Dalle soap turche al palco dell’Ariston. La carriera italiana di Can Yaman, negli ultimi anni, ha avuto un deciso cambio di rotta, arrivando ad essere scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026 Can Yaman, il successo su Mediaset

Classe 1989, la notorietà di Can Yaman, in un primo momento, è stata soprattutto in Turchia, suo paese d’origine. Qui, infatti, ha recitato in varie soap turche, ottenendo un enorme successo soprattutto nel 2017, quando è scelto per interpretare Ferit Aslan, protagonista di Bitter Sweet.

Un titolo, questo, che nel 2019 debutta nel daytime di Canale 5, ottenendo anche nel nostro paese ottimi ascolti. La serie, composta da 80 episodi, permette a Can Yaman di farsi conoscere in Italia, con una popolarità alimentata ulteriormente da altre due soap, ovvero DayDreamer Le ali del sogno e Mr. Wrong Lezioni d’amore.

L’addio al Biscione e l’approdo in Rai

Per Can Yaman, le soap opere turche hanno rappresentato un trampolino di lancio per sbarcare nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo un breve cameo nella storica fiction Che Dio ci aiuti, il primo ruolo in un titolo originale nostrano arriva, ancora una volta, grazie a Mediaset.

Si tratta di Viola come il mare, fiction nella quale ha prestato il volto all’ispettore capo Francesco Demir in entrambe le stagioni fino ad ora mandate in onda, entrambe su Canale 5 nel 2022 e nel 2024. Sempre sull’ammiraglia, lo scorso anno, ha recitato ne Il Turco, miniserie turco-ungherese proposta per due settimane ad aprile.

A seguire, la svolta: dopo tanti anni nel Biscione, Can Yaman diventa il volto principale di una fiction Rai.

Festival di Sanremo 2026 Can Yaman, l’Ariston dopo l’exploit di Sandokan

Alla fine del 2025, su Rai 1, va in onda Sandokan, remake della storica saga di Emilio Salgari. Can Yaman è scelto per interpretare il pirata protagonista e la serie ottiene un grandissimo successo negli ascolti. Gli otto appuntamenti, infatti, hanno convinto 4 milioni e 600 mila telespettatori, con una share del 28,4%.

Numeri, questi, che probabilmente hanno convinto Carlo Conti a scegliere Can Yaman come co-conduttore del Festival di Sanremo. L’attore, dunque, sbarca nella manifestazione canora più attesa del nostro paese, affiancando il direttore artistico e Laura Pausini al timone della prima serata, in programma il 24 febbraio prossimo.

Per l’attore si tratterà del primo ruolo in tv dopo la notizia, diffusa qualche settimana fa, relativa ad un suo arresto in Turchia. Una versione, questa, poi smentita dallo stesso Can Yaman, che ha sottolineato di essere stato oggetto di normali accertamenti, che hanno evidenziato la sua estraneità a qualsiasi tipologia di reato.