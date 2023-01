Stasera in tv mercoledì 11 gennaio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 11 gennaio 2023. Su Raidue, la nuova stagione della fiction La porta rossa 3, con Lino Guanciale. Su Canale 5, Calcio Coppa Italia: Milan-Torino.

Stasera in tv mercoledì 11 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata di Meraviglie – Stelle d’Europa. Si conclude la nuova edizione del programma di Alberto Angela. Il viaggio di stasera parte dall’Andalusia e tocca Cordoba, Granada e Siviglia. Si torna in Italia per visitare Palermo; ultima tappa, Praga. Nel suo percorso Angela incontra Rocìo Munoz Morales, Eleonora Abbagnato e Carlo Verdone.

Su Raidue, alle 21.20, la fiction La porta rossa 3. Sono passati tre anni da quando Vanessa è partita lasciando Cagliostro (Lino Guanciale) intrappolato tra la vita e la morte. Durante una manifestazione si verifica un blackout che causa problemi; Cagliostro assiste a un incidente in cui muore una persona che conosceva. Gli strani fatti accaduti durante il blackout bloccano Anna a Trieste proprio quando stava per trasferirsi a Siena per diventare giudice. La donna sente la presenza di Cagliostro anche in questo nuovo mistero e si convince che dietro quell’inspiegabile incidente d’auto si nasconde un possibile omicidio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Dopo due settimane di pausa torna il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Si torna a parlare, con documenti e testimonianze inedite, di Greta Spreafico, la cantante originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo). La procura indaga per sequestro di persona.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night – “Le stanze dell’arte”. Neri Marcorè presenta un documentario sul rapporto che lega l’arte visiva e il movimento. Il racconto si sviluppa intorno alle opere della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia e la performance ideata dal coreografo Diego Tortelli al suo interno.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Dopo aver lasciato per qualche settimana il timone del suo programma ad Alessandra Viero, stasera Veronica Gentili riprende il ruolo di padrona di casa e affronta con la consueta grinta i temi più caldi dell’attualità, provando a ipotizzare le prime sfide che il governo dovrà affrontare nell’anno nuovo.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Milan-Torino. Appena 24 ore dopo la partita tra Inter e Parma, i riflettori dello Stadio Meazza si accendono nuovamente per ospitare un’altra gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo stavolta scendono i rossoneri campioni d’Italia, allenati da Stefano Pioli, per sfidare i granata di Ivan Juric.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Atlantide Files. I misteri dell’antichità e i grandi eventi dell’epoca contemporanea sono protagonisti del nuovo appuntamento con Andrea Purgatori. Il giornalista romano ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo, “Quattro piccole ostriche“.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Drag Race Italia. Al via la seconda stagione del reality condotto da Tommaso Zorzi. 10 nuove Drag Queen varcano l’ingresso nella Werkroom per sfidarsi in alcune prove e stabilire chi potrà andare avanti nella gara. Giudice d’eccezione di questa puntata Patty Pravo.

I film di questa sera mercoledì 11 gennaio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Claire Denis, L’amore secondo Isabelle, con Juliette Binoche. Parigi. L’affascinante Isabelle, pittrice cinquantenne divorziata e con una figlia di dieci anni, è alla continua ricerca dell’uomo giusto per lei. Nonostante sembri incontrare solo delusioni.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1992, di Chris Columbus, Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. La famiglia McCallister parte per Miami, in Florida, dove trascorrerà le vacanze di Natale. Ma Kevin (Macaulay Culkin), credendo di seguire il padre, s’imbarca sull’aereo sbagliato e si ritrova a New York. Lì incappa negli evasi Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), ladri che conosce molto bene.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2015, di Marco Ponti, Io che amo solo te, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti. Ninella e Mimì si amavano, ma non hanno potuto sposarsi per volere delle famiglie. Ora i loro figli, Chiara e Damiano, hanno deciso di convolare a nozze.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film horror del 2000, di Guillermo Del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Anni 50. Lionel è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, avvia le indagini ma s’imbatte in corruzione e criminalità.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1999, di Roger Michell, Notting Hill, con Hugh Grant, Julia Roberts. Il timido libraio londinese William Thacker incontra la famosa attrice di Hollywood Anna Scott. Tra i due nasce un sentimento destinato a trasformarsi in amore.

Stasera in tv mercoledì 11 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Brad Furman, City of lies – L’ora della verità, con Johnny Depp. Anni dopo la misteriosa morte dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, l’ex detective Poole e un reporter riaprono il caso: vogliono smascherare la polizia corrotta di Los Angeles.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Alessandro Siani, Chi ha incastrato Babbo Natale?, con Christian De Sica. La Fastway, grande azienda di consegne, vuole far fallire il suo unico rivale: Babbo Natale. Corrompe così il capo degli elfi e infiltra nella magica fabbrica il truffatore Genny Catalano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Daniel Alfredson, Intrigo: morte di uno scrittore, con Benno Furmann. David deve tradurre l’ultimo romanzo dello scrittore Rein. Ma quando quest’ultimo muore, David deve scoprire perché l’uomo non voleva che l’opera fosse pubblicata in originale.