Stasera in tv lunedì 16 ottobre 2023, tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 10 ottobre 2023. Su Rai3, una novità: l’attualità con il nuovo programma condotto da Nunzia De Girolamo, Avanti popolo. Su Canale 5, il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Stasera in tv martedì 10 ottobre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il telefilm Morgane – Detective geniale. Due episodi come sempre. Il primo s’intitola, “Fuk, Luk e Sau”. Aggredito da un gruppo di motociclisti con cui ha contratto un debito, Serge va a recuperare il denaro nascosto dietro la lavastoviglie, ma Morgane (Audrey Fleurot) ha già speso tutto. Intanto la squadra di Karadec indaga sull’omicidio di un uomo travestito da coniglio. A seguire, “Kikeriki”. La proprietaria di una gioielleria viene trovata morta. Sul luogo del crimine, Morgane riconosce i gioielli rubati da Serge.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Terza serata in compagnia delle pungenti interviste di Francesca Fagnani. Ritroviamo le incursioni delle “Eterobasiche” (Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani), le due ragazze romane che hanno conquistato il web con la parodia dei “maschi eterobasici”. Spazio anche all’imitatore Vincenzo De Lucia.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Avanti popolo. Al debutto il programma condotto da Nunzia De Girolamo, che parte proprio il giorno del suo compleanno. Il talk vuole essere un modo per riavvicinare il pubblico al mondo della politica, una nuova sfida per la ex ministra campana dopo il successo di “Ciao maschio” ed “Estate in diretta”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Almeno a parole tutti sembrano d’accordo: per risolvere il dramma dei migranti serve una politica condivisa da tutte le potenze europee. Ma ad un accordo, però, non si riesce mai ad arrivare. Anche di questo si parla stasera nello studio di Bianca Berlinguer, che si confronta con i suoi ospiti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Le inchieste in esterno come inviata, al pari delle altre validissime iene, oltre alla puntata settimanale: per Veronica Gentili, per anni volto popolare di Rete 4, il programma ideato da Davide Parenti è diventato un impegno a tutto campo. E sul palco può contare sulla collaborazione di Max Angioni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Dagli Studios di Via Tiburtina, a Roma, Giovanni Floris dà il via a una nuova puntata del suo talk show. Si parlerà del momento difficile affrontato dal governo Meloni: non sarà semplice varare provvedimenti economici efficaci.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. La 6° puntata del reality condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca si snoda da Sibu a Miri. Le coppie devono imparare una canzone malese e cantarla di fronte ad un giudice e poi devono mangiare dei vermi grigliati.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio accoglie nel ristorante della villa altri single, che non si sono mai incontrati prima. Durante la cena cercheranno di conoscersi meglio, scambiare le loro esperienze e decidere, infine, se provare ad iniziare una relazione.

I film di questa sera martedì 10 ottobre 2023

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ken Loach, Paul, Mick e gli altri, con Dean Andrews. Sheffield. La privatizzazione delle ferrovie costringe un gruppo di operai a confrontarsi con i mutamenti del mercato del lavoro. La realtà si rivela molto più dura del previsto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2008, di Doug Liman, Jumper, con Hyden Christensen. Il diciassettenne David scopre di avere il dono del teletrasporto, ma non sempre usa a fin di bene il suo potere eccezionale. Si ritroverà, così, a dover fronteggiare alcuni pericolosi nemici.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2021, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Tre anni dopo la loro breve relazione, Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese) si sono persi di vista. Quando però la donna si accusa di un furto commesso dalle gemelle e finisce in carcere, chiede aiuto a Giovanni, impegnato nel progetto di un centro culturale, per evitare il carcere.

Su Nove, alle 21.25, il film di fantascienza del 2004, di Alex Proyas, Io, robot, con Will Smith, Bridget Moynahan. 2035. I robot vengono usati come “elettrodomestici”. Un detective, convinto che uno di loro abbia commesso un omicidio, indaga tra mille difficoltà con l’aiuto di una psicologa.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Iris – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1956, di John Ford, Sentieri selvaggi, con John Wayne. Texas, 1868. La Guerra di Secessione è finita da tre anni e il cowboy Ethan Edwards torna a casa. Ma si deve subito rimettere in sella alla ricerca di una nipotina rapita da una tribù di indiani Comanche.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1968, di Pietro Germi, Serafino, con Adriano Celentano, Ottavia Piccolo. Rientrato dalla leva militare, un ingenuo pastore riceve una grossa eredità, che inizia a dilapidare in regali. I parenti lo credono pazzo e vogliono farlo internare.

Stasera in tv martedì 10 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Frank Darabont, Il miglio verde, con Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse. 1935. Il miglio verde è il percorso fatto dai condannati verso il patibolo. Il capo secondino Edgecombe, purtroppo, ne vede passare tanti, ma uno, John Coffey, gli cambierà la vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale.