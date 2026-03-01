La programmazione di stasera in tv lunedì 2 marzo 2026 si apre all’insegna della grande divulgazione e del cinema d’autore. Su Rai 1 torna l’appuntamento con la conoscenza guidato da Alberto Angela in Ulisse – Il piacere della scoperta, mentre le altre reti Rai e Mediaset schierano una flotta di titoli cinematografici di altissimo livello, spaziando dai recenti capolavori di Martin Scorsese ai classici intramontabili dell’avventura firmati Steven Spielberg.

Per chi preferisce l’attualità e il dibattito, non mancano gli spazi di approfondimento politico su Rete 4 e La7, oltre a una serata dedicata alla memoria storica su Nove. Gli amanti del brivido e dell’azione troveranno pane per i loro denti su Italia 1 e sui canali tematici Sky, rendendo questo inizio settimana estremamente ricco per ogni tipo di spettatore.

Stasera in TV lunedì 2 marzo 2026: Rai

Rai 1 – 21:30 – Ulisse – Il piacere della scoperta (Documentario): Alberto Angela ci accompagna in un viaggio nella storia e nella scienza.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Scherzi a parte (Intrattenimento): Risate e candid camera ai danni dei personaggi famosi, tra reazioni imprevedibili e gag in studio.

I film di questa sera in TV – lunedì 2 marzo 2026

Se cercate una pellicola per concludere la giornata, ecco i titoli imperdibili selezionati per voi:

Killers of the Flower Moon (Rai Movie): Per chi ama il grande cinema epico e le interpretazioni magistrali.

I film su Sky lunedì 2 marzo 2026

Su Sky la scelta spazia dai premi Oscar alle grandi saghe d’azione: