Anniversario morte Raffaella Carrà, tutti gli speciali in tv: ricordi in onda anche in Spagna

Martedì 5 luglio, in occasione del primo anniversario della morte di Raffaella Carrà, andranno in onda su numerose reti tv degli speciali. In particolare, ampio spazio alla Raffa Nazionale sarà dato sui canali Rai.

Speciali Raffaella Carrà, la programmazione della Rai

Sulle reti Rai, gli speciali dedicati a Raffaella Carrà sono partiti domenica 3 luglio. In tale data, dalle ore 20:00 su Rai 3, è andata in onda una puntata dedicata di Blob intitolata RaffaXSempre! Nel programma è stata ripercorsa l’intera carriera della Carrà, partendo dai suoi esordi cinematografici fino ad arrivare ai successi tv. Lo stesso giorno, dalle ore 23:00 su Rai 1, è stato trasmesso uno speciale del TG1 intitolato Carramba, che Carrà!. Il racconto sarà a cura di Adriana Pannitteri.

Ma molti speciali su Raffaella Carrà andranno in onda il 5 luglio. Si partirà, dalle ore 15:10, su Rai 3. In tale orario, infatti, partiranno le repliche di A Raccontare Comincia Tu!, ultimo programma televisivo condotto dalla Carrà. Su Rai Storia, alle 13:00 e alle 19:35, andranno rispettivamente in onda Raffaella in bianco e nero e Pronto Raffaella: Il Debutto di una Rivoluzione. Infine, per quanto riguarda il 5 luglio, sarà trasmessa in access prime time una puntata dedicata di Techetecheté.

Speciali Raffaella Carrà, anche Rai Play ricorderà la donna

Gli speciali Rai in omaggio a Raffaella Carrà continueranno anche dopo l’anniversario della sua morte. Mercoledì 6 luglio, dalle 19:35 su Rai Storia, andrà in onda A raccontare finisce lei: le intervista Rai a Raffaella Carrà. L’appuntamento si configurerà come una raccolta di interviste che l’artista ha rilasciato a dei grandi della televisione. Tra questi Enzo Biagi e Vincenzo Mollica.

Alle 21:20, sempre sul canale tematico dedicato alla storia, partirà un appuntamento di Storie della tv dedicato interamente a lei. Giovedì 7 luglio, dalle 13:00, sarà trasmessa un’antologia di Ma che sera. Su Rai Play, invece, saranno disponibili tutte le puntate di alcuni degli show più iconici di Raffaella Carrà. Tra questi Canzonissima ‘70 e ‘71, Carramba che Sorpresa! e Milleluci.

I ricordi in Spagna

Per quanto riguarda Mediaset, qui Raffaella Carrà sarà ricordata con uno speciale tv intitolato Ieri e Oggi in TV. Tale appuntamento sarà in programmazione in seconda serata su Rete 4 nella giornata del 5 luglio.

Raffaella Carrà, nel corso della sua carriera, ha ottenuto enormi successi anche in Spagna e, per questo, il paese iberico trasmetterà degli speciali tv. In particolare, sul canale La 1, domenica 3 luglio è andato in onda il musical Explota Explota, che attraverso le musiche della Carrà racconta la storia di una ballerina. Anche Radio Nacional ricorderà Raffaella, grazie a uno speciale condotto da Arturo Martin in onda a mezzanotte del 4 luglio. La 2, mercoledì 6 luglio in seconda serata, trasmetterà uno speciale dedicato al programma Hola Raffaella, in onda in Spagna tra il 1992 e il 1994.