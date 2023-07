Stasera in tv martedì 18 luglio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Discovery, nella giornata di giovedì 13 luglio, ha presentato ufficialmente i palinsesti per la stagione televisiva 2023-2024. Tante le novità attese, tra cui c’è l’arrivo di Che tempo che fa.

Palinsesti Discovery 2023-2024, le novità di Fabio Fazio

Nei palinsesti di Discovery 2023-2024 spicca la già annunciata nuova edizione di Che tempo che fa. L’ex programma di Rai 3 sbarca su Nove con la conduzione di Fabio Fazio. Al suo fianco ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il celebre format mantiene la collocazione della domenica sera, con l’esordio previsto per il 15 ottobre.

Non cambia il meccanismo della trasmissione, che nella prima parte (dalle 20:00) analizza i principali fatti di attualità sociale e politica. In prime time spazio all’intrattenimento, mentre nella seconda serata torna il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e la Signora Coriandoli. Nel cast fisso anche Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani.

Gli altri show di Nove

Nei palinsesti Discovery del 2023-2024, su Nove ci sono altre novità. In primis spazio alle docu – serie Essere Moana – Segreti e Misteri e Ares Gate: La fabbrica delle illusioni, entrambe in onda da settembre. Nello stesso mese c’è l’inchiesta I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli.

Per il genere comedy entra nella rosa dei talenti Katia Follesa, al timone di Comedy Match. In esso, due squadre di comici capitanate da Maria De Biase e Marta Zoboli si sfidano a colpi di gag e sketch. Il 22 settembre torna Fratelli di Crozza, rinnovato per altri tre anni. Nel 2024 torna Only Fun – Comico Show con Elettra Lamborghini e i PanPers.

Nei palinsesti 2023-2024 di Nove, rete Discovery, sono confermati Don’t forget the lyrycs (a settembre) e Il contadino cerca moglie (da ottobre) con Gabriele Corsi, Little Big Italy (a settembre) di Francesco Panella e Accordi & Disaccordi (da settembre) con Luca Sommi, Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Nel 2024, inoltre, tornano Faking It – Bugie o verità di Pino Rinaldi, La Confessione con Peter Gomez e Cash or trash – Chi offre di più con Paolo Conticini.

Palinsesti Discovery 2023-2024, Real Time

Per quanto riguarda Real time, altra rete Discovery, nei palinsesti 2023-2024 è protagonista Benedetta Rossi. La cuoca è al timone di Ricette d’Italia – Il gusto della sfida, nuovo game al via a settembre in access prime time. A novembre arriva Giulia De Lellis, con il nuovo dating show Amore alla prova – La crisi del settimo anno.

Per il resto dominano i successi già noti, cioè Matrimonio a prima vista e il Castello delle cerimonie. Entrambi partono a settembre, così come Bake off Italia (dall’8), Casa a prima vista e Primo Appuntamento (nel 2024 arricchito da una versione ambientata negli hotel). Sempre a settembre, infine, parte Tutto il possibile – Vita da neurochirurghi, che racconta la storia dei pazienti oncologici dell’Istituto Besta di Milano.

Le altre reti

Nei palinsesti 2023-2024 della rete Discovery di Food Network ci sono molti nuovi show. Tra questi Calabria a tavola di Roberta Morise (a novembre) e Le dolci nonne di Renato con il pasticcere Renato Ardovino (a settembre). Molte le conferme, su tutte Giusina in cucina, In cucina con Luca Pappagallo, Fatto in casa per voi e Le ricette del convento.

Nella programmazione DMAX, il 22 agosto esordisce Daniele Bossari con Il Boss del Paranormal, seguito da nuove puntate di Questo strano mondo, Operazione Nas e Undercut (inizia il 30 agosto). Su Giallo sbarcano le serie crime L’Ispettore Dalgliesh (da settembre) e Il Commissario Gamache (da dicembre).

Su HGTV è molto atteso Barbie Dreamhouse Challenge. Il 22 luglio, in concomitanza dell’uscita al cinema dell’attesa pellicola, otto sfidanti provano a costruire a grandezza naturale la casa del noto gioco Mattel. Confermato Fratelli in affari: SOS Celebrity. Perciò che riguarda Discovery Channel arrivano i docu del ciclo Alla scoperta delle antiche civiltà.

I palinsesti Discovery 2023-2024 sono arricchiti dall’offerta per i minori. Tra le novità, su K2 a novembre debutta Orizzonti Pokemon – La serie, mentre su Frisbee c’è Pfffirati. Su Cartoon Network, invece, esordisce Il trio mutanda e Lego DreamZzz. Per lo sport, infine, le attenzioni sono concentrate sui Giochi Olimpici di Parigi 2024.