Rivolta Russia, la tv italiana cambia la programmazione: speciali su tutte le emittenti

Sabato 24 giugno, le emittenti televisive italiane modificano la loro programmazione tv per seguire in diretta la rivolta in Russia. Nel paese, infatti, la milizia privata della Wagner ha annunciato l’inizio di una operazione militare ai danni dell’esercito regolare guidato dal Presidente Vladimir Putin.

Rivolta Russia programmazione tv, la Rai

La Rai è tra le prime emittenti ad aver cambiato la propria programmazione tv per seguire le tensioni in Russia. Rai 1, in primis, propone per il pomeriggio varie edizioni straordinarie del TG1, con la presenza di ospiti sia in studio che in collegamento. Tra questi anche il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. In prime time, invece, dovrebbe essere confermato l’appuntamento musicale con Italia Loves Romagna.

Su Rai 2 il racconto è curato dal TG2 Post, che dalle 21:00 si occupa della questione russa. Subito dopo, la linea passa a una edizione speciale del TG3, che dalle 21:30 informa i telespettatori italiani.

Le modifiche su Mediaset

Anche Mediaset modifica la propria programmazione tv per narrare la rivolta in Russia. Mentre nella mattinata è stato confermato il palinsesto tradizionale, i primi cambiamenti si hanno nel pomeriggio. Il TG5, infatti, realizza tre edizioni straordinarie: la prima è poco dopo le 15:00, poi alle 17:00 e alle 18:00.

Il Biscione realizza degli speciali su Rete 4. Alle 15:30 ha preso il via Diario di guerra, interamente dedicato agli aggiornamenti sull’avanzata verso Mosca della milizia privata della Wagner. Dalle 20:30 via a Controcorrente, mentre in prima serata Nicola Porro conduce una puntata straordinaria di Quarta Repubblica, talk che solitamente occupa la fascia del prime time del lunedì.

Rivolta Russia programmazione tv, le altre reti

Oltre a Mediaset e Rai, le prime fasi della rivolta in Russia è seguita da una programmazione tv ad hoc su La7. Qui il racconto di ciò che sta avvenendo è partito già dalle prime ore della giornata, grazie ai classici appuntamento con Omnibus e Coffee Break. Dalle 19:00 alle 20:00 è prevista un’edizione straordinaria del telegiornale, seguita dalla classica edizione serale, che prosegue fino alle 20:40.

A questo punto, spazio a In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio. I due, come già accaduto in passato, allungano e occupano la prima serata, sostituendo in questo modo Eden – Un pianeta da salvare. In seconda serata, infine, è possibile assistere a un documentario sulla Wagner e sugli oligarchi russi.

Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi nuove variazioni di palinsesto per seguire la rivolta in Russia.