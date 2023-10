Stasera in tv mercoledì 11 ottobre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 9 ottobre 2023. Su Rai3, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Italia 1, il film Attacco al potere 3, con Gerard Butler.

Stasera in tv lunedì 9 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Titolo dell’episodio di stasera: “Ladri di futuro”. Imma (Vanessa Scalera) indaga sulla morte della 18enne Fatima Sarkam, figlia di immigrati dal Bangladesh. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello, dopo il suo no a un matrimonio combinato. Intanto l’amicizia tra Pietro e Sara si fa sempre più intima.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Fake Show. Penultimo appuntamento con lo show condotto da Max Giusti. Nuovi vip si trasformano in imitatori e rumoristi. Agli ospiti della puntata si aggiungono le “FakeStar”, sosia e imitatori degli artisti musicali più famosi. Spazio anche agli eccentrici “Fakenomeni”, con le loro originali imitazioni.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. S’intitola “La scossa elettrica” la quinta puntata del programma condotto da Riccardo Iacona, che propone un viaggio in Europa fra le più importanti case automobilistiche, anche in vista dello stop ai motori termici, ratificato per il 2035, e del crescente mercato delle vetture a emissioni zero.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Vajont 9 ottobre 1963. Il monologo di Marco Paolini narra la tragedia del Vajont, avvenuta il 9 ottobre 1963: una frana e si staccò dal monte Toc e fece tracimare il bacino sottostante sollevando un’onda che cancellò 5 paesi (Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè).

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Matteo Salvini punzecchia Giorgia Meloni, e intanto Giuseppe Conte critica Elly Schlein. Chi meglio di Nicola Porro può raccontare agli spettatori le fibrillazioni che caratterizzano la nostra scena politica? Da profondo conoscitore della situazione italiana, commenta con i suoi ospiti i temi di attualità.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. L’annunciato arrivo di Giampiero Mughini nella Casa di Cinecittà movimenta i commenti del pubblico a proposito di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A tenere sotto controllo la situazione social è stata chiamata quest’anno Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Da stasera fino a venerdì nello studio del programma di Lilli Gruber si discutono con gli ospiti gli argomenti d’attualità più caldi del momento, prima di dare spazio alla rubrica “Il Punto”, curata dal giornalista Paolo Pagliaro.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La ricerca del ristorante degno di meritare il titolo di “Little Big Italy” porta oggi Francesco Panella a Ho Chi Minh, in Vietnam. Tre le prove per i ristoratori: un piatto scelto dai concorrenti, il loro cavallo di battaglia e uno fuori menù scelto da Panella.

I film di questa sera lunedì 9 ottobre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1958, di William Wyler, Il Grande Paese, con Charlton Heston, Gregory Peck. Un ex capitano di marina si reca nel West per sposare la figlia di un ricchissimo proprietario terriero. Il futuro suocero, però, è coinvolto in una feroce e sanguinaria faida.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler, Frederick Schmidt. Le autorità arrestano Mike Banning (Gerard Butler), agente del Secret Service accusato di aver tentato di uccidere il Presidente degli Stati Uniti (Morgan Freeman). Dopo essere fuggito l’uomo, innocente, tenta di scoprire la verità e sventare un colpo di stato. Lo aiuta suo padre Clay (Nick Nolte).

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2021, di Gary Fukunaga, No Time To die, con Daniel Craig. Bond subisce un attentato della Spectre mentre si trova con Madeleine a Matera. Furioso, accusa la donna di far parte dell’organizzazione e la lascia, per trasferirsi in Giamaica. Ben presto, però…

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Steven Soderbergh, Ocean’s Thirteen, con George Clooney. Danny Ocean riunisce Rusty, Linus e il resto della banda per sabotare l’inaugurazione del casinò di Willy Banks. L’uomo ha rovinato Reuben Tishkoff, un vecchio amico di Danny.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Ahmet Katiksiz, Eternal Love – L’eternità in un attimo, con Murat Yildirim, Fahriye Evcen. Can, affascinante ed affermato neurochirurgo, chiede ad una ragazza delle pulizie di accompagnarlo ad una festa, in cambio, lui salderà i suoi debiti. I due finiscono per innamorarsi, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Luca Argentero. Diego, Fausto, Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzodà inizio, però, a una serie di eventi tragicomici.

Stasera in tv lunedì 9 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2023, di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con Chris Pine. Il ladro Edgin si unisce ad alcuni avventurieri per intraprendere la pericolosa missione di recuperare un’antica reliquia. Non tutto andrà per il verso giusto. Dall’omonimo gioco di ruolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova, con Sara Bertelà, Fabrizio Bentivoglio. Il noto regista Leo Bernardi decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su Casanova. Nel corso delle riprese si rende conto di come questo personaggio letterario gli ricordi sé stesso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Mel Damski, Legendary – Il giorno del riscatto, con Devon Graye, Danny Glover. Cal, timido e solitario adolescente, decide di unirsi alla squadra di wrestling della scuola, seguendo le orme del padre e del fratello maggiore, il problematico Mike.

Su Sky Cinema Action, alle 19.35, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Daniel Bruhl, Chris Hemsworth. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi indelebili e miracolose riprese diventata storica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Atom Egoyan, Chloe – Tra seduzione e inganno, con Julianne Moore. Ossessionata dall’idea che il marito la tradisca, Catherine Stewart assolda una escort perché lo adeschi, chiedendole poi di riferirle tutto. Ma nulla è come sembra.