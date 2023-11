Stasera in tv mercoledì 15 novembre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 15 novembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma di inchieste, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli.

Stasera in tv mercoledì 15 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti. Titolo dell’episodio, “Il metodo Catalanotti”. Carmelo Catalanotti viene assassinato con una pugnalata nel petto, ma il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) nota subito qualcosa di strano: la strana compostezza della salma e l’assenza di sangue. La vittima, attore di teatro amatoriale, era anche uno strozzino.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i casi approfonditi da Federica Sciarelli in questa puntata, quello di Salvatore Legari, l’imprenditore scomparso dopo essere andato ad incassare il pagamento per un lavoro svolto in una villa a Lesignana, nel modenese. Il suo furgone è stato ritrovato a 25 chilometri di distanza dieci giorni dopo.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. “I colori dell’arte: verde”. Neri Marcorè presenta un’altra puntata dedicata al rapporto tra arte e colore. Il protagonista è il verde: simbolo di fertilità per gli antichi egizi, verde della natura che dialoga con l’architettura nelle epoche successive.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. L’immigrazione illegale e il traffico dei visti per entrare in Italia sono sempre all’attenzione di Mario Giordano, così come i ladri di case e i paradossi della burocrazia. Ma nella puntata di oggi non mancheranno approfondimenti sulla guerra provocata dagli attentati terroristici di Hamas del 7 ottobre.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Grande Fratello. Cambio di giorno di programmazione per il reality condotto da Alfonso Signorini, sempre alla ricerca di nuovi filoni narrativi in grado di appassionare il grande pubblico dell’ammiraglia Mediaset. I primi due mesi di questa edizione sono stati caratterizzati dal conflitto tra Massimiliano e Beatrice.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Stasera si racconta uno degli episodi cruciali del Risorgimento. “Garibaldi – La spedizione dei Mille” è il titolo della puntata del programma di Aldo Cazzullo dedicato alla storia e agli uomini che ne hanno cambiato il corso.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor 2023 “La gara”. Dall’Allianz Cloud di Assago (Milano) rivediamo il 3° live. Al timone c’è Francesca Michielin. In giuria Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan. 10 i concorrenti rimasti in gara, il vincitore si aggiudica un contratto discografico con Sony Italia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. L’influencer Giulia De Lellis conduce il nuovo reality che vede quattro coppie, in un momento di crisi, scambiarsi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento, decideranno se separarsi o restare insieme.

I film di questa sera mercoledì 15 novembre 2023

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Angelina Jolie. Dopo che due criminali hanno ucciso il padre, testimone dei loro crimini, il piccolo Connor (Finn Little) si dà alla fuga inseguito dalla coppia di assassini. In suo soccorso arriva Hannah Faber (Angelina Jolie), una coraggiosa vigile del fuoco esperta di tecniche di sopravvivenza che cerca di proteggerlo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2007, di Peter Webber, Hannibal Lecter – Le origini del male, con Gaspard Ulliel. Reso orfano dalla guerra e sconvolto dagli orrori che ha vissuto, il giovane Hannibal raggiunge Parigi. Lì si rifà una vita, ma non dimentica. E prepara la sua vendetta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1961, di Billy Wilder, Uno, due, tre!, con James Cagney. Durante la Guerra Fredda, il responsabile delle vendite della Coca Cola, MacNamara è incaricato di accompagnare la figlia del suo capo in visita in città. L’uomo scopre che la ragazza è sposata con un comunista e…

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1983, di e con Clint Eastwood, Coraggio… Fatti ammazzare. L’ispettore Callaghan si occupa di alcuni strani omicidi. Durante le indagini, scopre che tutte le vittime avevano partecipato anni prima allo stupro di una pittrice.

Stasera in tv mercoledì 15 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Rupert Goold, Judy, con Renée Zellweger, Darci Shaw, Finn Wittrock. L’amata attrice e cantante Judy Garland arriva a Londra per esibirsi in uno spettacolo al Talk of the Town. Qui la donna ricorda i migliori momenti della propria carriera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Drew Pearce, Hotel Artemis, con Jodie Foster, Sterling K. Brown. Quattro uomini assaltano una banca, ma il colpo va male e il capo viene ferito gravemente. L’unica soluzione è portarlo all’Hotel Artemis, un costoso ospedale privato per criminali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di André Ouredal, Scary stories to tell in the Dark, con Zoe Margaret Colletti. Nella città di Mill Valley, durante la notte di Halloween, alcuni adolescenti s’introducono in una casa abbandonata. Qui trovano un libro che cambierà per sempre il loro destino.