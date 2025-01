Stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2025. Su Rai3, il programma musicale condotto da Bianca Guaccero, Viva Puccini. Su Italia 1, il film con Tom Hanks, Forrest Gump.

Stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2025, Rai

Su Rai3, alle 21.30, il programma musicale Viva Puccini. Una serata evento, condotta da Bianca Guaccero e orchestrata da Beatrice Venezi per celebrare Giacomo Puccini. Tra gli ospiti, Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani, La Compagnia di ballo del Teatro Sistina, Maurizio Solieri, Filippo Graziani e Giordano Bruno Guerri e Leonardo Fiaschi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto di Capodanno da Vienna. Dalla Sala d’Oro del Musikverein, il tradizionale Concerto di Capodanno, diretto da Riccardo Muti. In programma una selezione di brani di Johann Strauss figlio di cui ricorre nel 2025 il 200° anniversario della nascita.

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.30, il varietà La Corrida Remix. Se vi siete persi qualcuna delle otto puntate del programma di Corrado nella riedizione condotta da Amadeus, questa sera avete la possibilità di rivedere i migliori e più divertenti “concorrenti allo sbaraglio” cimentarsi sul palco.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Parte il reality condotto da Belen Rodriguez. Protagoniste quattro coppie in crisi che si scambiano i rispettivi partner per 14 giorni. Ad aiutarle nel percorso c’è la psicologa Maria Luigia Augello.

I film di questa sera mercoledì 1 gennaio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film d’avventura del 2019, di Eracson Core, Togo – Una grande amicizia, con Willem Dafoe, Julianne Nicholson. Nel 1925, a Nome, in Alaska si diffonde la difterite, capace di uccidere migliaia di bambini. L’unico modo per fermare l’epidemia è un siero che si trova a mille chilometri di distanza. Per portarlo a Nome si mette in modo Leonard Seppala (Willem Dafoe) con i suoi cani da slitta guidati dall’eroico Togo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Jessie Nelson, Natale all’improvviso, con Diane Keaton, John Goodman. Sam e Charlotte vogliono separarsi, ma decidono di rivelarlo alla famiglia solo dopo la cena di Natale per non turbare la festa. Ma non sono gli unici ad avere segreti.

Su Rete 4, alle 21.15, il film thriller del 1998, di Tony Scott, Nemico pubblico, con Will Smith, Gene Hackman. L’avvocato Robert Clayton Dean (Will Smith) entra in possesso di un video che documenta un omicidio, commesso da Thomas Reynolds dei servizi di sicurezza americani. Dean finisce così vittima di un complotto e sembra non avere scampo. Ma a dargli una mano arriva l’ex spia Edward Lyle.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Ficarra e Picone, Il primo Natale, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio. In un paesino della Sicilia vivono il ladruncolo Salvo (Salvo Ficarra) e on Valentino (Valentino Picone). Un giorno, chissà come, i due compiono un salto temporale e si ritrovano in Palestina subito prima della nascita di Gesù. Dovranno fare in modo che tutto vada bene e la tradizione sia rispettata.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks, Robin Wright. Forrest Gump (Tom Hanks) non è intelligente come gli altri ragazzini. Ma sua madre (Sally Field) lo incoraggia ad affrontare la vita “che riserva a tutti belle sorprese”. E così è: là dove non arriva il cevello di Forrest, arriva il suo grande cuore. E una serie di incredibili eventi ne fanno un uomo di successo.

La7 – Tv8 – 20 Mediaset

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Lee Toland Krieger, Adaline – L’eterna giovinezza, con Blake Lively. Dopo un misterioso incidente d’auto, la giovane Adaline smette di invecchiare all’età di 29 anni. La donna, attraverso il tempo, riscoprirà l’amore grazie all’affascinante Ellis.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1974, di Mel Brooks, Frankenstein Junior, con Gene Wilder, Peter Boyle. Il nipote del barone Frankenstein riapre il laboratorio del nonno per ritentare il suo famoso esperimento. Il mostro torna in circolazione, ma stavolta è un bonaccione.

Su 20 Mediaset, alle 21.30, il film d’azione del 2001, di Rob Cohen, Fast and Furious, con Vin Diesel, Paul Walker. Dominic Toretto è a capo di una gang che prende di mira i camionisti. L’agente Brian O’Conner viene incaricato d’infiltrarsi nella banda per sgominarla. Ma presto…

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2005, di Terrence Malick, The new world – Il nuovo mondo, con Colin Farrell, Q’Orianka Kilcher. Sbarcati sulle rive del “Nuovo Mondo” gli inglesi affrontano i nativi di Powhatan. Il capitano John Smith, catturato dopo uno scontro, farà innamorare di sé Pocahontas, la figlia del capo.

Stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2024, di Denis Villeneuve, Dune – Parte due, con Timothée Chalamet. Il duca Paul Atreides si unisce ai Fremen e intraprende un viaggio spirituale per diventare Muad’Dib, il messia tanto atteso. Inoltre Paul cerca di scongiurare l’orribile futuro intravisto nelle sue visioni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Baz Luhrmann, Il grande Gatsby, con Leonardo DiCaprio. Long Island, 1922. Il giovane Nick Carraway conosce il misterioso milionario Jay Gatsby e lo aiuterà ad incontrare sua cugina Daisy, della quale il magnate è da sempre innamorato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2020, di Jeff Fowler, Sonic – Il film. Il velocissimo riccio Sonic, alieno del mondo dei videogiochi, si rifugia sulla Terra per scappare dal temibile dr. Robotnik che vuole impadronirsi dei suoi poteri. In suo aiuto accorre lo sceriffo Tom.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2023, di Robert Rodriguez, Hypnotic, con Ben Affleck, Alice Braga, William Fichtner. Austin Danny Rourke è un detective che deve ritrovare la figlia scomparsa. Durante le ricerche, l’uomo viene aiutato da Diana Cruz, una sensitiva con alcuni dati inquietanti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2019, di Rian Johnson, Cena con delitto – Knives out, con Daniel Craig. Un ricco ed anziano romanziere viene trovato morto nella sua villa dopo una grande festa. Sembrerebbe un suicidio, ma l’investigatore Blanc ha dei dubbi e interroga i familiari.