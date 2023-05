Incoronazione Re Carlo, la programmazione tv: dirette sulle principali emittenti italiane

Condividi su

Stasera in tv lunedì 1 maggio 2023. Su Raitre, il programma musicale Concerto del Primo Maggio. Su Rete 4, l’attualità con il programma ideato e condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 1 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Il commissario Montalbano. Titolo dell’episodio di stasera: “Gatto e cardellino”. A Vigata uno scippatore in moto attacca donne anziane sparando a salve, ma poi un giorno ci scappa la morta. Intanto un ginecologo scompare misteriosamente, lasciando la canna da pesca sul molo: è annegato o è stato eliminato? Montalbano (Luca Zingaretti) indaga.

Su Raitre, alle 20.00, il programma musicale Concerto del Primo Maggio. La lunga diretta del tradizionale concerto di Roma organizzato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil comincia come sempre nel pomeriggio, si interrompe all’ora del Telegiornale e riparte alle 20.00. Tra gli artisti sul palco, Tananai, Ariete, Coma Cose, la norvegese Aurora, Mr. Rain, Matteo Paolillo e i BNKR44.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La politica, in particolare quella di casa nostra, è il piatto forte del programma ideato e condotto da Nicola Porro. Il giornalista romano ci guida in un viaggio affascinante e informatissimo nei corridoi di Camera e Senato, per verificare lo stato di salute dell’esecutivo di Giorgia Meloni e dell’opposizione.

Su Italia 1, alle 21.20, il programma Freedom – Oltre il confine. Il penultimo viaggio di Roberto Giacobbo in questa edizione prende il via dall’Umbria, a Cascia, dove approfondiremo la vita di Rita, la Santa degli Impossibili. Si passa poi in Egitto, alle Catacombe di Alessandria, una delle sette meraviglie del Medioevo. Inoltre, un’intervista ad Antonino Zichichi.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Le misure economiche per rilanciare la nostra economia, ma anche lo scontro tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda: sono solo alcuni degli argomenti trattati da Lilli Gruber con i suoi ospiti.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Nuova serata in compagnia di Elettra Lamborghini e i PanPers. Anche stasera gli artisti salgono sul palco con i loro cavalli di battaglia. Tra loro Pino e gli Anticorpi, Dario Vergassola, Giovanni Cacioppo e Valentina Persia.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Il dottor Now ha consigliato sia a Nico che a Geno cosa devono fare per perdere peso ed essere pronti per la chirurgia bariatrica. I cugini sono entrati in sala operatoria dopo otto (Geno) e nove (Nico) mesi di dieta ed esercizio fisico.

I film di questa sera lunedì 1 maggio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2005, di Louis Leterrier, Danny the Dog, con Morgan Freeman, Jet li. Danny è cresciuto come uno schiavo, senza amore né istruzione, addestrato per combattere in feroci match di lotta. L’incontro con Sam, un pianista cieco, cambierà la sua vita.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Francesco Ghiaccio, Un posto sicuro, con Marco D’Amore. Il trentenne Luca, che lavora come clown nelle feste private, apprende che il padre Eduardo, ex operaio dell’Eternit, è malato in fase terminale. La situazione li porta a riavvicinarsi costringendoli al confronto.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Shawn Seet, Stormo Boy – Il ragazzo che sapeva volare, con Finn Little, Jai Courtney. L’anziano Michael Kingley (Geoffrey Rush) torna in Australia dove è cresciuto. Qui entra in contrasto con la nipote, fervente ambientalista, che contesta alcune sue decisioni che rischiano di danneggiare l’ecosistema locale. Michael, turbato, ripensa alla sua infanzia, quando “volava” con i pellicani.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2012, di Sam Mendes, Skyfall, con Daniel Craig. In missione a Istanbul, Bond viene ferito e creduto morto. Deciderà di rifarsi vivo quando “M”, il suo capo, deve fronteggiare la minaccia del folle Raoul Silva, un ex agente che ha tradito l’Inghilterra.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2015, di Christopher Mc-Quarrie, Mission: Impossible – Rogue Nation, con Tom Cruise. La Cia ha chiuso la divisione di Ethan Hunt. Seppur ricercati, l’agente e il suo team cercano di sgominare il “sindacato”, l’organizzazione terroristica responsabile delle loro sventure.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2007, di David Fincher, Zodiac, con Jake Gyllenhaal. San Francisco, Anni 60. Dopo ogni delitto, un serial killer si vanta delle sue imprese, scrivendo ai giornali. Tra piste false e mezze verità, lo scrittore Robert prova a risolvere l’enigma per catturarlo.

Stasera in tv lunedì 1 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Fernando Leon De Aranca, Il capo perfetto, con Javier Bardem. Blanco è il titolare di una ditta produttrice di bilance industriali. In attesa della visita di una commissione che potrebbe premiare la sua azienda, cerca di risolvere in tempo eventuali problemi dei suoi operai.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Michael Bay, Ambulance, con Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzales, Garret Dillahunt. Will, alla ricerca del denaro per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto al fratello Danny, noto criminale, che gli propone la più grande rapina in banca: disperato, Will accetta l’offerta.