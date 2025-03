Dicono di te conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

La Rai, mercoledì 19 marzo, ha presentato in conferenza stampa il film Dicono di te. La pellicola, prodotta da Rodeo Drive e Rai Cinema, è trasmessa il 21 marzo, in prima serata su Rai 2.

All’incontro presenzia Nicola Claudio, Presidente Rai Cinema. Presenti Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie TV, e Marco Poccioni della Rodeo Drive. Interviene anche il regista Umberto Carteni. Infine, ci sono gli attori protagonisti, cioè Max Giusti, Ilaria Spada, Vittoria Castagnotto, Grazia Schiavo e Daniela Virgilio.

Dicono di te conferenza stampa, inizia l’incontro

La conferenza stampa di Dicono di te inizia con Max Giusti: “La sceneggiatura parte dal terrore di sapere ciò che gli altri dicono di noi ed è questo meccanismo che dà il via al lato comico. Il mio personaggio è un uomo di mezza età, che si ritrova costretto a ripensare alla sua vita“.

La storia verte intorno a Giancarlo, autore tv di successo, la cui vita è stravolta dall’arrivo del cugino Bernardo. L’incontro prosegue con Ilaria Spada: “Il mio personaggio sogna di lavorare come giornalista, ma il marito, che ha grande successo, sembra cercare di boicottarla. I due hanno una crisi profonda, durante la quale lei sceglie di lavorare in tv, in piccoli programmi di intrattenimento. Lei è convinta di aver iniziato la gavetta”.

Il regista Umberto Carteni: “Giocare con la scorrettezza dei personaggi permette di creare dei percorsi, che poi aiutano il pubblico ad identificarsi con i protagonisti. Il cugino Bernardo è interpretato da uno straordinario Paolo Calabresi, che spesso inventa e quasi sempre ciò che crea, alla fine, funziona”.

Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Dicono di me va avanti. Umberto Carteni: “Molte delle cose che sono presenti nel film accadono veramente, come le trattative infinite nella costruzione dei varietà”. Max Giusti aggiunge: “Spesso c’è pochissima attenzione verso il lavoro artistico, nella scrittura della sceneggiatura ho messo tutta la mia esperienza in certa tv generalista”. Una clip svela il coinvolgimento nel progetto di Pupo e Gabriele Corsi.

Iniziano le domande. Marida Caterini chiede a Max Giusti cosa vorrebbe fare nei prossimi anni di carriera. L’attore scherza: “Entro dieci anni voglio fare Sanremo e scegliere le canzoni, qualora accadesse avverto già tutti che Pupo sarà in gara“. Ancora Max Giusti sulle inchieste di Striscia la Notizia! su Affari Tuoi: “Striscia fa il lavoro suo a modo suo, io ho fatto Affari Tuoi per cinque anni e non c’è niente che non va nel gioco”.

Ilaria Spada, invece, ammette: “Io sono una grande fan di mio marito, anche lui attore, quindi non rivivo le stesse cose che vive il mio personaggio nel matrimonio con Giancarlo“. Breve saluto da parte del resto cast, fra cui Grazia Schiavo, che interpreta una “direttrice cattivissima” e Vittoria Castagnotto che presta il volto ad una ballerina che si invaghisce del protagonista. Presente anche Manuela Zero, che interpreta un’autrice “che fa delle proposte surreali“.

Dicono di te conferenza stampa, le ultime dichiarazioni

Nella conferenza stampa di Dicono di te si avvia alla conclusione. Altra domanda per Max Giusti, che confessa: “Mi piacerebbe recitare in ruoli drammatici. Sin da bambino faccio ridere e punto sulla comicità, ma togliersi l’ansia di dover far ridere a tutti i costi dà grande libertà“. L’attore poi aggiunge: “Ci sono delle caratteristiche che ho in comune con il mio personaggio”.

De Maio: “Il politicamente scorretto? Io cerco sempre di non rendere piatta la mia programmazione. Quando mi hanno nominato mi hanno detto che non ero adatto perché facevo tv e non cinema. In Italia il cinema è un po’ d’élite, un ambiente un po’ chiuso, e sono convinto sia necessario lavorare un po’ su questo aspetto”. Giunge al termine l’incontro.