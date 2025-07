Lunedì 7 luglio, nella prima serata di Rai 1 è in onda la puntata di Noos L’avventura della conoscenza. Il programma, guidato da Alberto Angela, prende il via a partire dalle ore 21:20 circa.

Noos L’avventura della conoscenza 7 luglio, le emozioni degli animali domestici

Nel corso di Noos L’avventura della conoscenza di lunedì 7 luglio, il conduttore propone un focus sugli animali domestici. In particolare, il presentatore si concentra sui loro comportamenti e caratteristiche, oltre che sulle emozioni che condividono con l’essere umano.

Per parlarne è accolta Elisabetta Palagi, Primatologa ed Etologa dell’Università di Pisa, che analizza i livelli di empatia ai quali possono arrivare uomo ed animali. Per approfondire al meglio la questione, le telecamere del programma entrano nel laboratorio di Etologia Applicata dell’Università di Padova, uno dei pochi centri in Italia interamente dedicati allo studio del cane, dove Lieta Marinelli e Paolo Mongillo studiano le capacità cognitive dei cani.

Il concetto di coevoluzione

Durante Noos di oggi, lunedì 7 luglio, Telmo Pievani spiega in cosa consiste il concetto di coevoluzione, processo congiunto di due o più specie appartenenti alla stessa comunità che interagiscono tra loro che si applica anche all’uomo e gli animali. Edwige Pezzulli, invece, racconta le storie degli animali che sono andati nello spazio.

Federica Provini, ordinaria di Neurologia all’Università degli Studi di Bologna, parla del sonno, soprattutto dei meccanismi che lo regolano. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconta, poi, la storia vera di un bambino cresciuto in India e allevato da un branco di lupi. Protagonisti della puntata anche i giovani divulgatori, ovvero il chimico Ruggero Rollini, che mostra cosa avviene ai rifiuti di plastica, il paleontologo Alessandro Chiarenza con le ultime notizie dalla ricerca sui dinosauri e la fisica Giuliana Galati, che spiega cos’è un computer quantistico.

Noos L’avventura della conoscenza 7 luglio, l’intervento dell’esperto di geopolitica Dario Fabbri

Nel corso di Noos L’avventura della conoscenza di lunedì 7 luglio, l’esperto di geopolitica analizza l’attuale scenario internazionale. Emmanuele Janniti parla del ruolo della sessualità nel passato, mentre la nutrizionista Elisabetta Bernardi farà chiarezza sulle più discusse diete dimagranti, dalla chetogenica al digiuno intermittente.

Infine, è accolto, in qualità di ospite, Roberto Cingolani. Il fisico, ex Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, commenta le stupefacenti immagini provenienti dalla Cina, dove la ricerca sui robot continua a fare passi da gigante. La puntata, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.