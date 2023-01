Sanremo 2023, Amadeus presenta da Fiorello la scenografia: i dettagli e le foto

Condividi su

Amadeus, durante la puntata di Viva Rai 2! del 24 gennaio, ha presentato al pubblico la scenografia del Festival di Sanremo. Il conduttore, dunque, ha scelto ancora una volta di affidare lo scoop all’amico Fiorello.

Sanremo 2023 scenografia, le parole di Amadeus

Amadeus, a Viva Rai 2!, ha mostrato per la prima volta la scenografia del Festival di Sanremo 2023 affermando: “Sono qui, al Teatro Ariston dove stanno finendo di montare il palco per l’ennesima giornata di prove (…). Il tutto appare come una sorta di grande cupola illuminata”.

La scenografia del Festival di Sanremo, stando a ciò che ha mostrato Amadeus, è decisamente molto suggestiva. Come da tradizione è presente una scalinata, che a differenza di altre edizioni appare meno complessa e, soprattutto, più corta. Il palco è estremamente ampio ed è collegato alla platea da un’altra decina di scalini.

Anche quest’anno, infine, la scelta è quella posizionare l’orchestra in basso, tra lo stage e il pubblico. Rispetto al centro della scena, sulla destra è posizionata la parte ritmica mentre sulla sinistra ci sono gli archi e il coro.

Sanremo 2023 scenografia, chi l’ha realizzata

Ma chi ha realizzato la scenografia del Festival di Sanremo 2023? Il conduttore, a tal proposito, ha affermato che il lavoro è a cura di Gaetano e Chiara Castelli. Non è la prima volta che i due (che come intuibile sono padre e figlia) lavorano per realizzare il palco più importante del nostro paese. Per Gaetano, quella di Sanremo 2023 è la ventunesima scenografia fatta per l’Ariston. La figlia, invece, si ferma a quota nove. Nel cast tecnico è presente Maurizio Catapano, che ha l’importante ruolo di Direttore del comparto luci.

Oltre alla scenografia, negli ultimi giorni sono arrivate notizie in merito all’orchestra. Quest’ultima, durante i vari momenti di spettacolo, è sapientemente guidata da Leonardo De Amicis. Ogni Big in gara, poi, è seguito da un direttore d’orchestra da lui scelto. Ad oggi quelli comunicati ufficialmente sono Enrico Melozzi (per Gianluca Grignani e Mr. Rain) e Carolina Bubbico (per Elodie). Il grande assente è Beppe Vessicchio, che ha confermato di non essere tra i protagonisti del Festival.

L’invito a Fiorello

A margine della presentazione della scenografia, Amadeus ha colto l’occasione per invitare ufficialmente Fiorello al Festival di Sanremo 2023. Lo showman, in passato, ha più volte smentito ogni suo coinvolgimento, anche a causa dell’impegno quotidiano con Viva Rai 2!, girato a Roma. Il morning show, comunque, è nei palinsesti fino al venerdì. Cosa, questa, che non escluderebbe in toto una incursione nella città dei fiori nella giornata del sabato, quando la kermesse celebra la finalissima.