Daytime Rai, quando iniziano i programmi: La Vita in Diretta inizia l’11 settembre

Stasera in tv mercoledì 30 agosto 2023. Su Raidue, la miniserie Il lato oscuro della mia famiglia. Su Tv8, il programma musicale Radio Zeta Future Hits Live 2023.

Stasera in tv mercoledì 30 agosto 2023, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la miniserie Il lato oscuro della mia famiglia, con Torben Liebrecht, Maria Simon, Julia Beautx. Vivi (Julia Beautx) cerca di non perdere la custodia dei fratelli, che rischiano di finire in due famiglie differenti. Tramite un flashback si scopre come è morto il padre di Peter e tutta la verità sui fatti che hanno portato Heide a finire in una casa di cura.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce “Raffaello. Il mito e la modernità”, documentario in cui gli architetti Antonio Forcellino, Alessandro Viscogliosi, Paolo Portoghesi e altri esperti raccontano l’attività del Maestro urbinate nel Rinascimento e la sua eredità.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Le polemiche sul salario minimo, il caro vacanze, le scintille tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, gli sbarchi dei migranti. Giuseppe Brindisi anima il dibattito tra gli ospiti del suo programma, in onda per l’ultima volta di mercoledì. Le prossime due puntate sono previste domenica 3 e 10 settembre.

Su Tv8, alle 20.45, il programma musicale Radio Zeta Future Hits Live 2023. Ernia, Bresh, Tedua e altri artisti amati dai giovani si esibiscono all’Arena di Verona. Durante la serata, condotta da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini, sarà premiato il miglior esordiente dell’anno.

Su Real Time, alle 21.30, Il curioso caso di Natalia Grace. Il processo di Michael è alle porte e l’uomo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni nei confronti di Natalia. Un misterioso testimone ha informazioni che potrebbero avere un impatto su entrambi i Barnett.

I film di questa sera mercoledì 30 agosto 2023

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2014, di Riccardo Milani, Scusate se esisto! con Paola Cortellesi, Raoul Bova. Le ambizioni dell’architetto Serena (Paola Cortellesi) fanno i conti con il maschilismo imperante nel mondo del lavoro. Ma un giorno, dopo aver conosciuto Francesco (Raoul Bova), la donna mette in atto con il suo aiuto una strategia molto particolare per riqualificare il quartiere romano di Corviale.

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Olivia Wilde, La rivincita delle sfigate, con Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein. Molly (Beanie Feldstein) e Amy (Kaitlyn Dever) sono due amiche liceali che, alla vigilia del diploma, si rendono conto di aver pensato solo allo studio, rinunciando a ogni divertimento. Ansiose di recuperare il tempo perduto, si trovano coinvolte in una notte brava dalle conseguenze imprevedibili.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Drew Goddard, 7 sconosciuti a El Royale, con Chris Hemsworth. Sette estranei, ognuno con un passato da dimenticare, s’incontrano in un fatiscente hotel sul confine tra California e Nevada. Durante la notte, ognuno svelerà la propria natura.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Hleb Papou, Il legionario, con Germano Gentile. Il reparto di Daniel, poliziotto nato da genitori di origine africana, viene mandato a sgomberare un palazzo occupato abusivamente. Ma lui sa che in quell’edificio ci sono anche sua madre e suo fratello.

Su La7, alle 21.15, il film storico del 1999, di Luc Besson, Giovanna d’Arco, con Milla Jovovich. La straordinaria vita della “pulzella d’Orleans”. Dalle sue vittorie contro gli inglesi, al processo per eresia. Fino alla condanna a morte, eseguita a Rouen nel 1430.

Nove – 20 Mediaset – La5

Su Nove, alle 21.25, il film western del 1971 di Sergio Leone, Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn. Juan ha un sogno: svaligiare l’impenetrabile banca di Mesa Verde. Quando incontra John, esperto in esplosivi, capisce di aver trovato il complice ideale. Ma poi…

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2009, di Zack Snyder, Watchmen, con Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan. In un’America immaginaria dove il Presidente degli Stati Uniti è ancora Nixon, i supereroi chiamati Watchmen sono stati messi al bando. Ma c’è una crisi nucleare alle porte.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Kirk Jones, Stanno tutti bene, con Robert De Niro, Drew Barrymore. Rimasto vedovo, Frank va a trovare i quattro figli che vivono sparsi in punti diversi degli Stati Uniti. Le sue visite a sorpresa regaleranno amare bugie e verità inaspettate.

Stasera in Tv mercoledì 30 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2011, di George Nolfi, I guardiani del destino, con Matt Damon, Emily Blunt. David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Pietro Marcello, Martin Eden, con Luca Marinelli. Il marinaio Martin s’innamora di Elena, la sorella di un giovane borghese che ha salvato da un’aggressione. Per essere degna di lei, Martin decide di istruirsi, facendo così emergere il suo talento per la scrittura.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì avrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, XXX – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel. Xander Cage, creduto morto, ritorna dal suo esilio e viene reclutato dalla Cia per catturare Xiang e recuperare una potente arma. L’impresa non sarà per niente facile.