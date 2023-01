A marzo Il cantante mascherato sfida Amici: l’ennesima battaglia tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Condividi su

A marzo 2023 si ripropone con ancora più forza la sfida tra la Rai e Mediaset. Così come accaduto sino a poche settimane fa, torna la rivalità Auditel tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. A confrontarsi, questa volta, sono Il cantante mascherato e Amici.

Il cantante mascherato Amici, da marzo Il cantante mascherato contro Amici

Rivali ma non nemiche, Milly Carlucci e Maria De Filippi si fronteggiano in televisione oramai da anni. La prima, in onda su Rai 1, è il volto di Ballando con le stelle, show di punta della rete ammiraglia che in autunno ha sfidato negli ascolti Tu si que vales di De Filippi. Quest’ultima, a sua volta, conduce varie trasmissioni di successo su Canale 5, tra cui Amici.

Il talent è tra i più longevi della televisione italiana, avendo esordito nei palinsesti di Mediaset nel 2001. Anche quest’anno lo show termina con la fase del serale, al via a marzo nella prima serata del sabato. La Rai, com’era prevedibile, ha scelto di contro – programmarlo ed ha schierato la Carlucci con il suo Il cantante mascherato.

Il cantante mascherato Amici, le parole di Milly Carlucci

La sfida negli ascolti tra Il cantante mascherato e Amici è una assoluta novità. Fino allo scorso anno, infatti, il talent di Maria De Filippi occupava stabilmente la fascia del prime time del sabato, mentre Milly Carlucci quella del venerdì.

Lo spostamento de Il cantante mascherato (e la conseguente battaglia Auditel contro Amici) è stata commentata direttamente dalla Carlucci: “Amici è una trasmissione forte e non facile da contrastare. Sarà una bella sfida televisiva. Ci tengo a ribadire che questo scontro a livello televisivo con Maria non nasconde altro. Non ci sono rivalità, ma è ovvio che l’idea di una faida tra noi fa discutere e fa bene ai programmi”.

La Carlucci ha poi svelato: “A decidere di schierare il Cantante Mascherato contro Amici non sono stata io, ma la rete. Al sabato serviva un format da inserire nella prima serata in primavera. Sarà un lavoro lungo, ogni puntata durerà 4 ore e andremo avanti fino all’una”.

Le novità nel format di Rai 1

Ma come si preparano i due programmi al confronto? Amici di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni, non dovrebbe cambiare rispetto alla formula (vincente) degli ultimi anni. I concorrenti sono divisi in tre squadre, capeggiate da due professori (uno di canto e uno di ballo). Le uniche novità potrebbero essere rappresentate dai tre giudici, chiamati a votare ogni singola performance. Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, infatti, potrebbero non essere riconfermati.

Moltissime novità, invece, attendono Il cantante mascherato. Nel format fa il suo debutto il “Mascherato per una notte”, ovvero un ospite che si cimenta nel gioco solo per una puntata. Tra i giudici dovrebbero essere riconfermati solo Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. A loro, stando alle anticipazioni, Milly Carlucci accoglie Iva Zanicchi e Christian De Sica. Assenti, dunque, Caterina Balivo (impegnata con Lingo su La7) e Arisa, nel cast di professori proprio di Amici.