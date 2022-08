Stasera in tv martedì 16 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 16 agosto 2022. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Speciale. Su Iris, il film western Uomini e cobra, con Henry Fonda.

Stasera in tv martedì 16 agosto 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.00, Atletica Leggera: European Championships 2022. Prosegue il racconto dei Campionati europei di Monaco di Baviera e degli Europei di nuoto a Roma. Tra le finali di atletica in calendario oggi c’è la più attesa, quella dei 100 metri maschili. Inoltre, salto in lungo maschile, lancio del disco femminile, 5000 metri femminile e 100 metri femminile.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Speciale. Il 14 agosto, due giorni fa, scadeva il termine per depositare i simboli al Ministero dell’Interno. A questo punto le forze in campo per l’appuntamento del 25 settembre sono definite e pronte ad affrontare le ultime sei settimane di campagna elettorale. E’ questo il tema principale della puntata di stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, Viaggio nella grande bellezza. Per capire il fascino di Torino bisogna entrare nei suoi palazzi, nei musei, nei monumenti storici, tra residenze dei Savoia, Mole Antonelliana, Venaria Reale e Museo Egizio. E ricordare la città dell’automobile, indissolubilmente legata agli Agnelli. Cesare Bocci è la nostra guida in questo viaggio.

Su Real Time, alle 21.20, il reality L’amore non ha età. Jay è perdutamente innamorata di un amico di suo padre: l’uomo ha ben 22 anni in più di lei; l’82enne Richard ha sposato Cathy, 24enne ed ex coniglietta di Playboy. Joe e Nicola si sono conosciuti quando lei aveva solo 16 anni e lui 50.

I film di questa sera martedì 16 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2013, di Dennis Dugan, Amori, matrimoni e altri disastri, con Diane Keaton. Le vicende sentimentali, spesso sfortunate, di una serie di personaggi che almeno apparentemente non hanno punti di contatto tra loro. Come Sara (Diane Keaton), una donna non vedente che fa perdere la testa a Lawrence (Jeremy Irons), un organizzatori di matrimoni solitamente molto compassato.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2019, di Timo Vuorensola, Iron Sky – La battaglia continua, con Lara Rossi. 2047. I sopravvissuti alla guerra nucleare vivono su Neomenia, la ex-base lunare nazista. Obi, figlia di James e Renate, deve recuperare il Vrilia nascosto al centro della Terra.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Florian David Fitz, Il giorno più bello, con Matthias Schweghofer, Florian David Fitz. Andi e Benno sono due malati terminali. Prima che sia troppo tardi, racimolano una cospicua somma per recarsi in Africa e regalarsi una vacanza indimenticabile.

Rai Movie – 20 Mediaset – Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 1995, di Robert Rodriguez, Desperado, con Antonio Banderas, Salma Hayek. Un misterioso chitarrista arriva in una sonnolenta cittadina del Messico, portando con sè un vero e proprio arsenale. La sua missione? Vendicare la morte della fidanzata.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2013, di Neil Burger, Divergent, con Shailene Woodley, Theo James. In un imprecisato futuro, gli umani sono divisi in cinque fazioni con precise caratteristiche. Ma ci sono anche i “divergenti”, che non sono affini ad alcuna categoria. Tra loro c’è Beatrice.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1970, di Joseph L. Mankiewicz, Uomini e cobra, con Henry Fonda, Kirk Douglas. Arizona, 1880. Il direttore di un carcere cerca di migliorare le condizioni dei detenuti chiedendo la collaborazione di un recluso. Costui sembra disponibile, ma in realtà non sarà così.

Stasera in tv martedì 16 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il Presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2018, di Terry Gillian, L’uomo che uccise Don Chisciotte, con Adam Driver. Un vecchietto si convince di essere Don Chisciotte e scambia il giovane regista Toby per il suo fedele scudiero Sancho Panza. I due s’imbarcano in un viaggio bizzarro e allucinato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Michael Radford, Flawless – Un colpo perfetto, con Michael Caine, Demi Moore. Londra, Anni 60. Un custode, prossimo alla pensione, convince una dirigente ad aiutarla a rubare dei diamanti della loro società. Un detective scopre la verità.