Stasera in tv mercoledì 2 agosto 2023 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 2 agosto 2023. Su Rai 5, Concorso Internazionale di composizione 2 agosto. Su Canale 5, il telefilm Signora Fox, con Emilia Fox.

Stasera in tv mercoledì 2 agosto 2023, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso. Due episodi: il primo s’intitola, “Una cruda verità”. Gli indizi relativi alla morte del criminologo David Cartwright conducono a Neville (Ralf Little). Ma la squadra non lo abbandona: tutti sono convinti della sua innocenza e promettono di fare del loro meglio per scagionarlo da ogni accusa. A seguire, il secondo episodio, “Un delitto quasi perfetto”. Si indaga sulla morte di un giovane rapper di successo, ucciso durante le prove a luci spente in un teatro.

Su Raitre, alle 21.20, il programma Nel secolo breve. A partire dal giugno 1948, con il “blocco” degli approvvigionamenti del settore ovest di Berlino e il “ponte aereo” americano (il più imponente della storia), la Germania diventa il teatro principale della nascita della Guerra Fredda. Alessandro Barbero ne parla nella puntata di questa sera.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Concorso Internazionale di composizione 2 agosto. In diretta da Bologna il concerto dei tre finalisti del Concorso che commemora le vittime di tutte le stragi, il Maestro Jaume Santonja dirige l’Orchestra del Teatro Comunale nell’esecuzione dei brani.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. In diretta dal Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano), Giuseppe Brindisi anima l’appuntamento settimanale con il suo programma. Curato dalla testata giornalistica Videonews, va in onda dal 7 aprile 2021. Al centro del dibattito, l’attualità politica italiana e internazionale.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm Signora Volpe, con Emilia Fox. Titolo dell’episodio di stasera, “Tartufi e tradimenti”. Sasha, figlio di un politico russo, viene arrestato a Roma per l’omicidio di un compagno di studi. Adam, l’ex marito di Sylvia (Emilia Fox), le chiede di indagare: lei accetta con riluttanza di prendere il ragazzo in custodia e intanto si occupa del rapimento di un maialino da tartufo.

Su Italia 1, alle 21.20, il programma Freedom Summer. Seguiamo il viaggio di Roberto Giacobbo e del suo team, che ci porta ad esplorare mondi sotterranei, luoghi suggestivi e poco conosciuti. Posti spesso chiusi al pubblico e difficili, se non impossibili, da raggiungere. Tra gli argomenti più amati dal pubblico, Tutankhamon, il faraone morto a soli 18 anni.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Domina, con Kasia Smutniak. Roma, un anno dopo l’assassinio di Giulio Cesare, Livia Drusilla viene data in sposa a Nerone, che ha il doppio della sua età. Livia, però, è riluttante a lasciare la casa paterna e la sua migliore amica, la schiava Antigone.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Name That Tune. Rivediamo la prima serata del game musicale presentato da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Irene Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi e Vladimir Luxuria sfidano Morgan, Nicola Savino, Fabio Caressa e Angelo Pisani.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. A Milano, gli agenti immobiliari Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre si sfidano ancora una volta per soddisfare le richieste del cliente. Questa volta devono riuscire a trovare la casa per una coppia, Mariya e Paolo. Chi avrà la meglio?

I film di questa sera mercoledì 2 agosto 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Paolo Consorti, Havana Kyrie, con Franco Nero. Vittorio, anziano direttore d’orchestra, deve dirigere un coro di bambini a l’Havana nel “Kyrie Eleison” di Rossini. Il suo carattere burbero e austero dovrà fare i conti con la scioltezza dei ritmi cubani.

Su Nove, alle 21.25, il film western del 1964, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood. Nella città di San Miguel, il potere è detenuto da due famiglie in perenne lotta fra loro: i Rojo e i Baxter. L’arrivo di Joe, un pistolero solitario, sconvolge gli equilibri.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2015, di Craig Zobel, Sopravvissuti, con Margot Robbie, Chiwetel Ejiofor. In seguito ad una guerra nucleare, l’adolescente Ann vive isolata in una fattoria e crede di essere l’unica sopravvissuta finché incontra Loomis, uno scienziato, e Caleb.

Stasera in tv mercoledì 2 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Cédric Jimenez, L’uomo dal cuore di ferro, con Jason Clarke. Reinhard Heydrich, mediocre ma crudele, viene nominato responsabile dell’Intelligence delle SS. Due giovani soldati, il ceco Jan e lo slovacco Gabcik, tentano di eliminarlo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles De Maistre, Il lupo e il leone, con Mylène Dinh-Robic. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise, Dakota Fanning. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di Alessio Della Valle, American Night, con Jonathan Rhys Meyers. Michael Rubino è il capo mafia di New York e ha la passione per l’arte; John Kaplan è un mercante d’arte. I loro destini s’incrociano quando il furto della Marilyn di Warhol dà il via ad serie di imprevisti.