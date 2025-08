Stasera in TV lunedì 4 agosto 2025, la prima serata si divide tra biografie musicali, serie investigative, documentari storici e commedie romantiche. Su Rai 1 va in onda Califano, il film dedicato al poeta maledetto della canzone italiana, mentre su Rai 2 va in onda Elsbeth, la serie giudiziaria con protagonista un’avvocatessa fuori dagli schemi.

Su Rai 3 torna Filorosso, con approfondimenti sull’estate italiana. Da segnalare anche Gold Run – L’oro di Hitler su Rete 4, Radionorba Battiti Live su Canale 5, Chicago P.D. su Italia 1, La Mala – Banditi a Milano su La7, GialappaShow su TV8 e Little Big Italy su Nove. Ecco la guida completa.

Stasera in TV lunedì 4 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21.30 – Califano.

Leo Gassmann interpreta Franco Califano. Il film ripercorre vent’anni della sua vita.

Rai 2, ore 21.20 – Elsbeth.

Il programma presenta tre episodi consecutivi. La serie giudiziaria ha Carrie Preston come protagonista.

Rai 3, ore 21.20 – Filorosso.

Manuela Moreno conduce una nuova puntata. Si analizzano le sfide economiche dell’estate italiana.

Rai 4, ore 21.20 – Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini.

È un film d’azione. Racconta le origini del misterioso ninja.

Rai Movie, ore 21.10 – Uomini violenti.

È un western classico con Glenn Ford. Un ex ufficiale affronta un allevatore potente.

Rai Premium, ore 21.20 – Il mio arcobaleno.

È un film drammatico. Una donna vedova si avvicina a due bambini orfani.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4, ore 21.25 – Gold Run – L’oro di Hitler.

È un film storico e d’azione. Durante l’invasione nazista, un gruppo cerca di salvare l’oro.

Canale 5, ore 21.33 – Radionorba Cornetto Battiti Live.

Il programma offre musica live. Presenta i grandi nomi del pop italiano.

Italia 1, ore 21.20 – Chicago P.D..

Viene proposto un nuovo episodio. La serie poliziesca ambientata a Chicago indaga sulla criminalità organizzata.

La7, ore 21.15 – La Mala – Banditi a Milano.

È un documentario. Ricostruisce la criminalità milanese degli anni ’70 e ’80.

TV8, ore 21.30 – GialappaShow.

Il programma propone comicità irriverente. Mago Forest e la Gialappa’s Band offrono sketch.

Nove, ore 21.30 – Little Big Italy.

Francesco Panella vola a Bali. Lì scopre i migliori ristoranti italiani.

I film di questa sera in TV lunedì 4 agosto 2025

Iris, ore 21.14 – Adèle e l’enigma del faraone.

È un’avventura fantastica. La giornalista Adèle affronta mummie.

La5, ore 21.10 – Bounce.

Si tratta di un dramma romantico. Un pubblicitario si innamora della vedova.

Cielo, ore 21.20 – Il mistero di Donald C..

È un biopic. Un velista dilettante partecipa a una regata.

Italia 2, ore 21.25 – Lupin e il tesoro di Anastasia.

È un film d’animazione. Lupin scopre un tesoro nascosto.

La7D, ore 21.20 – Quasi nemici – L’importante è avere ragione.

Si tratta di una commedia francese. Un professore e una studentessa si sfidano.

I film su Sky – lunedì 4 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21.15 – Tutti tranne te.

È una commedia romantica. Bea e Ben fingono di essere una coppia.

Sky Cinema Action, ore 21.00 – Aquaman e il regno perduto.

Il re di Atlantide affronta Black Manta. Il film offre effetti spettacolari.

Sky Cinema Collection, ore 21.15 – I delitti del BarLume – La briscola in cinque.

Si tratta di un giallo toscano. Un cadavere viene ritrovato.

Sky Cinema Comedy, ore 21.00 – Ti ripresento i tuoi.

È una commedia americana. Un uomo scopre i suoi genitori biologici.

Sky Cinema Family, ore 21.00 – Lassie – Una nuova avventura.

Flo e Lassie si trovano coinvolti in un mistero. La storia è per tutta la famiglia.

