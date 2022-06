Palinsesti estivi Rai 2 e Rai 3: tante novità, tra i protagonisti Stefano De Martino, Drusilla Foer e Caterina Balivo

Condividi su

A partire da lunedì 6 giugno partiranno i palinsesti estivi di Rai2 e Rai3 con numerosi cambiamenti. Il secondo canale, in particolare, avrà nella propria programmazione un gran numero di nuove produzioni.

Palinsesto estivo Rai, il palinsesto di Rai 2

Per quanto riguarda Rai 2, il palinsesto estivo inizierà alle 08:30 con la prima edizione del TG2. Successivamente, dalle 08:45, sarà in programmazione Radio2 Social Club, con protagonisti i Gemelli di Guidonia. Il resto della mattinata proseguirà con gli approfondimenti del telegiornale e con delle serie tv in replica. Nel primo pomeriggio, dopo il TG2, andrà in onda Italiani fantastici e dove trovarli, programma di candid camera condotto da Alessandro Di Sarno.

Successivamente, il palinsesto estivo di Rai 2 continuerà con Tu non sai chi sono io (docuserie di Alessandro Sortino) e con i talent di ballo Corpo di Ballo e Scuola di Danza. Successivamente, fino alle 19:50, andranno in onda telefilm in replica e il telegiornale. Alle 19:50 la protagonista sarà Drusilla Foer e il suo Almanacco del giorno dopo. L’appuntamento, che promette di essere un luogo di discussione sui fatti di attualità, proseguirà fino all’edizione delle 20:30 del TG2. Quest’ultimo, poi, sarà seguito dal TG2 Post.

Palinsesto estivo Rai2 e Rai3, la programmazione del terzo canale

Il palinsesto estivo di Rai 3, invece, non avrà molte novità rispetto alla programmazione invernale. Si parte alle 07:00 con TGR Buongiorno Italia e TGR Buongiorno Regione, seguiti alle 08:00 da Agorà Estate. Lo spazio sarà condotto da Giorgia Rombolà. Successivamente andrà in onda Elisir, seguito alle 11:05 da Doc Martin.

Per quanto riguarda il pomeriggio, alle 12.45 (dopo il TG3) andranno in onda Quante storie e Passato e presente. Di seguito spazio all’informazione (sia regionale che nazionale) e ai numerosi approfondimenti (Leonardo, Piazza Affari, LIS e Parlamento). Dalle 15:20 ritroveremo Edoardo Camurri e il suo Maestri, seguito da Overland.

Dalle 17:45 andrà in onda Geo Magazine, con i migliori documentari prodotti nella storia del programma. Successivamente verranno trasmessi ancora i TG nazionali e regionali, seguiti alle 20:00 da Blob. Alle 20:20 è in palinsesto La Gioia della Musica con Corrado Augias, seguito da Un posto al sole.

I programmi di prima serata di Rai 2

Per quanto riguarda la prima serata, i palinsesti estivi di Rai 2 presenteranno numerose novità. In particolare, la domenica sarà dedicata alle serie con la messa in onda di The Rookie, The Blacklist, 911, 911 Lone Star e NCIS LA. Il lunedì, dopo Made in Sud, andranno in onda 911 e 911 Lone Star. Il martedì ci sarà spazio per le novità: terminato Boss in Incognito, andranno in onda Kalipé e Dalla strada al palco, programma musicale condotto da Nek.

Il mercoledì i palinsesti estivi di Rai 2 continueranno con la trasmissione di The Good Doctor (fino al 15 giugno) e di Delitti in Paradiso. Il giovedì, invece, andrà in onda Summer Festival, lo show incentrato sui successi estivi condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il venerdì, fino all’8 luglio, è la volta dei documentari e, successivamente, NCIS e NCIS: Hawaii. Il sabato, infine, andranno in onda film thriller.

Palinsesto estivo Rai2 e Rai3, le prime serate del terzo canale

Per quanto riguarda la prima serata di Rai 3, i palinsesti estivi avranno numerose repliche. La domenica, in particolare, andrà in onda Alle Falde del Kilimangiaro e le repliche di Città Segrete. Al lunedì va avanti Report fino al 27 giugno, al termine del quale sono previste delle repliche. Dal 29 agosto partirà PresaDiretta. Il martedì, terminato Cartabianca (stop il 21 giugno), andrà in onda un nuovo spazio informativo.

I palinsesti estivi di Rai 3 continueranno il mercoledì. Chi l’ha visto? finirà il 20 luglio, seguito dai film del ciclo C’est la comedie. Il giovedì, fino a metà luglio, sarà dedicato ai documentari, seguiti dalle repliche di Arena di Verona-Opera Lirica e de La Grande Storia. Il venerdì sarà ancora occupato da film, questa volta per il ciclo I colori della vita. Il sabato andranno in onda le repliche di 900 Baricco e dei racconti di Alessandro Barbero su Napoleone e Dante. Ad agosto saranno trasmessi dei film di Sergio Leone.

Le altre novità

Nel palinsesto estivo di Rai2 e Rai3 vi saranno anche altre novità che andranno a occupare la collocazione della seconda serata. Sul secondo canale tornerà Caterina Balivo, al timone del programma Help! Ho un dubbio, in onda a partire da luglio. Il programma si basa sulle persone comuni alle prese con una dilemma che non riescono a risolvere. Su Rai3 partirà il programma Sex, in onda da agosto in seconda serata. Lo show, condotto da Angela Rafanelli, si porrà l’obiettivo di divulgare e informare sul tema dell’educazione sessuale.