Palinsesti cinema e serie tv Rai, la conferenza stampa di presentazione: i titoli e le trame

Condividi su

Lunedì 18 settembre, dalle ore 12:00, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai dedicati all’offerta cinema e serie tv. Nell’anno sono previste oltre 20 mila ore di programmazione, che si snodano tra pellicole internazionali, film italiani e coproduzioni della TV di Stato. All’incontro c’è il Direttore Cinema e Serie tv Adriano De Maio. Con lui la regista Giulia Steigerwalt. Infine, presenti gli attori Giuseppe Pirozzi e Mehdi Nebbou.

Palinsesti Rai cinema serie tv conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa dei palinsesti Rai cinema e serie tv. Prende la parola il Direttore De Maio: “Quando sono arrivato in questa direzione ho provato a mettere a servizio la mia esperienza. Il cinema è la didascalia della vita e per questo sono molto attento all’attualità. Quando programmiamo una produzione abbiamo grande responsabilità. Dobbiamo lavorare pensando ai contenuti, non agli ascolti”. Poi svela una collaborazione con Sanremo Giovani: “Sceglieremo tre delle canzoni dei giovani da utilizzare come sigle“. Ancora De Maio: “Rai 3 è la rete dei corti. Nella seconda serata di Rai 1, invece, c’è il cinema d’autore. Con Federica Sciarelli pensiamo a uno spazio di approfondimento dei film“.

Giulia Steigerwalt presenta Settembre, in onda su Rai 3 il 3 novembre: “Sono contenta di poter raggiungere il pubblico generalista. Il fatto che la TV di Stato porti le pellicole nostrane nel piccolo schermo crea una bellissima connessione, che può giovare a tutti. Settembre mischia commedia a dramma, parla di una connessione più autentica con noi stessi. Il tema può sembra cervellotico, ma in realtà la produzione è molto emotiva ed intrattiene”.

Giuseppe Pirozzi, nella conferenza stampa dei palinsesti Rai cinema e serie tv, spiega Il bambino nascosto, diretto da Roberto Andò e in onda sempre su Rai 3 il 17 novembre: “La pellicola è poetica. Ritengo la produzione il mio primo grande progetto, mi ha fatto crescere come attore e come persona. Nel cast con me c’è Silvio Orlando, con il quale abbiamo creato un rapporto pressoché simbiotico a quello dei personaggi che rappresentavamo“.

Mehdi Nebbou

Nella conferenza stampa dei palinsesti Rai cinema e serie tv interviene Mehdi Nebbou, protagonista di Morgane Detective geniale, la cui prossima stagione esordisce su Rai 1 domani. L’attore: “Sono contento ed emozionato che la produzione abbia tutto questo successo in Italia. La terza edizione scopre i lati oscuri dei personaggi, rendendoli però più umani. Tra me e Morgane forse succederà qualcosa…“.

Sono presentati tutti i programmatori della direzione. Inizia Cristina Cavalieri: “Morgane colpisce per la genialità e la fragilità della protagonista. La Rai ha colto la forza del progetto prima che divenisse un successo internazionale. In autunno, su Rai 1 c’è la serie Alfredino, che fa rivivere in un due serate un dramma collettivo che ha portato alla nascita della Protezione Civile. Sempre sulla rete ammiraglia ci sono film internazionali e nazionali, come Marylin ha gli occhi neri che tratta di malattie mentali, la commedia Bla Bla Baby con Alessandro Preziosi e Mancino naturale, opera prima con Claudia Gerini. Programmiamo l’evento il mercoledì. L’11 ottobre trasmettiamo in prima visione House of Gucci con Lady Gaga ed Adam Driver”.

Nella conferenza stampa, Leopoldo Santovincenzo parla delle pellicole internazionali: “Partiamo dai thriller con Run, Raging Fire, Occhiali neri di Dario Argento e Inexorable, un melodramma noir. Spazio anche ad alcuni horror con il terzo capitolo di The Conjuring. Tra le serie proponiamo Rapa, al via il 12 novembre, la sesta stagione di Seal Team e Hawai Five. Nella seconda serata c’è Berlin”.

Palinsesti Rai cinema serie tv conferenza stampa, le serie tv

La presentazione dei palinsesti Rai cinema serie tv entra nel vivo con le produzioni seriali. Ce ne parla Paola Tucci: “L’obiettivo è portare prime visioni assolute su Rai 2. Programmiamo in primis nella giornata di venerdì, con NCIS, NCIS Los Angeles, The Rookie, Swat, FBI e FBI International. Il sabato, invece, c’è il cinema internazionale con titoli d’impatto visivo ed emozionale come L’uomo dei ghiacci, i due capitoli di Creed, Chaos Walking e gli italiani Freaks Out, Diabolik e La donna per me”.

Ci si sposta al cinema d’autore con Stefano Francia: “La nostra prerogativa è parlare di diritti e temi sociali. Mandiamo i film in prima serata nella versione doppiata. In seguito, li ritrasmettiamo in versione originale per accontentare anche il pubblico che vuole rimanere fedele alle voci degli attori. La nostra offerta coinvolge varie reti, come Rai 5 e Rai 3. Su quest’ultima spazio al cinema italiano: oltre a Settembre c’è L’Afide e la formica di Mario Vitale, Il materiale emotivo di Sergio Castellitto e Leonora addio di Paolo Taviani. Il 3 ottobre è la giornata sulle vittime dell’immigrazione e proponiamo una maratona a tema su Rai Movie”.

Il direttore De Maio: “Mi piacerebbe coinvolgere personalità della società civile per annunciare in breve i film. Tra i personaggi a cui penso ci sono Alessandro Barbero e Piero Chiambretti“.

Le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa dei palinsesti Rai cinema e serie tv conferenza stampa ci sono le domande dei giornalisti. La prima è per la crisi del cinema italiano nelle sale. Risponde De Maio: “Sulla TV di Stato i film italiani hanno una seconda vita. La Rai intende stare vicina al cinema e supportarlo“. Sulla polemica lanciata da Favino in merito ai doppiatori aggiunge: “Noi siamo maestri nel doppiaggio, non sono d’accordo con Favino“. De Maio torna sulla collaborazione con Federica Sciarelli: “Tale spazio è in prime time, ma non abbiamo ancora individuato le collocazioni esatte“.

Sulla cattiva pratica del troncare le serie a metà per colpa dei cattivi ascolti, come avvenuto di recente con Che Todd ci aiuti: “Terminerà nei prossimi due giovedì, con gli episodi rimanenti in programmazione nella seconda serata di Rai 2. Morgane andrà dall’inizio alla fine, a prescindere dall’Auditel“. Ancora il Direttore sui cicli di pellicole: “Ne avremo, stiamo ragionando per creare collezioni con protagonisti i temi, i registi e gli attori“. Infine, in merito a Rai Play, afferma: “La fruizione streaming dipende da pellicola a pellicola, in quanto è un discorso che riguarda i diritti“. Termina qui la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai cinema e serie tv.