Stasera in TV martedì 8 luglio 2025, il palinsesto propone una serata tra comicità, musica, sport e grandi film. Su Rai 1 va in onda la commedia romantica Un duca all’improvviso, mentre Canale 5 trasmette la prima semifinale della FIFA Club World Cup 2025. Da segnalare anche lo show teatrale di Enrico Brignano su Rai 2, il film La rivolta delle ex su Italia 1, e il cult Bad Boys for Life su Rai 4. Ecco la guida completa.

Stasera in TV martedì 8 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 propone il film Un duca all’improvviso. Una giovane americana eredita un castello in Inghilterra e scopre di dover condividere la proprietà con un affascinante duca. Tra scontri e scintille, nascerà qualcosa di più.

Rai 2 alle 21.20 trasmette lo spettacolo teatrale Enricomincio da me, con Enrico Brignano. Un monologo brillante e ironico che ripercorre la vita dell’attore tra aneddoti, satira e riflessioni.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il documentario Kilimangiaro on the Road, un viaggio tra paesaggi spettacolari e culture affascinanti, guidato da Camila Raznovich.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, con ospiti e dibattiti su politica, economia e società.

Canale 5 alle 21.00 trasmette la prima semifinale della FIFA Club World Cup 2025, con due top club internazionali in campo per conquistare la finale.

Italia 1 propone alle 21.20 il film La rivolta delle ex. Connor Mead (Matthew McConaughey), fotografo donnaiolo, viene visitato dai fantasmi delle sue ex fidanzate alla vigilia del matrimonio del fratello. Una commedia romantica in stile Dickens.

La7 alle 21.15 manda in onda il film cult Berlinguer ti voglio bene, con Roberto Benigni. Un giovane toscano vive tra sogni, frustrazioni e un amore impossibile per la madre.

TV8 alle 21.30 propone il film In & Out – Niente di serio, con Kevin Kline. Un insegnante viene involontariamente “outingato” da un ex studente durante la notte degli Oscar.

Nove alle 21.30 trasmette una nuova puntata di Little Big Italy, con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero.

I film di questa sera in tv martedì 8 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 propone il film d’azione Bad Boys for Life. Mike e Marcus, due detective di Miami, tornano in azione per affrontare un cartello della droga e un misterioso killer.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il war movie Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche. Un pilota americano viene abbattuto nei Balcani e deve sopravvivere dietro le linee nemiche mentre il suo comandante tenta di salvarlo.

Iris alle 21.15 trasmette il western L’uomo dai sette capestri, con Clint Eastwood. Un ex fuorilegge viene graziato per catturare sette criminali in cambio della libertà.

La5 alle 21.10 propone il film romantico Rosamunde Pilcher – Il segreto del passato. Una giovane donna eredita una casa in Cornovaglia e scopre un mistero legato alla sua famiglia e a un amore dimenticato.

Cine34 alle 21.00 manda in onda la commedia italiana Belli di papà, con Diego Abatantuono. Un ricco imprenditore finge il fallimento per insegnare ai figli il valore del lavoro.

I film su Sky martedì 8 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un miliardario convinto che lei possa trovare un tesoro nascosto.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca, storia vera di un tassista inglese che ruba un celebre dipinto per protestare contro le disuguaglianze sociali.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2, con Denzel Washington. L’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica, affrontando una rete di corruzione e violenza.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Il meglio di me, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono vecchie ferite e passioni mai sopite.