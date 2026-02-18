La programmazione tv prevista per stasera giovedì 19 febbraio 2026 promette di soddisfare ogni tipologia di spettatore, grazie a un’offerta che spazia dalle fiction di immenso successo popolare ai talk show politici più accesi. Su Rai 1 torna l’appuntamento con una delle serie più amate della storia della TV italiana, mentre le reti Mediaset e le emittenti indipendenti rispondono con blockbuster internazionali, sport europeo d’alto livello e approfondimenti giornalistici in diretta. La serata si preannuncia dunque dinamica, con una forte componente dedicata al cinema d’azione e alle grandi competizioni agonistiche.

Stasera in TV giovedì 19 febbraio 2026: Rai

La rete ammiraglia Rai punta tutto sulla continuità e sulla qualità narrativa. Alle ore 21:30 su Rai 1, Terence Hill e il nuovo cast proseguono le vicende di Don Matteo. In questa puntata, intitolata “Il Bagatto”, il sacerdote-detective deve risolvere un caso intricato che coinvolge la comunità di Spoleto, mescolando sapientemente momenti di riflessione spirituale a indagini serrate guidate dal Maresciallo Cecchini.

Per gli amanti dell’agonismo, Rai 2 trasmette dalle 21:00 le fasi cruciali delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Il focus della serata è il Pattinaggio di figura, con la finale del Libero femminile: un evento che unisce eleganza atletica e tensione sportiva, dove le atlete azzurre cercano un posto sul podio mondiale. Su Rai 3, Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, un varietà culturale che mescola ironia, divulgazione e ospiti prestigiosi in uno studio vibrante. Se preferite il cinema adrenalinico, Rai Movie propone The Equalizer 2 – Senza perdono, dove Denzel Washington interpreta un ex agente della CIA pronto a tutto pur di vendicare una cara amica.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – Dritto e rovescio (21:33): Paolo Del Debbio coordina il dibattito sulle questioni economiche e sociali che dividono il Paese, dando voce alla piazza.

– (21:33): Paolo Del Debbio coordina il dibattito sulle questioni economiche e sociali che dividono il Paese, dando voce alla piazza. Canale 5 – Striscia la notizia (21:20): Il tg satirico di Antonio Ricci allunga la sua durata con inchieste esclusive e servizi di denuncia sociale.

– (21:20): Il tg satirico di Antonio Ricci allunga la sua durata con inchieste esclusive e servizi di denuncia sociale. Italia 1 – Mission: Impossible – Rogue Nation (21:26): Tom Cruise affronta il “Sindacato”, un’organizzazione criminale globale, in una missione considerata impossibile.

– (21:26): Tom Cruise affronta il “Sindacato”, un’organizzazione criminale globale, in una missione considerata impossibile. La7 – Piazzapulita (21:15): Corrado Formigli analizza i principali fatti di attualità con inchieste sul campo e confronti tra esponenti politici e intellettuali.

– (21:15): Corrado Formigli analizza i principali fatti di attualità con inchieste sul campo e confronti tra esponenti politici e intellettuali. TV8 – Europa League (21:00): Grande calcio internazionale con la sfida tra Celtic e Stoccarda, un match decisivo per il passaggio del turno.

– (21:00): Grande calcio internazionale con la sfida tra Celtic e Stoccarda, un match decisivo per il passaggio del turno. Nove – Only Fun – Comico Show (21:30): Una serata all’insegna della risata con gli stand-up comedian più originali del panorama italiano.

– (21:30): Una serata all’insegna della risata con gli stand-up comedian più originali del panorama italiano. Canale 20 – Hulk (21:10): Eric Bana interpreta lo scienziato Bruce Banner nella visione d’autore diretta da Ang Lee dedicata al gigante verde.

– (21:10): Eric Bana interpreta lo scienziato Bruce Banner nella visione d’autore diretta da Ang Lee dedicata al gigante verde. Iris – Danni collaterali (21:15): Arnold Schwarzenegger interpreta un vigile del fuoco in cerca di giustizia dopo un attentato terroristico.

I film di questa sera in TV – giovedì 19 febbraio 2026

La selezione cinematografica di oggi permette di viaggiare tra generi molto diversi. Oltre al già citato capitolo di Mission: Impossible su Italia 1 e al sequel di The Equalizer su Rai Movie, gli appassionati del genere fantastico possono sintonizzarsi sul Canale 20 per riscoprire le origini di Hulk. Per chi invece cerca una serata all’insegna dei sentimenti, La 5 trasmette Quello che so sull’amore, una commedia romantica diretta da Gabriele Muccino con un cast internazionale guidato da Gerard Butler. Gli amanti del cinema per ragazzi non possono perdere Matilda sei mitica su Mediaset 27, un classico senza tempo che celebra il potere della lettura e dell’intelligenza infantile contro le prepotenze degli adulti.

⭐ Il film consigliato della serata: Mission: Impossible – Rogue Nation

Italia 1, ore 21:26

Il titolo imperdibile di questo giovedì è senza dubbio Mission: Impossible – Rogue Nation. Tom Cruise interpreta l’agente Ethan Hunt in una delle sue prove fisiche più estreme. La pellicola non concede pause allo spettatore, alternando inseguimenti mozzafiato tra le strade di Casablanca a sequenze di spionaggio ad altissima tecnologia. La regia di Christopher McQuarrie assicura un ritmo serrato e una pulizia visiva che rendono questo quinto capitolo della saga un punto di riferimento per l’action moderno. La scelta appare ideale per chi desidera una serata di puro intrattenimento hollywoodiano, dove la tensione rimane costante fino all’ultimo secondo.

Perché sceglierlo:

Propone sequenze d’azione realizzate senza l’uso massiccio di controfigure.

Offre una trama di spionaggio complessa e mai banale.

Garantisce un’esperienza visiva spettacolare grazie a una produzione di altissimo budget.

I film su Sky – giovedì 19 febbraio 2026

L’offerta satellitare arricchisce ulteriormente il palinsesto notturno con titoli di grande richiamo. Sky Cinema Uno propone Jurassic World – Il Dominio, il capitolo conclusivo che vede la convivenza forzata tra esseri umani e dinosauri su scala globale. Se cercate una commedia amara e intelligente, su Sky Cinema Due va in onda Il capo perfetto, con uno straordinario Javier Bardem nei panni di un imprenditore disposto a tutto pur di ottenere un premio all’eccellenza aziendale.

Per la fascia dedicata alle famiglie, Sky Cinema Family offre l’animazione poetica di Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Chi preferisce il thriller psicologico può sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense per Hannibal, l’inquietante seguito de Il silenzio degli innocenti diretto da Ridley Scott. Infine, per un tocco di leggerezza e stile, Sky Cinema Romance ripropone il cult Il diavolo veste Prada, con la memorabile interpretazione di Meryl Streep nel ruolo della glaciale Miranda Priestly.

