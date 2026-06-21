Un film su Celestino V e una fiction sul magistrato Rosario Livatino: sono questi i futuri progetti in tv di Michele Placido. L’attore, vincitore in carriera di 5 David di Donatello, si appresta a tornare protagonista sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza.

Michele Placido progetti tv, ultima apparizione in una produzione televisiva datata 2022

Michele Placido, dunque, è a centro di due nuovi progetti, entrambi pensati per il piccolo schermo. L’attore è destinato a fare ritorno in televisione, dove ha debuttato nel 1971, prima con la serie K2 +1, poi con il film Indagine di una rapina.

Nei decenni successivi ha fatto parte del cast di decine di produzioni, fino al 2022. Anno, questo, nel quale ha presenziato a tre progetti: le fiction Noi e Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso e il film Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo. A partire da quel momento, Michele Placido si è dedicato al cinema, centellinando le apparizioni in televisione, dove, però, è destinato a tornare nelle prossime settimane con due nuovi progetti.

Il film su Celestino V

Il primo dei due progetti tv di Michele Placido consiste in un film tv, prodotto e proposto sulla Rai, dedicato a Celestino V. Le riprese della pellicola sono terminate pochi giorni fa, si sono svolte in Abruzzo e al centro della trama c’è la storia del Papa, 192° Pontefice in carica da agosto a dicembre del 1294.

Monaco eremita e privo di qualsiasi esperienza di governo, Celestino V, interpretato proprio da Placido, venne eletto all’età di 87 anni per volontà delle potenti famiglie dei cardinali, convinti che quello del Santo Padre potesse essere un pontificato di passaggio. Ben presto, però, tutti si accorsero di quanto Celestino V volesse apportare delle modifiche all’interno della Chiesa: per esempio, fu il primo a voler esercitare il proprio ministero al di fuori dei confini dello Stato Pontificio.

Michele Placido progetti tv, la fiction Il giudice e i suoi assassini

Altro progetto tv di Michele Placido, anch’esso inserito nei palinsesti delle reti Rai, è la fiction dal titolo Il giudice e i suoi assassini. Al centro del racconto c’è la storia del magistrato Rosario Livatino. Nato a Canicattì nel ’52, ha dedicato la sua intera esistenza alla lotta contro la criminalità organizzata. Il 21 settembre del 1990 quattro sicari assoldati dall’organizzazione mafiosa Stidda lo uccisero, proprio mentre si recava in tribunale. Profondamente cattolico, nel 2021 è stato beatificato, divenendo il primo magistrato italiano beato dalla Chiesa Cattolica. In questo caso, Michele Placido è protagonista dietro le quinte, essendo il regista.