Stasera in tv mercoledì 18 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 18 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 18 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il film tv giallo del 2023, Simon Coleman, con Jean-Michel Tivinelli. Titolo dell’episodio: “Il salto dell’angelo”. Durante un salto in caduta libera il paracadute di Agathe Fournier non si apre. La giovane donna muore sotto gli occhi delle sue amiche Candice e Nora, che insieme con lei preparavano da tempo un’esibizione di beneficenza. Simon Coleman (Jean-Michel Tivinelli) indaga.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor, con Freddie Highmore. Due episodi: il primo s’intitola, “Supporto fondamentale”. Shaun (Freddie Highmore) fatica ad entrare in sintonia con Charlie, autistica come lui. Mentre si occupano di un giovane paziente, i due si scontrano. Intanto Morgan sceglie a chi affidare la piccola Eden nel caso le dovesse succedere qualcosa. A seguire, “Serata al karaoke”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Scomparse e delitti irrisolti sono sempre all’attenzione di Federica Sciarelli, ma il programma si occupa anche d’altro. “Tantissimi hanno potuto riabbracciare i genitori o i fratelli” ricorda la giornalista. “Tra gli ultimi casi, quello di un ragazzo adottato che ha ritrovato il proprio gemello”.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Nella puntata di oggi Neri Marcorè presenta un documentario che ripercorre la vita di Giacomo Balla, uno dei massimi esponenti del Futurismo a Roma, raccontando la storia del ritrovamento dei nuovi dipinti dell’artista nel 2018.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Vivace e imprevedibile come sempre, Mario Giordano approfondisce gli spunti offerti dall’attualità, senza però dimenticare i cavalli di battaglia del programma, dalle inchieste sui ladri di case alla lotta contro i ritardi della sanità pubblica per quanto riguarda i tempi di attesa per esami e ricoveri.

Su Canale 5, alle 21.20, la 2° puntata della fiction I fratelli Corsaro, con Giuseppe Fiorello, Paolo Briguglia. Fabrizio (Giuseppe Fiorello) e Roberto Corsaro (Paolo Briguglia) sono alle prese con due omicidi, quello di un’anziana vedova e quella di un prete. Mentre per la donna la principale sospettata è la giovane badante polacca, per il parroco l’indagine sembra portare a misteriose sette segrete.

Su La7, alle 21.15, Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo. Vittorio Sgarbi, dopo il Caravaggio, è in scena con un lavoro sul genio del Rinascimento. Altro tassello del critico che intende “riavvicinare gli italiani alle opere e agli artisti che hanno reso l’Italia famosa nel mondo”.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Psg – Girona. In chiaro c’è Paris Saint Germain – Girona, uno degli incontri fra le migliori straniere per la 1° giornata della Champions League. Le squadre passano da 32 a 36 al posto degli 8 gironi un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Spose in affari. Nuova puntata in compagnia di Lodovica Comello ed Enzo Miccio. Ancora una volta, 10 future spose cercano di aggiudicarsi il vestito da sogno per il giorno delle nozze. Ma all’asta ci sono solo tre abiti da sposa: chi li conquisterà?

I film di questa sera mercoledì 18 settembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Steven Soderbergh, La truffa dei Logan, con Channing Tatum. Il minatore Jimmy Logan convince i due fratelli a mettere a segno una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Ma non tutto fila liscio come dovrebbe.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2002, di Rob Cohen, XXX, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Asia Argento. Finito nei guai con la giustizia, l’asso degli sport estremi Xander Cage accetta di trasformarsi in agente segreto. Deve neutralizzare alcuni criminali che minacciano il mondo con gas tossici.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Edward Norton, Richard Gere. Il cinico avvocato Martin Veil difende un giovane, accusato di aver ucciso l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che la vittima costringeva i ragazzi a girare filmini pornografici.

Stasera in tv mercoledì 18 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Antonio Albanese, Contromano, con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois. Mario ha un negozio di calze a Milano. Quando nel suo quartiere arriva Oba, un ambulante senegalese che gli fa concorrenza, decide di rapirlo per riportarlo a casa sua.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Steven Spielberg, The Fabelmans, con Gabriel LaBelle. Il giovane Sammy Fabelman scopre uno sconvolgente segreto familiare. Grazie all’amore di sua madre per il cinema, si rifugerà in questo mondo che lo aiuterà a vedere la verità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’Ultima Crociata, con Harrison Ford. Dopo aver liberato il padre Henry, sequestrato dai tedeschi, Indiana Jones parte con il genitore alla ricerca del leggendario Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Neil Jordan, Detective Marlowe, con Liam Neeson, Diane Kruger. L’ereditiera Clare assume il detective Philip Marlowe per rintracciare il suo ex amante. L’indagine lo porterà al Corbata Club, punto di riferimento per i ricchi e potenti di Los Angeles.