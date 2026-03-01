L’attesa è finita: la nuova stagione di Pechino Express 2026 scalda i motori e parte ufficialmente giovedì 12 marzo 2026 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Quest’anno, però, la produzione ha deciso di sorprendere i fan con un anticipo sui tempi: il 1° marzo alle 20:15 va in onda Pechino Express – La missione zero, un episodio speciale che funge da prologo alla gara e mette subito alla prova le dieci coppie prima del grande salto verso l’Oriente.

L’edizione 2026 promette di essere una delle più affascinanti di sempre, portando i concorrenti nel cuore dell’Estremo Oriente. Il percorso si snoderà attraverso paesaggi mozzafiato e culture millenarie, toccando tre nazioni iconiche: l’Indonesia, la Cina e il Giappone. Tra foreste tropicali, megalopoli futuristiche e templi antichi, i viaggiatori dovranno sopravvivere con un solo euro al giorno e la generosità delle popolazioni locali.

Concorrenti, protagonisti e conduttore di Pechino Express 2026

Al timone dell’adventure game più amato della TV torna l’imprevedibile Costantino della Gherardesca. Quest’anno il conduttore riprende il comando in solitaria, accogliendo le dieci coppie nel suo “laboratorio segreto” per sottoporle alla Missione Zero, un test attitudinale cruciale per capire chi ha davvero la stoffa del viaggiatore.

Le dieci coppie ufficiali:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni : Gli Spassusi

e : Gli Spassusi Chanel Totti e Filippo Laurino : I Raccomandati

e : I Raccomandati Jo Squillo e Michelle Masullo : Le Dj

e : Le Dj Fiona May e Patrick Stevens : I Veloci

e : I Veloci Dani Faiv e Tony 2Milli : I Rapper

e : I Rapper Steven Basalari e Viviana Vizzini : Gli Ex

e : Gli Ex Tay Vines e Assane Diop : I Comedian

e : I Comedian Elisa Maino e Mattia Stanga : I Creator

e : I Creator Candelaria Solórzano e Camila Solórzano : Le Albiceleste

e : Le Albiceleste Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: Le Biondine

Il Percorso: Indonesia, Cina e Giappone

L’itinerario del 2026 è un omaggio alla Via della Seta e alla modernità asiatica. I concorrenti partiranno dalle tradizioni spirituali dell’Indonesia, per poi immergersi nei contrasti della Cina imperiale e contemporanea, fino a raggiungere il traguardo finale tra i ciliegi in fiore e le luci di Tokyo, in Giappone. Ogni tappa sarà una sfida contro il tempo e la stanchezza, rivelata passo dopo passo durante il cammino.

Svolgimento dell’adventure game: cos’è la Missione Zero di Pechino Express?

L’edizione 2026 introduce una novità assoluta: La missione zero. Non si tratta di una semplice anteprima, ma di una vera prova preliminare che valuta la resistenza mentale, la manualità e la capacità di risolvere enigmi sotto pressione. I concorrenti dovranno persino affrontare test organolettici per preparare le loro papille gustative alle “prelibatezze” locali.

La coppia che risulterà più veloce in questa fase otterrà un vantaggio tattico fondamentale: la busta nera, da portare con sé nella prima tappa ufficiale. Dal 12 marzo, la gara diventerà quella classica: zaini in spalla, budget minimo e la necessità di trovare passaggi e alloggio contando solo sulla propria capacità di persuasione.

Gli Inviati Speciali di Pechino Express Missione Zero 2026

Per supportare Costantino nel racconto di territori così vasti, sono stati confermati tre inviati d’eccezione, ognuno “padrino” di un Paese diverso:

Lillo Petrolo seguirà la carovana tra i vulcani e le spiagge dell’ Indonesia .

seguirà la carovana tra i vulcani e le spiagge dell’ . Giulia Salemi racconterà le sfide lungo la Grande Muraglia e nelle metropoli della Cina .

racconterà le sfide lungo la Grande Muraglia e nelle metropoli della . Guido Meda commenterà con la sua proverbiale energia la corsa finale tra i grattacieli e i santuari del Giappone.

Siete pronti a scoprire quale coppia riuscirà a conquistare l’Oriente?