Il palinsesto tv di stasera, domenica 23 novembre 2025, promette di soddisfare i gusti più disparati grazie a una programmazione ricca e variegata. Le principali emittenti nazionali offrono un mix equilibrato di grande cinema, approfondimenti giornalistici d’inchiesta e intrattenimento leggero per tutta la famiglia. Rai 1 punta sulle emozioni con una pellicola acclamata, mentre le altre reti generaliste rispondono con thriller, soap opera di successo e show comici. Inoltre, le piattaforme satellitari arricchiscono l’offerta con titoli cult e nuove serie televisive.

Stasera in TV domenica 23 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette in prima serata il film Non così vicino. In questa storia, Tom Hanks interpreta Otto, un vedovo scontroso che ha perso interesse per la vita. Tuttavia, l’arrivo di una vivace famiglia nel vicinato stravolge la sua routine quotidiana. Di conseguenza, l’uomo inizia un percorso di rinascita interiore. Infatti, attraverso nuove amicizie inaspettate, Otto riscopre la gioia di condividere momenti preziosi. Allo stesso tempo, Rai 2 propone la prima visione di Il fuoco del peccato. Qui, la tensione narrativa guida un thriller psicologico che esplora i lati oscuri dell’animo umano. D’altra parte, Rai 3 conferma la sua vocazione per l’informazione con una nuova puntata di Report. La redazione indaga su temi di stretta attualità, quindi svela retroscena politici ed economici che riguardano l’intero Paese.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 prosegue la messa in onda della soap turca La notte nel cuore. Nello specifico, l’episodio 91 vede i protagonisti affrontare dilemmi sentimentali complessi. Per questo motivo, i fan attendono con ansia di scoprire le evoluzioni della trama. Intanto, Italia 1 dedica la serata al buonumore con Zelig On. In questo show, i comici calcano il palco per regalare sketch esilaranti e momenti di leggerezza. Contemporaneamente, Rete 4 offre spazio all’analisi politica con 4 Di Sera Weekend e Fuori dal coro, dove i conduttori esaminano i fatti più rilevanti della settimana.

In aggiunta, TV8 rinnova l’appuntamento con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Durante la puntata, quattro ristoratori si sfidano valutando location, menu, servizio e conto, poiché solo uno otterrà il titolo di migliore. Infine, sul Nove, Fabio Fazio accoglie il pubblico nel salotto di Che tempo che fa. Qui, interviste esclusive a star internazionali e figure istituzionali si alternano alla comicità di Luciana Littizzetto.

I film e i programmi principali della sera

La serata offre opzioni per tutti.

Non così vicino (Rai 1): Un racconto toccante sulla seconda possibilità.

Il fuoco del peccato (Rai 2): Un thriller che mantiene alta la suspense.

Report (Rai 3): Il giornalismo d’inchiesta scava nella verità.

La notte nel cuore (Canale 5): Intrighi e passioni dominano la scena.

Zelig On (Italia 1): La risata diventa protagonista assoluta.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (TV8): La sfida culinaria appassiona gli spettatori.

Stasera in TV domenica 23 novembre 2025 — Sky

Sky Cinema Uno propone la commedia Vi presento i nostri. In questo capitolo, il protagonista Greg Focker tenta disperatamente di impressionare il suocero Jack. Tuttavia, una serie di eventi sfortunati crea situazioni paradossali. Successivamente, il canale trasmette un episodio della terza stagione di Call My Agent Italia. Infatti, la serie svela con ironia le dinamiche dietro le quinte del cinema italiano. Parallelamente, Sky Cinema Family dedica la programmazione ai più piccoli con l’avventura animata Moon il panda. In conclusione, chi cerca adrenalina può sintonizzarsi sui canali Action e Collection per rivedere capolavori come Il Cavaliere Oscuro o Pulp Fiction.