Rai 2, Alessia Marcuzzi in onda da novembre con Boomerissima

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in televisione e, stando alle indiscrezioni, lo farà su Rai 2. La conduttrice, per anni volto Mediaset, dovrebbe essere al timone di Boomerissima. Il programma, prodotto dalla EndemolShine Italia, dovrebbe andare in onda nella prestigiosa collocazione della prima serata.

Alessia Marcuzzi Rai 2, Boomerissima avrà al centro il confronto tra generazioni

Il programma, come detto, dovrebbe intitolarsi Boomerissima. Già dal titolo appare chiaro che l’intero show si baserà sul confronto generazionale. Boomer, infatti, è il termine con il quale le nuove generazioni definiscono coloro che sono nati nei due decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Il programma, che stando alle anticipazioni dovrebbe essere un mix tra show e reality, avrà, dunque, come protagoniste varie generazioni di italiani.

Il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi dovrebbe essere composto da cinque o sei puntate. La collocazione scelta, per il momento, sarebbe quella del martedì. Ma potrebbe subire delle modifiche nelle prossime settimane. A dare la notizia è stato il giornalista Giuseppe Candela per FqMagazine.

Alessia Marcuzzi Rai 2, il Direttore Stefano Coletta ha confermato l’esistenza di un dialogo

La conferma della messa in onda del nuovo programma di Rai 2 di Alessia Marcuzzi si avrà, con ogni probabilità, solo nelle prossime settimane. In particolare, il prossimo 28 giugno dovrebbe avvenire la presentazione dei palinsesti Rai e, in tale occasione, potrebbero essere diffuse delle notizie ufficiali.

Intanto l’esistenza di un dialogo tra la Rai e la conduttrice è stato confermato da Stefano Coletta, Direttore dei programmi di Prime Time della Rai. Quest’ultimo, infatti, ha affermato: “Ho incontrato più volte Alessia Marcuzzi ed è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando per conoscerci meglio. Inoltre, stiamo lavorando intorno a un’idea in particolare. Per il momento, però, non c’è ancora alcuna nessuna decisione”.

Di recente la conduttrice ha partecipato a Domenica In Show su Rai 1

Come già accennato precedentemente, il programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2 rappresenterebbe un ritorno in tv. La conduttrice, infatti, lo scorso anno ha annunciato la decisione di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni di carriera. Da quel momento in poi, la Marcuzzi non è più apparsa in televisione fino alla scorsa settimana. Venerdì 27 maggio, infatti, la conduttrice ha partecipato, come ospite, a Domenica In Show.

Qualora l’approdo di Alessia Marcuzzi a Rai 2 venisse confermato, sarebbe un ritorno in Rai dopo 28 anni. La conduttrice, infatti, nel 1994 ha partecipato alla seconda edizione de Il grande gioco dell’oca. Il programma era condotto da Gigi Sabani e andava in onda proprio su Rai 2.