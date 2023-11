Stasera in tv mercoledì 22 novembre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 20 novembre 2023. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena.

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Qualificazioni Euro 2024: Ucraina – Italia. Tre giorni dopo la gara contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri tornano in campo per affrontare l’Ucraina e guadagnarsi l’unico posto rimasto libero nel Gruppo C per la qualificazione “diretta” a Euro 2024. Per motivi di sicurezza legati alla guerra si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Secondo e ultimo appuntamento con i servizi, le inchieste e i reportage che più hanno appassionato gli spettatori nel corso dell’ultima edizione. Anche stasera Sabrina Giannini parla di ambiente e di sicurezza alimentare indagando su verità, scandali e falsi miti legati all’alimentazione.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Come in “Stasera Italia”, la politica e l’economia sono i temi prediletti da Nicola Porro. Del resto il suo debutto televisivo, all’inizio del secolo, è avvenuto nell’emittente satellitare CFN-CNBC, dedicata alle notizie sui mercati finanziari. Il suo primo programma per Mediaset è stato “Matrix” nel 2016.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Nella Casa nascono sempre nuove intese ma non mancano le incomprensioni, che a volte sfociano in rivalità. In questo senso finora i protagonisti sono stati Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Stasera, nell’unica puntata settimanale in prima serata, Alfonso Signorini fa il punto della situazione.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Otto e mezzo. Paolo Pagliaro è co-autore e collega di Lilli Gruber ce conduce il talk quotidiano dal 2008. Gli scontri fra l’attività dell’attuale Governo e l’opposizione rientrano tra gli argomenti più dibattuti dall’ex parlamentare europea.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Continua la ricerca dell’anima gemella per cinque contadini single, che stanno testando lo spirito di adattamento dei potenziali compagni di vita. A commentare le vicende dei concorrenti e dei loro pretendenti c’è sempre Gabriele Corsi.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Prematuri: bimbi piuma. Al via la nuova stagione del programma che segue il lavoro del team di medici dell’University Hospital Wishaw in Scozia che si prende cura dei bambini nati prematuramente. Tra questi, il piccolo Alfie, che ancora non respira da solo.

I film di questa sera lunedì 20 novembre 2023

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Massimiliano Bruno, Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi. Anguillara (Roma). Luciana (Paola Cortellesi), precaria, sogna di avere un figlio e una vita dignitosa con Stefano (Alessandro Gassmann). Quando finalmente rimane incinta, il datore di lavoro non le rinnova il contratto. Luciana si ritrova così con una pistola in mano, a pretendere ciò che le spetta.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Navot Papushado, Gunpowder Milkshake, con Karen Gillan. Per proteggere la piccola Emily, Sam, una donna che lavora come sicaria per la malavita, decide di rintracciare Scarlet, sua madre, che svolge la stessa professione e che l’ha abbandonata da piccola.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Marcello Sannino, Rosa Pietra Stella, con Ivana Lotito, Ludovica Nasti. La giovane Carmela vive con la madre e la figlia nella periferia di Napoli tirando avanti con lavoretti anche illeciti. Decisa a cambiare vita, trova l’aiuto di Tarek, un uomo algerino.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1985, di Steven Spielberg, Il colore viola, con Whoopi Goldberg, Danny Glover. America, Anni 20. L’odissea di Celie, una donna di colore costretta a lottare contro i pregiudizi razziali e un marito violento. La salverà solo la sua grande forza interiore.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Nick Cassavetes, Le pagine della nostra vita, con Rachel McAdams, Ryan Gosling. In una casa di riposo, un anziano legge a una donna senza più memoria le pagine di un vecchio diario. E’ la storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Allie.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1960, di Luigi Zampa, Il vigile, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica. Il disoccupato Otello Celletti riesce a farsi assumere come vigile motociclista. Rimproverato per la sua indulgenza, diventa inflessibile nell’applicazione del codice.

Stasera in tv lunedì 20 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il Buono, il Brutto, il Cattivo, con Clint Eastwood. Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe “il buono”, Tuco “il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Brad Silberling, Casper, con Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty. Il dottor Harvey, uno scienziato, riceve l’incarico di liberare un castello da alcune presenze soprannaturali. Sua figlia Kathy, però, fa amicizia con il simpatico fantasmino Casper.