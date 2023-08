Stasera in tv mercoledì 23 agosto 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 22 agosto 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma condotto da Manuela Moreno, Filorosso. Su Italia 1, Calcio: Champions League – Playoff.

Stasera in tv martedì 22 agosto 2023, Rai

Su Raidue, alle 21.00, serata di sport: Mondiali di atletica. Al Centro nazionale di atletica di Budapest va in scena la finale del salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi tra i favoriti per l’Oro. Stasera si assegnano anche le medaglie nel lancio del disco femminile, nei 1500 metri femminile e nei 3000 metri siepi maschili. Inoltre, le semifinali dei 400 metri maschili.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Filorosso. Anche stasera Manuela Moreno e i suoi ospiti hanno solo l’imbarazzo della scelta, quando si tratta di scegliere gli argomenti da approfondire: dagli ultimi controversi decreti del governo alle polemiche per le vacanze troppo care, dalle esternazioni di Donald Trump alla guerra in Ucraina.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Italia 1, alle 20.45, Calcio: Champions League – Playoff. Sta per completarsi il tabellone del più prestigioso torneo continentale per club: le ultime sei squadre che verranno ammesse ai gironi usciranno dai playoff, che iniziano stasera e prevedono gare di andata e ritorno. Anche per questa edizione Mediaset trasmetterà in esclusiva la miglior partita del martedì.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda estate. Dopo una brevissima pausa riecco Luca Telese e Marianna Aprile con il primo dei due appuntamenti settimanali che si estendono a tutta la prima serata. Alla loro attenzione i principali personaggi e avvenimenti dell’attualità italiana.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Tra gli ospiti di Flavio Montrucchio ci sono Claudia e Carmine. Lei, ex atleta, molto competitiva nella vita come in amore, vorrebbe un uomo in grado di batterla per una volta. Lui, invece, è medico e cantante: riuscirà a conquistarla?

I film di questa sera martedì 22 agosto 2023

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Bodo Kox, L’uomo della scatola magica, con Olga Boladz, Piotr Polak. A Varsavia, in un futuro non ben definito, Adam trova una radio degli Anni 50 che è in realtà una macchina del tempo. Quando l’uomo scompare, Gloria, la sua fidanzata, lo cerca.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Claire McCarthy, Ofelia – Amore e morte, con Daisy Ridley, Mia Quiney. Una rilettura dell’“Amleto”, tragedia di William Shakespeare, che pone particolare risalto sulla figura della bella Ofelia (Daisy Ridley). Dama di compagnia di Gertrude, regina di Danimarca, fa innamorare di sé il principe Amleto. Una serie di tragici eventi metterà a repentaglio la sua vita.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 1992, di Andrew Davis, Trappola in alto mare, con Steven Seagal. Un gruppo di mercenari s’impossessa della corazzata Missouri e del suo arsenale nucleare. Casey Ryback, cuoco di bordo ed ex Navy Seals, decide di fermare i terroristi.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1995, di Claudio Fragasso, Palermo Milano solo andata, con Giancarlo Giannini, Raoul Bova. Sei giovani poliziotti hanno l’incarico di scortare da Palermo a Milano un ragioniere della mafia pentito. L’uomo deve testimoniare al processo contro il potente boss Scalia.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1972, di John Huston, L’uomo dai 7 capestri, con Paul Newman. Scampato all’impiccagione, il bandito texano Roy passa dalla parte della legge e si autoproclama giudice di una cittadina. Ben presto Roy e i suoi sceriffi fanno da padroni, finchè…

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Alessandro Genovesi, Puoi baciare lo sposo, con Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito. A Berlino, Antonio chiede al compagno Paolo di sposarlo. Lui accetta, e chiede però di essere presentato ai futuri suoceri che vivono in Italia. Antonio lo accontenta, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Verdone, Acqua e sapone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan. Rolando, laureato che si arrangia come bidello, si finge sacerdote per essere assunto come istitutore di una giovane modella americana, a Roma per un servizio fotografico.

Stasera in Tv martedì 22 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2017, di Alfonso Gomez-Rejon, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, con Benedict Cumberbatch. 1882. Thomas Edison, già famoso per aver ideato la lampadina, si appresta ad illuminare Manhattan. L’imprenditore George Westinghouse gli propone di entrare in società.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1997, di Tom Shadyac, Bugiardo bugiardo, con Jim Carrey. L’avvocato Reede è un super bugiardo. Quando non si presenta alla festa del figlio, questi esprime un desiderio: “Papà per un giorno non dirà bugie”. Questo si avvera, creando un putiferio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Sydney Pollack, The interpreter, con Nicole Kidman. Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’Onu, scopre un complotto per uccidere il leader di uno Stato africano. Un poliziotto di New York l’aiuterà a sventarlo.