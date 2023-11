Stasera in tv lunedì 6 novembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 1 novembre 2023. Su Rai2, la fiction Corpo libero, con Filippo Nigro, Antonia Truppo, Giada Savi. Su Canale 5, l’ultima puntata della fiction Anima gemella, con Daniele Liotti.

Stasera in tv mercoledì 1 novembre 2023, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la fiction Corpo libero, con Filippo Nigro, Antonia Truppo, Giada Savi. L’esibizione di Martina (Alessia De Falco) apre il concorso individuale. La ragazza punta tutto sulla specialità del corpo libero, ma un imprevisto rischia di frenare le sue ambizioni. Carla invece fa centro e ottiene un punteggio appena inferiore a quello di Angelica. Come punizione per la rissa, il giorno libero delle ragazze viene rimpiazzato da un duro allenamento. La concentrazione della Vis Invicta è però minata dalla scomparsa di Benedetta e dalla scoperta della morte violenta del cane degli Ianni, i proprietari dell’albergo.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il delitto di Rimini: Pierina Paganelli, 78 anni, scende dall’auto dopo averla parcheggiata in garage e viene uccisa. Cinque mesi prima il figlio Giuliano era finito in ospedale in gravissime condizioni. Se ne parla questa sera nella nuova puntata del longevo programma condotto da Federica Sciarelli.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè prosegue il viaggio alla scoperta del rapporto tra colore e arte. Protagonista della puntata è il blu: da quello egizio alla Cappella degli Scrovegni, da Raffaello a Monet, da Cezanne alle ricerche contemporanee sui pigmenti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Una cosa è certa: con Mario Giordano non ci si annoia mai. Merito di una scaletta ricca di argomenti sempre interessanti per gli spettatori, alcuni dei quali, come gli effetti indesiderati dei vaccini anti Covid e i ladri di case, non trovano mai spazio negli altri programmi di approfondimento.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta e ultima puntata della fiction Anima gemella, con Daniele Liotti, Chiara Mastalli, Alice Torriani. Tommy è il principale indiziato della morte di Adele e del tentato omicidio di Nina. La ragazza ora si sente tradita da Annabella e abbandonata da Carlo (Daniele Liotti), che sta per sposare Margherita. Ma sia l’uomo sia l’amica non smettono di indagare e fanno una scoperta.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Udinese-Cagliari. Per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset, l’Udinese di Andrea Sottil ospita il Cagliari di Claudio Ranieri, per la seconda volta sulla panchina dei sardi, che ha portato in due anni dalla serie C alla A. La vincitrice dell’incontro affronterà il Milan negli ottavi.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. E’ quella vissuta da grandi personaggi che hanno lasciato un’impronta così forte da cambiare il corso della storia. Lo racconta Aldo Cazzullo anche nella puntata in onda questa sera dal titolo “Dante – Una giornata all’inferno”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Live. Rivediamo il primo live trasmesso la scorsa settimana su Sky. Ospite, Laura Pausini. Dopo le selezioni, Francesca Michielin dà il via all’ultima fase del talent. 12 i cantanti in gara, tre per squadra, pronti ad iniziare la corsa verso la finale del 7 dicembre.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Gli sposini devono scegliere se rimanere uniti. Gli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto li hanno aiutati a superare le difficoltà. Ma la scelta non è facile per Juanchi e Gianna che dimostrano poca affinità.

I film di questa sera mercoledì 1 novembre 2023

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2021, di Simone Godano, Marilyn ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi, Miriam Leone. La mitomane Clara (Miriam Leone) e il nevrotico Diego (Stefano Accorsi) frequentano un centro per persone con disturbi mentali. Insieme si ritroveranno a gestire un ristorante all’interno della struttura con la collaborazione di altri pazienti tra cui Susanna, affetta da sindrome di Tourette.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1957, di Billy Wilder, Testimone d’accusa, con Charles Laughton. Il noto avvocato Sir Wilfrid Robarts accetta di difendere un uomo accusato di omicidio. La moglie del suo cliente, però, testimonia contro e tutto sembra perduto, finché…

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1973, di Ted Post, Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Alcuni poliziotti del dipartimento di San Francisco sono in realtà una banda di sanguinari giustizieri. Callaghan sarà inevitabilmente costretto a scontrarsi con loro.

Stasera in tv mercoledì 1 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Bart Freundlich, Dopo il matrimonio, con Michelle Williams. Isabel, direttrice di un orfanotrofio a Calcutta, torna a New York per incontrare Theresa, una ricca benefattrice. Ma l’attende una sorpresa che la costringerà a fare i conti con il passato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1998, di Mimi Leder, Deep impact, con Morgan Freeman, Téa Leoni. Una cometa sta per colpire la Terra. Il presidente americano invia degli astronauti nello spazio per tentare di deviarla. Intanto la popolazione mondiale trattiene il respiro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Brad Furman, City of Lies – L’ora della verità, con Johnny Depp. Anni dopo la misteriosa morte dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, l’ex detective Poole e un reporter riaprono il caso: vogliono smascherare la polizia corrotta di Los Angeles.