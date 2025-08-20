Stasera in tv giovedì 21 agosto 2025 si preannuncia ricca di scelte, offrendo un palinsesto che spazia tra amate fiction, commedie intelligenti, thriller adrenalinici e film cult indimenticabili. Su Rai 1, per esempio, prosegue l’appuntamento con Un Professore 2, con Alessandro Gassmann nei panni dell’anticonformista prof. Dante Balestra. Allo stesso tempo, su Rai 2 torna l’intramontabile Delitti in Paradiso, mentre Rai 3 propone il film musicale I re della scena. Su Canale 5, invece, continua la serie La ragazza alla pari, mentre Italia 1 punta tutto sull’action con Crawl – Intrappolati. Ecco, quindi, la guida completa alla programmazione.

Stasera in TV giovedì 21 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Un Professore 2 – Sesta puntata: Thoreau, un pianeta da salvare

Serata evento su Rai 1 con ben tre episodi consecutivi. Si parte con Dante che affronta in classe i temi attuali dell’ecologia e della disobbedienza civile. Nel frattempo, la vita privata dei ragazzi si complica: Simone, infatti, entra in una profonda crisi con Manuel, mentre Anita riceve una proposta del tutto inattesa che potrebbe cambiarle la vita.

Rai 1, ore 22:20 – Settima puntata: Freud, I Padri

Subito dopo, la serata prosegue con una puntata introspettiva. Il rapporto tra Dante e suo figlio Simone, infatti, si complica ulteriormente, costringendo entrambi a un difficile confronto. Di conseguenza, in classe si parla di psicanalisi, di complessi edipici e di pesanti eredità emotive.

Rai 1, ore 23:15 – Ottava puntata: Kierkegaard, che ci faccio qui?

Infine, la lunga serata si conclude con Dante che, attraverso la filosofia di Kierkegaard, riflette sul senso dell’esistenza e sulle scelte che la definiscono. Un evento improvviso e drammatico, tuttavia, lo costringerà a rivedere le sue certezze e a prendere una decisione difficile.

Rai 2, ore 21:00 – Delitti in Paradiso – Una cruda verità

Nuovo caso per l’ispettore Neville Parker nell’incantevole isola di Saint Marie. Questa volta, infatti, deve indagare su un misterioso omicidio avvenuto durante un’apparente e pacifica cerimonia religiosa. A seguire, la serata prosegue con i programmi La musica nel sangue e Clima assassino.

Rai 3, ore 21:20 – I re della scena

Un film musicale francese che celebra il potere dell’arte. Un gruppo di artisti eccentrici e talentuosi, infatti, unisce le forze per cercare di salvare uno storico teatro parigino dalla chiusura imminente. Tra rivalità personali, sogni da realizzare e numeri musicali, nascerà una nuova e improbabile compagnia.

Rai 4, ore 21:20 – Influencer – L’isola delle illusioni

Un thriller psicologico ambientato nel mondo dei social media. Una giovane e popolare influencer, infatti, accetta una sponsorizzazione da sogno su un’isola tropicale paradisiaca. Ben presto, però, scopre che nulla è come sembra e che dietro quel lusso si nasconde un incubo mortale.

Rai 5, ore 21:15 – Nino Benvenuti, una leggenda italiana

Un documentario imperdibile, interamente dedicato a uno dei più grandi pugili della storia italiana, il campione olimpico e mondiale Nino Benvenuti. Attraverso rare immagini d’archivio e interviste esclusive, il film ne ripercorre la carriera e la vita.

Rai Premium, ore 21:20 – Le Ragazze

Torna il programma che racconta la storia d’Italia attraverso le voci e le esperienze di donne di diverse generazioni. Una serata, quindi, fatta di storie personali che diventano universali, tra conquiste, sogni, lotte e grandi cambiamenti sociali.

Rai Movie, ore 21:10 – La caccia

Un thriller danese potente e angosciante, con uno straordinario Mads Mikkelsen. Un insegnante di scuola materna, infatti, viene ingiustamente accusato di molestie da una sua piccola allieva. In un attimo, la piccola e tranquilla comunità in cui vive si rivolta contro di lui, trasformando la sua vita in un inferno.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – La ragazza alla pari

Prosegue la serie thriller. Sandrine si è ormai trasferita nella lussuosa villa nelle Cotswold e osserva con attenzione la routine della ricca famiglia per cui lavora. Tuttavia, le sue vere intenzioni non sono affatto quelle di una semplice ragazza alla pari e il suo piano diabolico inizia a prendere forma.

