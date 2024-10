La7 palinsesti 2024-2025, le novità: arriva Flavio Insinna nel preserale, Mentana sino al 2026

Giovedì 4 luglio, La7 ha presentato i propri palinsesti tv per la stagione 2024-2025. Fra le tante conferme annunciate, vi sono alcune, importanti novità.

La7 palinsesti 2024-2025, l’arrivo di Flavio Insinna

La novità principale dei palinsesti di La7 2024-2025 è, senza dubbio, l’arrivo di Flavio Insinna. Il conduttore, ex padrone di casa de L’Eredità, sbarca sulla rete di Urbano Cairo per guidare Family Feud. Tale format consiste in una sfida fra famiglie italiane, chiamate a rispondere a vari sondaggi. Occuperà lo slot del preserale, essendo visibile dalle 18:45 alle 19:55, sfidando il game di Rai 1.

Andrea Salerno, direttore della rete, ha sottolineato che i contatti con Insinna sono iniziati addirittura nel 2019. Tuttavia, a causa del rinnovo del contratto con la Rai, il progetto all’epoca non andò in porto. Il contratto che legherà il conduttore a La7 non sarà di esclusiva, dunque Insinna potrà lavorare anche in altri progetti. Per quanto riguarda l’obiettivo degli ascolti, ha confermato che la rete nutre “aspettative alte“, senza però fornire ulteriori dettagli.

Il nuovo programma di Barbero, Mentana al tg fino al 2026

Altra importante novità dei palinsesti 2024-2025 di La7 è il nuovo programma di Alessandro Barbero. Lo storico, infatti, sarà impegnato, dal lunedì al venerdì, con Barbero risponde. La trasmissione è visibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in seconda serata. Previste, al momento, ventisei puntate, ognuna delle quali ha una durata di mezz’ora. Negli appuntamenti, lo studioso risponde ai quesiti posti direttamente dai telespettatori.

Il resto della programmazione, sia del prime time che del daytime, è confermato in blocco. Resterà nella rete fino al 2026 Enrico Mentana, nel ruolo di direttore del telegiornale. Smentite, dunque, le indiscrezioni che volevano un suo passaggio a Discovery. Il medesimo discorso vale per Giuseppe Floris, che da settembre tornerà al timone con DìMartedì.

Cairo, presentando i palinsesti di La7 del 2024-2025, ha confermato la volontà di informare e offrire un intrattenimento culturale. Gli appassionati di sport potranno godere del campionato arabo, definito dal patron della rete come un “piccolo investimento” e ricordando l’esistenza di un accordo biennale.

La7 palinsesti 2024-2025, la soddisfazione per gli ascolti della scorsa stagione

Nella presentazione dei palinsesti 2024-2025 di La7, Urbano Cairo ha espresso grande soddisfazione per gli ascolti ottenuti nella stagione tv appena terminata. In particolare, si è concentrato sui risultati dei format Una giornata particolare, In altre parole e DìMartedì, oltre che naturalmente del telegiornale, capace di raggiungere il 7% di share nell’edizione serale. Cairo ha chiarito: “Gli ascolti della scorsa stagione televisiva sono stati i migliori di sempre. Anche La7D, con i nuovi palinsesti, cresce abbastanza bene, essendo seguito soprattutto dal pubblico più giovane, sotto i 34 anni“.

Interrogato sulla raccolta pubblicitaria, il patron della rete ha espresso la propria soddisfazione, soprattutto per ciò che concerne i risultati del bimestre maggio-giugno, che ha raggiunto una crescita “a due cifre“. Dopo essersi definito “contento” per il passaggio in Rai di Massimo Giletti, Cairo ha negato di aver contattato Serena Bortone: “Non la conosco“.

Infine, sul finire della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2024-2025 di La7, Urbano Cairo ha affermato: “Non intendo entrare in politica, amo fare l’imprenditore. Il governo Meloni ha un valore aggiunto che è la stabilità, che permette di realizzare dei programmi a lungo periodo che potrebbero far crescere il nostro paese“.