Fuori dal coro sospeso, il talk di Mario Giordano si ferma per tre mesi, tutte le ipotesi

Condividi su

A partire dal 15 novembre, Fuori dal coro è sospeso. Il talk del martedì sera condotto da Mario Giordano, infatti, subirà un lungo stop, di una durata di circa tre mesi. La notizia, che rimbalzava già da qualche giorno, è stata confermata dallo stesso conduttore.

Fuori dal coro sospeso, le cause

Ignote, ad oggi, le cause ufficiali che hanno portato Fuori dal coro ad essere sospeso. Il programma, infatti, ha sempre ottenuto buoni dati di ascolto, in linea con quelli degli altri talk di Rete 4. Tali risultati hanno un peso ancora maggiore se si considera che la prima serata del martedì è decisamente affollata in termini di programmi politici, con la sfida settimanale contro #Cartabianca su Rai 3 e DìMartedì su La7.

Con ogni probabilità, dunque, dietro la scelta che ha spinto Fuori dal coro a essere sospeso ci sono motivazioni differenti rispetto a quelle dei dati Auditel. Tra queste è molto forte l’opzione degli elevati costi di produzione. Giordano, nel corso delle sue puntate, spesso utilizza degli oggetti di scena, creando dei veri e propri show. Tale meccanismo del format, però, potrebbe provocare per Mediaset dei costi di produzione elevati.

Tra le motivazioni più suggestive ci sarebbe quella dell’arrivo di Giordano alla direzione del TG2

Ma la scelta di sospendere Fuori dal coro potrebbe avere un’altra ipotesi, che probabilmente è la più suggestiva ma che ci sembra inattuabile. Secondo alcuni, Mario Giordano potrebbe presto divenire il nuovo direttore del TG2. Casella, quella del telegiornale della seconda rete della TV di Stato, che oggi è vuota. L’ex direttore Gennaro Sangiuliano ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito alla nomina a Ministro della Cultura. Ma il principale candidato a ricevere la nomina dovrebbe essere Nicola Rao, attuale vice direttore del Tg1 che, tuttavia, rimane anche in lizza per una eventuale sostituzione di Monica Maggioni alla direzione della rete ammiraglia.

Fuori dal coro sospeso, le parole del conduttore

Come già detto, il fatto che Fuori dal coro sia stato sospeso è oggi ufficiale. A dirlo è stato il conduttore Mario Giordano, che ha scritto un post sulle proprie pagine social: “È vero, Fuori dal coro sarà sospeso dal 15 novembre e fino al 14 febbraio. Sarà una pausa natalizia allungata, diciamo. Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera vi aspetto, saremo in tantissimi”.

Mario Giordano, dunque, si è limitato a confermare che Fuori dal coro sarà sospeso, senza fornire ulteriori motivazioni. Possibile che durante le prime serate del programma possano arrivare ulteriori dettagli. D’altronde non è la prima volta che lo show è sospeso. Già lo scorso anno, nel periodo a ridosso del Natale, il talk subì uno stop di circa un mese.