Italia 1, ore 21:20 – Crawl – Intrappolati

Un adrenalinico survival movie. Durante un devastante uragano di categoria 5 in Florida, una giovane donna ignora gli ordini di evacuazione per cercare suo padre, rimasto intrappolato nel seminterrato della loro casa. Presto, però, scoprirà che le acque alluvionali nascondono una minaccia ancora più letale: un branco di alligatori affamati.

Rete 4, ore 21:25 – Gli intoccabili

Un capolavoro del cinema e un cult indimenticabile firmato da Brian De Palma. La storia, infatti, segue l’agente del Tesoro Eliot Ness, che mette insieme una squadra di uomini incorruttibili per combattere il re del crimine Al Capone nella Chicago proibizionista degli anni ’30. Con un cast stellare che include Kevin Costner e Sean Connery, premiato con l’Oscar.

La7, ore 21:15 – Tutte le donne della mia vita

Una commedia italiana diretta e interpretata da Simona Izzo, con Luca Zingaretti. Un giornalista, cinico e dongiovanni, durante una tempesta in mare crede di essere in punto di morte. Di conseguenza, si ritrova a fare i conti con tutte le donne che ha amato e ferito nel corso della sua vita.

TV8, ore 21:30 – Way Down – Rapina alla Banca di Spagna

Un avvincente heist movie. Un brillante e giovane studente di ingegneria, infatti, viene reclutato da una banda di ladri per pianificare un’audace e impossibile rapina alla Banca di Spagna. Il colpo, inoltre, dovrà avvenire durante i 105 minuti della finale dei Mondiali di calcio, l’unico momento in cui la città sarà completamente distratta.

Nove, ore 21:30 – La Corrida

Torna lo show dei dilettanti allo sbaraglio. Sul palco si alterneranno artisti di ogni tipo, tra comicità, improvvisazione e talento inaspettato, con il pubblico che, come sempre, sarà il protagonista e giudice assoluto.

I film di questa sera in TV – giovedì 21 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Nikita

Un cult del cinema action firmato da Luc Besson. Una giovane e violenta criminale viene reclutata dai servizi segreti e trasformata in una spietata assassina di Stato. Un film che mescola azione, tensione psicologica e uno stile visivo inconfondibile.

Cielo, ore 23:30 – Cold Blood – Senza pace

Henry, un ex assassino a pagamento, vive ormai isolato tra i ghiacci del Nord America. Tuttavia, il suo passato torna a bussare alla sua porta quando salva una giovane donna da un incidente, scoprendo un segreto che lo costringerà a tornare in azione.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Prosegue l’intensa serie drammatica spagnola. La protagonista, Inés, sviluppa un legame morboso e ossessivo con un adolescente dopo un evento traumatico, intraprendendo una relazione proibita che la consumerà.

La7D, ore 21:20 – Il mio migliore incubo!

Un’irriverente commedia francese con Isabelle Huppert e Benoît Poelvoorde. Una donna altoborghese e snob, infatti, vede la sua vita perfetta andare in pezzi quando incontra un padre single, rozzo e alcolizzato. L’incontro tra i loro due mondi opposti, quindi, sarà a dir poco esplosivo.

I film su Sky – giovedì 21 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

L’acclamato reboot diretto da J.J. Abrams. Il film, infatti, ci riporta alle origini, mostrandoci la turbolenta giovinezza di James T. Kirk e il suo primo, fatidico incontro con il vulcaniano Spock.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un’avventura epica con Chris Hemsworth. Un equipaggio di balenieri, infatti, si trova ad affrontare una creatura leggendaria, iniziando una disperata lotta per la sopravvivenza in mare aperto.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Di conseguenza, il barista-detective Massimo e l’inossidabile quartetto di pensionati tornano subito in azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il “branco di lupi” colpisce ancora. Questa volta, infatti, il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza alcuna memoria della notte precedente.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali. In questo film, affronterà un’epica avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie si prepara a riaprire l’hotel Bella Donna. Nel frattempo, scopriamo come sua madre Donna arrivò sull’isola. Un musical romantico tra canzoni degli ABBA e tanta nostalgia.