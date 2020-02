Sanremo 2020 è giunto alla puntata del 7 febbraio ed anche oggi la nostra esperta di costume Giovanna Silvestri analizza i look dei concorrenti e degli ospiti.

Sanremo 2020 look 7 febbraio – i nostri giudizi sulla quarta serata – Nuove proposte

La quarta serata di Sanremo 2020 inizia con Amadeus che scende la scalinata.

indossa uno smoking monopetto con revers neri di raso a lancia larga, il tessuto della giacca è oro chiaro sfiammato o come preferite delle verniciate oro su base nera. Sempre meglio di quello che indossava ieri, con le colate di vernice bianca a effetto incrostazione.

Inizia la sfida delle nuove proposte

Primo: 8 Marzo canta Tecla. Questa sera indossa un abitino rosso a corpetto drappeggiato un po’ ampia la gonna lunga al ginocchio, carina che dire… seria.

Secondo “Billy Blu” canta Marco Sentieri, oggi veste la versione strisce rosse, ha fatto un completo in serie con l’unica variante, il colore delle strisce.

Secondo duello, Leo Gassman contro Fasma

Inizia con “Vai Bene Così”, canta Leo Gassman.

Leo indossa un completo a righe fondo blu composto di una casacca accollata e pantalone un po’ comodo con elastico alla caviglia.

Continua con “Per sentirmi vivo” canta Fasma. Porta una giacca sciallata in velluto nero bordato di raso, non è male.

Ora la sfida è tra Tecla e Gassman, i due finalisti.

Nel frattempo c’è la gag di Fiorello con la testa da coniglio che interpreta il cantante mascherato. Si toglie la maschera e sotto porta la parrucca da Maria De Filippi. Indossa uno smoking di velluto molto bello.

Arriva la busta per decretare il vincitore delle nuove proposte, vince Leo Gassman.

Sanremo 2020 look 7 – i nostri giudizi sulla quarta serata – I Big

Inizia la gara dei Big

Con “Voglio parlarti adesso” canta Paolo Iannacci, Indossa uno smoking nero, classico ed elegante.

Entra Tiziano Ferro, in smoking nero di velluto, i revers sono opachi, questo gli sta bene davvero bene.

Scende le scale Antonella Clerici, indossa un abito rosso, il sopra, è ricamato con strass in tinta. La gonna è di tulle molto ampia data anche dalle fitte ruches sovrapposte. E’ esageratamente largo. Si sa La Clerici si diverte ad indossare questo genere.

Presentano Dua Lipa, veste in due pezzi reggiseno con minigonna dello stesso tessuto nero stropicciato, è accompagnata da un balletto di ragazze in body nero. Stupenda e dirompente.

Amadeus presenta il cantante Rancore con Eden.

E’ in giacca nera con la polo sotto e i jeans, il tutto dello è dello stesso colore, indossa un berretto nero con visiera. Va bene per lui.

Canta Giordana Angi, il brano Come mia madre.

Indossa uno smoking doppio petto rosa di shantung. Somiglia allo stile di Amici.

Canta Francesco Gabbani con Viceversa.

Vestito in smoking nero monopetto tessuto specchiato, revers sciallato in raso. Molto elegante.

Canta Raphael Gualazzi con Carioca,

i musicisti sono molto festosi colorati e anche lui è coordinato con loro, in smoking lucido melanzana berretto e camicia a fiori con colletto che esce dalla giacca. Mi piace il suo outfit.

Scende le scale, la bella ed elegante Francesca Sofia Novello con un vestito di chiffon Nero impero elegantissimo, firmato: Alberta Ferretti.

Presenta la canzone dal titolo Andromeda canta Elodie.

Indossa un abitino nero a bustino spalle scoperte con al scollatura a cuore. Stile fashion ed è molto cool.

Tiziano Ferro si esibisce ancora, ha cambiato lo smoking, la giacca è matelassé.

Cantano i Pinguini Tattici Nucleari in Ringo Star. Sono sempre molto colorati e vestiti bene.

Anastasio con Rosso di Rabbia, c’è poco da commentare, lui è minimal, senza fronzoli.

Presenta Riky, canta Lo sappiamo entrambi,

E’ molto carino in smoking tutto nero, ha una foggia elegante.

Torna Amadeus cambiato con lo smoking blu ricoperto, di micro cristalli, anche Fiorello ha cambiato lo smoking, la giacca è di tessuto laminato argento con revers nero molto elegante.

Presentano Tony Renis vestito anche lui in smoking nero, improntano una gag e mentre Fiorello canta, i ballerini di contorno si esibiscono in un ballo di coppia elegantissimo.

