Rai 1, i palinsesti 2023-2024: Caterina Balivo alle 14:00, Elisa Isoardi a Linea Verde Life

Venerdì 7 luglio, dalle ore 11:30, la Rai presenta i palinsesti 2023-2024. All’attesa conferenza stampa, dunque, la TV di Stato comunica i nomi dei conduttori e dei programmi che vedremo in onda a partire da settembre. Durante l’incontro ci sono tutti i direttori di genere. Tra loro anche Angelo Mellone del Daytime e Marcello Ciannamea dell’Intrattenimento Prime Time.

Palinsesti Rai 2023-2024, le prime dichiarazioni

Inizia la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024. Si parte con il saluto delle autorità, a partire da Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania: “Mi dispiace non vedere più Berlinguer, con quel troglodita che veniva invitato ogni settimana. Ho dolore per non poter vedere più tale immagine di eleganza e raffinatezza. Avete inviato alla concorrenza una sola“.

Si entra nel vivo della conferenza stampa. Un bellissimo filmato ripercorre la storia della TV di Stato, dal racconto dello sbarco sulla Luna ai programmi più attuali. Inoltre, mostra i volti e gli show della prossima stagione. Prende la parola la Presidente Rai Marinella Soldi: “Vorrei parlare del come lavoriamo. Il nostro è un approccio trasparente, coraggioso e innovativo, ispirato ai valori del servizio pubblico. Questo si traduce in un linguaggio di qualità, che permette di creare un prodotto unico e vincente. Dobbiamo essere trasparenti sulle scelte che facciamo e sui contenuti che proponiamo al pubblico. Internet è un’opportunità: dobbiamo cercare di essere un punto di riferimento credibile all’interno di un mercato frastornato e frastornante”.

La presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 procede con l’Amministratore delegato Roberto Sergio: “La nuova governance è in vigore da cinquantatré giorni e abbiamo fatto molto, ad esempio liberando il contratto di servizio e creando con difficoltà i palinsesti invernali, seppur con degli addii molto dolorosi. Abbiamo trenta nuovi show, con diversi talent in più. Ciò permette di avere maggiore pluralismo e inclusione, caratteristiche che pensiamo siano un investimento per il futuro della TV di Stato. Ci stiamo impegnando per essere una digital media company”.

La programmazione di Rai 1

Nella presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 interviene il Direttore distribuzione Stefano Coletta, al quale spetta il compito di presentare gli show.

Si parte da Rai 1: “La rete è leader degli ascolti e deve mantenere credibilità nei contenuti e autorevolezza nei volti. Dopo TGUnomattina, alle 08:35 subentra Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Poi c’è Storie Italiane di Eleonora Daniele ed È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Dalle 14:00, Caterina Balivo guida La volta buona con un cast fisso in via di definizione. Segue Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta con Alberto Matano. Nel preserale, Reazione a Catena prosegue con Marco Liorni sino al 31 dicembre. In access prime time, Affari tuoi di Amadeus tiene compagnia al pubblico sino al Festival di Sanremo”.

Nel prime time della rete ammiraglia: “Prevalgono le fiction e l’intrattenimento, che si alternano allo sport, al cinema e al documentario. La domenica tornano Cuori e Lea. Il lunedì ci sono Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Fenoglio. Il martedì ancora fiction con focus sulla strage del Circeo e sulla sparizione di Elisa Claps. Il mercoledì è multi-genere e si apre con Arenza Suzuki di Amadeus, che racconta anche gli anni 2000. Nel giovedì si torna alla serialità con Blanca e Un professore. Il venerdì e il sabato spazio all’intrattenimento con speciali di Reazione a Catena, Tale e quale show di Carlo Conti, The Voice Kids con Antonella Clerici e Ballando con le stelle di Milly Carlucci”.

Nella seconda serata: “Confermato Porta a Porta, Cose Nostre e Storie di sera con Eleonora Daniele, oltre a Ventunesimo secolo di Francesco Giorgino“.

Palinsesti Rai 2023-2024, le altre reti

Stefano Coletta ancora sui palinsesti di Rai 1: “Alberto Angela torna ad Ulisse. Nel weekend Domenica In con Mara Venier e Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. A Linea Verde Peppone è accompagnato da Livio Beshir. Linea Verde Life è con Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. A Unomattina in Famiglia, Beppe Convertini affianca Monica Setta e Ingrid Nuccitelli“.

Si passa a Rai 2: “Nel prime time, la domenica ci sono i docureality con Il Collegio e La Caserma. Il lunedì novità con i game: Veramente falso con Max Giusti, Liberi tutti con Bianca Guaccero e The Floor. Il martedì spazio a Belve con Francesca Fagnani e Boomerissima di Alessia Marcuzzi. Il mercoledì dominano le fiction con Noi siamo leggenda, The Reunion e Mare Fuori 4. Il resto della settimana film e documentari. In seconda serata arrivano Tango di Luisella Costamagna e Generazione Z di Monica Setta”. Nel weekend ci sono novità: “C’è Mi presento ai tuoi, con i genitori che cercano l’anima gemella per i figli e condotto da Lorena Bianchetti. Pino Insegno torna nel preserale con Il mercante in fiera“.

Si termina con Rai 3: “Nel daytime c’è Agorà con Roberto Inciocchi e Restart con Annalisa Bruschi. Confermato il resto dei titoli, come Elisir, Passato e presente, Quante storie e Geo. Novità nel primo pomeriggio, dove si impianta un game itinerante dal titolo Il palio dei paesi guidato da Angela Rafanelli. In access Via dei matti n°0 e Nuovi eroi. Nella prima serata tanti cambiamenti. La domenica c’è Il provinciale e Report. Il lunedì Presadiretta e Botta e risposta con Nunzia De Girolamo. Il martedì è in via di definizione. Il mercoledì Chi l’ha visto? e il resto della settimana documentari e speciali. Serena Bortone guida Le Parole e Massimo Bernardini in TV Talk”.

