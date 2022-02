Stasera in tv domenica 6 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 6 febbraio 2022. Su Raitre una nuova puntata del talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4 l’attualità con Controcorrente – Prima serata con Veronica Gentili.

Stasera in tv domenica 6 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’amica geniale 3 sottotitolo Storia di chi fugge e di chi resta. Due episodi: il primo s’intitola “Sconcezze”. Alla presentazione del suo libro, Elena (Margherita Mazzucco) incontra Nino, che la difende da un giornalista aggressivo e capisce di provare ancora qualcosa per lui anche se sta per sposare Pietro. Tornata a Napoli, scopre che Lila (Gaia Girace) non sta bene. A seguire, “La febbre”. Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il fidanzato e la famiglia Greco sembrano andare d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila, che ora lavora in una fabbrica di salumi, contatta Elena: l’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Chi trionfa all’Ariston ha un appuntamento poche ore dopo con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. E’ ormai una tradizione che, salvo imprevisti, sarà rispettata anche questa sera. Spazio ovviamente anche a politica, attualità e cultura, senza dimenticare il Covid-19, di cui parlerà Roberto Burioni nella sua “Lezione”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Accompagnando come ogni domenica i telespettatori fino alla mezzanotte e oltre, Veronica Gentili non perde l’occasione per tornare su un argomento che questa settimana presumibilmente catalizzerà l’attenzione di tutti i talk show: le prime mosse del nuovo Presidente della Repubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. Ultima serata in compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che continueranno ad andare in onda tutti i giorni alle 18.45 ancora per molte settimane. Anche stasera il quiz propone una sfida tra due categorie rappresentate da concorrenti Vip che interagiscono con i personaggi del Salottino.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Il programma di Massimo Giletti lascia la serata di mercoledì per tornare alla collocazione domenicale. Il conduttore non perderà l’occasione di commentare a modo suo l’iter parlamentare che ha portato all’elezione del Capo dello Stato.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa: Terrybilmente divagante. Rivediamo lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino. Lo spettacolo è stato portato in tour per l’Italia nel 2012. La protagonista racconta di sé, della vita a Milano e nella sua Palermo e soprattutto delle differenze tra uomini e donne.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Drag Race Italia. Siamo arrivati alla semifinale. La gara è caratterizzata dalla rivisitazione in salsa drag del giorno più bello da condividere con amici e fidanzati: tutti sul Main Stage al grido di “Viva la Sposa”. In giuria Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

I film di questa sera domenica 6 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 1993, di J. Schumacher, Un giorno di ordinaria follia, con Michael Douglas. Licenziato e abbandonato dalla moglie, Bill perde la testa: lascia l’auto nel traffico e inizia a dar sfogo alla sua violenza repressa. Il detective Pendergast cerca di fermarlo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2018, di Brad Peyton, Rampage: furia animale, con Dwayne Johnson, Naomie Harris. Davis Okoye (Dwayne Johnson), ex militare ed esperto primatologo, ha come migliore amico George, un gorilla albino. Ma un giorno, a causa di un esperimento mal riuscito, George viene infettato e come altri animali si trasforma in un mostro enorme che distrugge qualsiasi cosa gli capiti a tiro.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Jean-Francois Richet, Blood Father, con Mel Gibson, Erin Moriarty. John Link, ex detenuto in libertà vigilata, sta cercando di rifarsi una vita in una roulotte nel deserto dell’Arizona. Ma un giorno la figlia adolescente si mette nei guai.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Tom Hooper, The Danish Girl, con Eddie Redmayne. Il pittore Einar accetta di posare per la moglie Gerda in abiti da donna. Da quel momento, scopre una nuova identità che lo porterà a trasformarsi nell’affascinante Lili Elbe.

Stasera in tv domenica 6 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2017, di Michael Cuesta, American assassin, con Dylan O’Brien. Lo studente Mitch perde la sua fidanzata in un attentato terroristico. Nei mesi seguenti, il giovane si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica con il solo scopo di vendicarsi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Nanni Moretti, Tre piani, con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy. Tre famiglie vivono in un edificio borghese, dove sembra regnare la quiete. In realtà, dietro ogni porta blindata, si nascondono problemi di coppia e famiglie irrequiete.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno visitare la fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka. Sarà un viaggio ricchissimo di avventure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1991, di Kevin Reynolds, Robin Hood principe dei ladri, con Kevin Costner, Morgan Freeman. Tornato in Inghilterra, Robin Hood scopre che il Paese è schiavo della tirannia di Giovanni Senzaterra e che i suoi possedimenti sono stati confiscati dallo sceriffo di Nottingham.