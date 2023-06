Morte Silvio Berlusconi, come cambia la programmazione tv: salta l’Isola dei Famosi

Condividi su

Tutte le principali emittenti televisive italiane modificano la propria programmazione tv in seguito alla morte di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, ex Presidente del Consiglio e pioniere della televisione commerciale in Italia, si è spento a 86 anni presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Morte Silvio Berlusconi programmazione tv, le variazioni Mediaset

Le variazioni di programmazione tv riguardano in primis Mediaset, emittente fondata proprio da Silvio Berlusconi e oggi guidata dal figlio Pier Silvio. L’annuncio della morte è arrivata nella diretta di Mattino 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Successivamente, su Canale 5 e su Rete 4 è partita un’edizione straordinaria del TG5, condotta da Cesara Buonamici. Per questo è saltato l’appuntamento quotidiano con le repliche di Forum.

Salta la semifinale dell’Isola dei Famosi

Ed è proprio il TG5 ad essere il grande protagonista dell’intera giornata. Lo speciale, rigorosamente senza pubblicità, prosegue in contemporanea su Canale 5, TG Com 24 e Rete 4 fino alle 18:25. Dalle 20:00, poi, riprende l’approfondimento del telegiornale, che informa gli spettatori sino al 24:00. Non è chiaro, al momento, se è confermata la messa in onda della prima puntata stagionale di Caduta Libera.

A causa della maratone del TG5, per la morte di Silvio Berlusconi cambia l’intera programmazione tv di Rete 4 e Canale 5. Tutti i programmi delle due reti, infatti, sono cancellati, a partire da quelli di prima serata. A tal proposito sono sostituiti Quarta Repubblica e, soprattutto, la semifinale dell’Isola dei Famosi.

Vari gli show annullati anche nel daytime, tra cui Stasera Italia e le soap La Promessa, Beautiful, Terra amara e Un altro domani. Rimandato il debutto di Paperissima Sprint Estate, mentre è cancellata anche la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi.

Morte Silvio Berlusconi programmazione tv, come cambia la Rai

Le modifiche alla programmazione tv per la morte di Silvio Berlusconi riguardano anche la TV di Stato e, soprattutto, Rai 1. Sulla rete ammiraglia, Storie Italiane è stato interrotto alle 10:45 circa per una edizione straordinaria del TG1, proseguita fino al primo pomeriggio. Per questo è saltato il debutto di Camper con Marcello Masi. Nel pomeriggio confermati Oggi è un altro giorno, La Vita in Diretta e L’Eredità. Sei Sorelle, invece, lascia spazio a un’edizione straordinaria del TG1. Dalle 20:40 alle 23:30, infine, Bruno Vespa conduce uno speciale di Porta a Porta.

Anche La7 effettua cambiamenti nella programmazione tv in occasione della morte di Silvio Berlusconi. In prime time, Enrico Mentana conduce Speciale TGLa7 – I mille volti di Silvio Berlusconi. Il Direttore del telegiornale, con ospiti in studio, analizza la vita del Cavaliere mediante ricordi e materiali di repertorio.