Il daytime di Rai 2

Ancora Stefano Coletta, che nella presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 conferma in toto il daytime di Rai 2: “Ci sono Radio 2 Happy family, Ore 14, BellaMa, I Fatti vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi. C’è una striscia informativa di Filippo Facci e in seconda serata Bar Stella e il late night con Alessandro Cattelan“. L’Ad Roberto Sergio su Fiorello: “La Rai ha la volontà di proseguire, ma abbiamo un tema: quello di Via Asiago 10 e dei condomini, che hanno lamentato eccessivi rumori. Ci stiamo lavorando“.

Elena Capparelli parla di Rai Play: “Tutti i programmi presentati da Coletta sono visibili sulla piattaforma. Abbiamo, poi, dei contenuti aggiuntivi ed esclusivi, pensati soprattutto per i giovani. Stiamo lavorando per avere in formato box set alcuni dei titoli proposti sulle reti generaliste, come Un professore e Noi siamo leggenda. Tra gli original ci sono ad ottobre Eppure cadiamo felici. a novembre You and me. Poi ci sono film in esclusiva come Amanda e un cofanetto di sei capolavori di Frank Capra. Il fiore all’occhiello è il ritorno di Valerio Lundini, che realizza dei reportage in dieci puntate. Abbiamo anche Listen to me e il ritorno de La conferenza stampa”.

Capparelli, nella presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 parla di Rai Kids: “Abbiamo Hello Kitty Super Style e Pinocchio and Friends“. Su Rai Teche: “Ci sono degli speciali per i 60 anni dal disastro della Diga del Vajont, oltre ad omaggi ad Anna Marchesini e Italo Calvino“.

Palinsesti Rai 2023-2024, il punto di Rai Pubblicità

Nella presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 c’è Gian Paolo Tagliavia di Rai Pubblicità: “Puntiamo sulla copertura, ma anche sull’attenzione. La legge ci obbliga ad avere un carico pubblicitario inferiore ai concorrenti e questo permette di avere più attenzione per le aziende partner“.

Nella presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 arrivano le domande della stampa. La prima è sull’addio di Bianca Berlinguer e ne discute l’Ad Sergio: “Ha espresso la volontà di avere una striscia quotidiana, ma non era possibile. Per questo ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita. Smentisco il ritorno di Miss Italia in Rai“. Su Massimo Giletti: “Non escludo possa essere interessante per l’azienda, ma ad oggi è sotto contratto con La7“.

Maria Pia Ammirati, Direttrice Fiction, è interrogata sulla propria offerta: “Raccontiamo il paese del presente e del passato. Il bacino di pubblico sta cambiando, ma quello che abbiamo perso con il lineare lo recuperiamo con il digitale. Mare Fuori ne è un esempio”. Quesito per Sergio su Fazio: “Ha deciso di andare via prima del mio arrivo e non ho potuto far altro che prenderne atto”.

Su Botta e risposta di Nunzia De Girolamo risponde Paolo Corsini, Direttore Approfondimento: “Rai 3 è ancora la rete di riferimento per l’approfondimento, ma nel segno del pluralismo. De Girolamo è una novità che stiamo delineando in questi giorni, in quanto la conduttrice è impegnata con Estate in Diretta“.

Gli altri quesiti della stampa

Nella presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 continuano i quesiti. L’Ad Sergio sullo sport: “Stiamo investendo tanto sullo sport, specie femminile“. Il Direttore Jacopo Volpi aggiunge: “Le offerte calcistiche sono spesso fuori mercato. La domenica pomeriggio si allunga Novantesimo minuto, poi torna la Domenica Sportiva. Abbiamo gli Europei di calcio e poi le Olimpiadi”.

Interrogativo per l’Amministratore delegato sul Festival di Sanremo: “Io ho contestato la simulazione dell’atto sessuale tra Fedez e Rosa Chemical. Marcello Ciannamea, Direttore Prime Time, ha la responsabilità di guidare la kermesse e se succederà qualcosa ne chiederemo conto”.

Il Direttore generale Giampaolo Rossi sulla suddivisione per generi della Rai: “Si tratta di una rivoluzione pensata nel 2019 per ridare centralità editoriale alla Rai a ai prodotti“. Sergio ancora su Berlinguer: “Credo che i motivi che l’hanno portata a lasciare la Rai siano legati a un bisogno di cambiare vita. Le auguro buona fortuna“. Corsini su Rai 3: “Gli innesti sono fatti per allargare i target. Monica Maggioni fa In mezz’ora, seguito da un altro spazio di un’ora con un focus sui fatti del mondo”. Rossi conferma la presenza di Rocco Schiavone. L’Ad: “La politica non mi condiziona nelle scelte che faccio“.

Altre domande sui palinsesti: “Roberto Bolle non va in onda il 1° gennaio, ma in una nuova data”. Marcello Ciannamea: “Non mi risulta Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Pino Insegno conduce, per quel che ci riguarda, Il mercante in fiera su Rai 2“. Ancora su Fiorello: “Rosario sostiene che lo show possa vivere solo nel contesto urbano, quindi è necessario trovare un accordo con i condomini di Via Asiago“. Roberto Sergio precisa: “Non sto scaldando la sedia a Rossi, ma non sono neanche attaccato alla poltrona”. Termina qui la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024.