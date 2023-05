Fabio Fazio lascia la Rai: è ufficiale l’arrivo a Discovery

Condividi su

Mercoledì 10 maggio, in prima serata su Rai 1, sono stati resi noti i nomi dei vincitori dei David di Donatello 2023. L’evento, condotto da Carlo Conti e Matilde Gioli (alla sua prima esperienza in tale ruolo), ha premiato i protagonisti più importanti del cinema italiano.

David di Donatello 2023 vincitori, il Miglior film

La cerimonia dei David di Donatello 2023 si è svolta negli Studi Lumina di Roma. L’evento, giunto alla 68 esima edizione, ha decisamente sofferto dal punto di vista degli ascolti. La diretta, infatti, ha convinto solamente 1,7 milioni di telespettatori, per una share del 10%.

Tale dato è causato, con ogni probabilità, dalla controprogrammazione della Champions League. Su TV8, infatti, era presente la diretta della semifinale tra il Milan e Inter, che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori con 7,5 milioni di spettatori e una share del 33%.

Tra i vincitori dei David di Donatello del 2023 spicca Le otto montagne. La produzione, diretta da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, ha trionfato nella prestigiosa categoria di Miglior film. La pellicola, inoltre, ha trionfato anche per la Miglior sceneggiatura non originale oltre che per la miglior Miglior autore alla fotografia con Ruben Impens.

I premi degli attori

La Miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2023 è Barbara Ronchi. Per lei si tratta della prima vittoria della sua carriera. Il Miglior attore protagonista, invece, è Fabrizio Gifuni, premiato per l’interpretazione dell’onorevole Aldo Moro in Esterno Notte di Marco Bellocchio. Per lui si tratta del secondo David dopo quello del 2014, quando era stato nominato il miglior interprete non protagonista.

Durante i David di Donatello 2023 Emanuela Fanelli ha trionfato come Miglior attrice non protagonista grazie a Siccità. Il Miglior attore non protagonista, invece, è Francesco Di Leva, nel cast di Nostalgia.

David di Donatello 2023 vincitori, gli altri riconoscimenti

Tra i vincitori del David di Donatello 2023 c’è The Fabelmans. La produzione diretta da Steven Spielberg ha ottenuto il titolo di Miglior film internazionale. Il riconoscimento per la Miglior regia, invece, è andato a Marco Bellocchio per Esterno notte. Per Bellocchio è il quinto David vinto in carriera: il primo risale al 1980 con Salto nel vuoto.

L’elenco dei vincitori dei David di Donatello 2023 è arricchito con Elodie. L’artista ha composto la Miglior canzone originale con Ti mangio il cuore, sigla del film Proiettili (Ti mangio il cuore). Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Guadioso hanno firmato la Miglior sceneggiatura originale con La stranezza. Infine, Stefano Bollani è il Miglior compositore per il suo lavoro ne Il Pataffio.