Torna in scena dopo la pubblicità Rosario Fiorello con Amadeus, Fiorello ha indossato di nuovo lo smoking di velluto, forse non si sentiva a suo agio con il precedente cambio sgargiante.

Cantante ospite, Ghali, in smoking nero con fascia rosa che parte dal revers, anche i capelli sono di colore rosa, look molto personalizzato, si muove con i ballerini che interpretano vari scorci sociali, dettati dalla canzone.

Sanremo 2020 look 7 febbraio – i nostri giudizi – altri Big

Torna sul palco Antonella Clerici, cambiata di abito, sempre larghissimo, colore sfumato dal chiaro sul busto, all’azzurro lavorato con fitte micro rusche di tulle. Ama crearsi un look teatrale esagerato.

Canta Diodato in Rumore, indossa una camicia seta stampa floreale rossa e sbavature bianche sul fondo nero, pantaloni sono anch’essi neri a vita alta, beh almeno lui è diverso dal solito smoking.

Canta Irene Grandi con Finalmente io

E’ di tendenza il suo outfit, finalmente!! Indossa giacca-smoking nera particolare, gilet bianco con pantaloncino asimmetrico si colore come la giacca.

Achille Lauro, in Me ne Frego, sempre più mascherato, per me vuole imitare Renato Zero (In brutto) con look teatrale.

Nero trasparente s’intravede il corpo, mantello plissé, cappuccio in testa e il trucco con gli occhi tumefatti. Lui vuole dissacrare la vita, trucca un uomo mentre canta e lo bacia.

Canta Piero Pelù “Gigante”

Al solito vestito da Rocchettaro con camicia di pelle, aperta sul petto nudo dove si vedono tatuaggi e catene metalliche. Il tempo passa ma è rimasto negli anni 80/90. Nota positiva sono i messaggi umanitari che manda.

Amadeus presenta Gianna Nannini… indovinate in po’? Anche lei in smoking laminato oro con revers neri… canta con Coez.

Intona vari successi richiesti da Amadeus.

Torna con Amadeus, Francesca Sofia Novello. Indossa un abito blu lungo in tessuto di duchesse, elegantissimo aperto sul davanti con sotto un pantalone stile anni 50. Sembra uscita dal film Alta Società

Canta Tosca con Ho amato tutto

Indossa un abito nero lungo, intorno alla scollatura che va a formare le spalline selle braccia, è applicato un filo di marabù, non mi piace molto.

Presenta la canzone Nell’estasi o nel fango, canta Michele Zarrillo.

Veste in smoking blu classico… ma la giacca è un po’ piccola, anche se è di moda.

Canta Junior Calli, con No Grazie, indossa un Frak bianco, tessuto materasse lungo, buona la scelta dell’outfit.

Antonella Clerici annuncia la prossima canzone.

Dov’è, cantano Le Vibrazioni. Loro mi piacciono come sono vestiti, eleganti e puliti.

Canta Alberto Urso, Il sole a Est.

Gilet e pantaloni bordeaux in lamé, la camicia è bianca, non mi piace mood un po’ vecchio. Non ha ancora uno stile personalizzato, andrebbe aiutato.

Francesca Sofia Novello presenta Levante

Tikibombom cantata da Levante.

In pratica, per tutte le serate lei ha lo stesso identico look, solo… cambia il colore ogni giorno. Ha creato una produzione in maglia di colori diversi.

Sincero cantano Morgan e Bugo.

Mentre iniziavano a cantare, Morgan è rimasto solo e Bugo se né andato.

Canta Rita Pavone “Niente”

Completo composto, da giacca e pantalone stampato bianco e nero, è il suo stile e molto indicativo per la sua personalità.

Presentano Enrico Nigiotti, con “baciami adesso”.

Bello il suo stile fashion.

Canta Elettra Lamborghini con Musica

Indossa un abito cipria di chiffon lungo a balze. Quello che non mi piace è la scollatura avanti, ha il seno che fuoriesce e dal centro si vede addirittura l’attaccatura.

Marco Masini, Confronto.

Vestito nel suo trend hipster, gilet disegnato stile inglese e camicia a righe, il collo è avvolto da un cache-col in tinta.

Francesca Sofia Novello, torna cambiata di abito, anche questo è stupendo di colore rosso e tessuto doppia organza, la mono-spalla con le balze è particolare, molto Glamour.

Amadeus legge le classifiche sul cartellone e termina la kermesse salutando il pubblico.