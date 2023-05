Stasera in tv mercoledì 10 maggio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 10 maggio 2023. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli. Su Italia 1, il film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, con Johnny Depp.

Stasera in tv mercoledì 10 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, serata di premiazioni: David di Donatello 2023. Carlo Conti e Matilde Gioli presentano a Roma la 68° edizione del premio cinematografico più ambito da chi fa cinema in Italia. Tra i film più nominati, “Esterno notte” di Marco Bellocchio (18 candidature), “La stranezza” (14) e “Le otto montagne” (14). David speciale a Isabella Rossellini

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Come sempre Federica Sciarelli ha il compito di gestire le testimonianze e i contributi che arrivano dai telespettatori. Per seguire gli aggiornamenti sui casi: www.facebook.com/chilhavisto/, twitter@chilhavistorai3 o il sito www.chilhavisto.rai.it. Per WhatsApp il numero è 3453131987.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night “La Venere di Milo”. Neri Marcorè dedica la puntata a uno dei più celebri simboli della scultura ellenistica: la Venere di Milo. Nel 1820 fu ritrovata da un contadino greco e un ufficiale francese: l’evento mise sottosopra la tranquilla isola del mar Egeo.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Le tensioni parlamentari di casa nostra, la furia della guerra in Ucraina che non accenna ad attenuarsi, il disperato tentativo di Donald Trump di ribaltare una situazione che lo vede in gran difficoltà: sono solo alcuni dei temi che stasera Veronica Gentili proporrà all’attenzione dei suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, la quinta puntata della fiction Luce dei tuoi occhi 2, con Anna Valle, Giuseppe Zeno. Emma (Anna Valle) è incredula per l’incidente di suo fratello. Roberto è ricoverato in stato d’incoscienza e non può svelarle i motivi che lo avevano spinto a incontrare Petra. Quest’ultima, nel frattempo, trova un espediente per convincere Diana ad accompagnarla a Ginevra.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Ormai è un punto fermo per chi ama la storia: l’approfondimento a cura di Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente con competenza, il contributo di documenti esclusivi e i pareri di illustri ospiti.

Su Real Time, alle 21.20, Il vero volto di Re Carlo III. Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, tenutasi nell’Abbazia di Westmister dopo i settant’anni di regno della Regina Elisabetta, seguiamo uno speciale dedicato alla vita pubblica e privata del nuovo sovrano inglese.

I film di questa sera mercoledì 10 maggio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Laurent Tirard, Il ritorno dell’eroe, con Mélanie Laurent. Dopo aver sposato la giovane Pauline, il capitano Neuville parte per il fronte. Vedendola depressa, la sorella di lei decide di fingersi il marito e inizia una corrispondenza epistolare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2006, di Gore Verbinski, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, con Johnny Depp. Spalleggiato da Will (Orlando Bloom) e dalla bella Elizabeth (Keira Knightley), il pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) affronta una nuova impresa. I tre devono ritrovare lo scrigno che contiene il cuore di Davy Jones (Bill Nighy), un bucaniere che solca i mari a bordo della sua nave, l’Olandese volante.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American Gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, il trafficante Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Bart Freundlich, The Rebound – Ricomincio dall’amore, con Catherine Zeta-Jones. La quarantenne Sandy lascia il marito che l’ha tradita e si trasferisce a New York con i suoi due bambini. Qui conosce un venticinquenne e lo assume come baby-sitter.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1960, di Luigi Zampa, Il vigile, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica. Il disoccupato Otello Celletti riesce a farsi assumere come vigile motociclista. Rimproverato per la sua indulgenza, diventa inflessibile nell’applicazione del codice.

Stasera in tv mercoledì 10 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Jean-Patrick Benes, Indovina chi?, con Alexandra Lamy, Franck Dubosc. Sophie, Alain e i loro figli di 18, 14 e 7 anni hanno caratteri contrastanti e tutti vorrebbero che gli altri cambiassero. Un giorno, misteriosamente, ognuno si sveglia nel corpo di un altro componente della famiglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Juan Antonio Bayona, Sette minuti dopo la mezzanotte, con Lewis MacDougall. Ogni sera, alla finestra del dodicenne Conor appare un gigantesco mostro, che lui stesso crede di aver evocato. La creatura gli racconta storie fantastiche che lo affascinano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland. L’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata al mondo e ora Peter Parker è assediato dai media. Per cercare di risolvere la situazione, Peter chiede aiuto al Dottor Strange.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Paolo Virzì, Il capitale umano, con Fabrizio Bentivoglio. Un incidente mortale segna il destino di due famiglie della Brianza: quella dell’immobiliarista Dino che cerca di mettere a segno un grosso affare per i ricchi ma infelici Bernaschi.