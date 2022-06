Palinsesto estivo Rai 1: Don Matteo alle 14:00, la coppia Capua-Semprini a L’Estate in Diretta

Condividi su

Da lunedì 6 giugno partirà, su Rai 1, il palinsesto estivo. La rete ammiraglia Rai, infatti, cambierà la quasi totalità della propria programmazione. Quest’ultima avrà numerose novità e programmi al loro debutto assoluto sulla tv di Stato.

Rai 1 palinsesto estivo, i programmi della mattina

Il palinsesto estivo di Rai 1 partirà la mattina, quando il grande protagonista sarà il TG1 . A partire dalle ore 06:30 prenderà il via il programma di approfondimento intitolato TgUnomattina, curato proprio dalla redazione del telegiornale. La produzione, condotta da Senio Bonini e Isabella Romano, partirà con una rassegna stampa e proseguirà con la discussione delle principali notizie di cronaca e attualità. Durante tale appuntamento sarà data per ben due volte la linea al TG1 per le edizioni delle 07:00 e delle 08:00.

Dalle 09:10 il palinsesto estivo di Rai 1 proseguirà con Unomattina Estate. La conduzione, in questo caso, sarà curata da Massimiliano Ossini e dalla giornalista del TG1 Maria Soave. I due terranno compagnia al pubblico fino alle 12:00, quando partirà Camper. Il programma, condotto da Tinto e da Roberta Morise, andrà in onda fino alle 13:30, quando sarà data la linea all’informazione del TG1.

Rai 1 palinsesto estivo, nel pomeriggio la fiction sarà grande protagonista

Il palinsesto estivo di Rai 1 continuerà a partire dalle ore 14:00. In tale fascia oraria, infatti, andranno in onde le repliche della sesta stagione di Don Matteo, che terranno compagnia al pubblico fino alle 15:55. Tale palinsesto partirà dal 12 giugno: nella settimana dal 6 al 10 giugno, infatti, la fiction con Terence Hill andrà in onda dalle 14:30 alle 15:55. Prima, dalle 14:00 alle 14:30, ci saranno degli approfondimenti legati al Referendum del 12 giugno.

Dalle 15:55, poi, il palinsesto estivo di Rai 1 avrà in programmazione la fiction Sei Sorelle. La telenovela spagnola andrà in onda fino alle 17:00, quando la linea passerà al TG1 e ai suoi approfondimenti (Economia e Che tempo fa). Alle 17:20, poi, inizierà l’Estate in Diretta, che per il secondo anno sarà condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

In prima serata tante repliche

Il palinsesto estivo di Rai 1 proseguirà nella fascia pre-serale. Terminata l’Eredità, infatti, il timone passerà a Marco Liorni e alla sua Reazione a Catena. Il gioco terminerà alle 20:00 e sarà seguito da una nuova edizione del TG1. Alle 20:30 andrà ancora in onda Amadeus e I Soliti Ignoti, che nelle prossime settimane lascerà posto a Techetechetè.

Per quanto riguarda le prime serate, in tale fascia oraria sarà dato ampio spazio alle repliche. In particolare, la domenica andranno nuovamente in onda le fiction Mina Settembre e la Dama Velata.

Il lunedì e martedì, invece, saranno trasmessi film, così come nella serata del mercoledì. In tale giornata, a partire dal 6 luglio, andrà in onda Superquark. Il giovedì saranno trasmesse delle fiction in replica, tra le quali l’immancabile Don Matteo e Le Indagini di Lolita Lobosco. Il venerdì e il sabato, invece, verranno trasmessi in replica degli show, tra i quali Top Dieci, Cavalli di Battaglia, Danza con Me e The Voice Senior.