La programmazione di stasera in TV, sabato 7 marzo 2026, si divide tra i grandi show del sabato sera e una vasta selezione di cinema in chiaro. Mentre le reti ammiraglie puntano sull’intrattenimento musicale e sulle storie di vita quotidiana, i canali tematici offrono titoli che spaziano dall’azione pura ai classici per la famiglia.
Su Rai 1 l’appuntamento è con Sanremo Top, uno speciale dedicato ai successi del Festival, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di C’è posta per te. Per chi preferisce il cinema, Italia 1 trasmette la favola moderna Nanny McPhee – Tata Matilda, mentre Rete 4 punta sull’ironia intramontabile di Bud Spencer in Banana Joe.
Stasera in TV sabato 7 marzo 2026: L’offerta Rai
Le reti Rai alternano grandi eventi musicali a serie crime e cinema d’autore:
- Rai 1 – Sanremo Top (21:30 – 23:55) – Una serata per ripercorrere i brani e i momenti più significativi della kermesse sanremese.
- Rai 2 – F.B.I. (21:20 – 22:10) – Proseguono gli episodi della serie poliziesca incentrata sulle indagini dell’ufficio dell’FBI di New York.
- Rai 3 – Caccia all’agente Freegard (21:25 – 23:25) – Thriller basato sulla storia vera di un truffatore che si spacciava per un agente dell’MI5.
- Rai Movie – Laguna blu (21:10 – 23:00) – Il celebre dramma sentimentale che racconta la crescita di due ragazzi naufraghi su un’isola deserta.
- Rai 4 – Beast (21:19 – 23:09) – Thriller psicologico ambientato sull’isola di Jersey, tra segreti familiari e sospetti inquietanti.
- Rai Premium – Don Matteo (21:20 – 23:10) – Repliche dei casi più seguiti della fiction con Raoul Bova.
Mediaset, La7, TV8 e Nove: i programmi principali
Dalle storie emozionanti di Maria De Filippi ai film cult degli anni ’80 e ’90:
- Canale 5 – C’è posta per te (21:40 – 00:49) – Il people show di Maria De Filippi torna con nuove storie di ricongiungimenti e sorprese.
- Italia 1 – Nanny McPhee – Tata Matilda (21:27 – 23:27) – Emma Thompson interpreta una governante dai poteri magici impegnata a educare sette bambini vivaci.
- Rete 4 – Banana Joe (21:33 – 23:38) – Bud Spencer è un commerciante di banane che deve scontrarsi con la burocrazia e la criminalità locale.
- La7 – In altre parole (20:35 – 00:00) – Massimo Gramellini conduce il rotocalco di approfondimento culturale e sociale.
- TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:05 – 22:30) – La sfida culinaria tra i ristoratori d’Italia guidata dallo chef Borghese.
- Nove – Accordi & disaccordi (21:40 – 00:20) – Talk show di approfondimento politico e analisi dell’attualità.
- Canale 20 – Crank (21:10 – 22:55) – Jason Statham in un action frenetico: deve mantenere alto il livello di adrenalina nel sangue per sopravvivere a un veleno.
- Iris – Colpevole d’omicidio (21:14 – 23:27) – Robert De Niro interpreta un detective che scopre un legame tra un caso di omicidio e il proprio figlio.
- La7 Cinema – Agente 007 – Licenza di uccidere (21:15 – 23:20) – Il primo storico capitolo della saga di James Bond con Sean Connery.
I film consigliati di stasera – sabato 7 marzo 2026
Se la vostra scelta ricade sul cinema in chiaro, ecco i titoli di maggiore interesse per la prima serata:
- Caccia all’agente Freegard (Rai 3): un thriller teso e realistico sulle dinamiche della manipolazione.
- Nanny McPhee – Tata Matilda (Italia 1): la scelta ideale per una serata in famiglia.
- Banana Joe (Rete 4): un classico della comicità italiana, adatto a ogni generazione.
- Crank (Canale 20): per chi cerca un film d’azione dal ritmo estremo e senza sosta.
- Agente 007 – Licenza di uccidere (La7 Cinema): un’occasione per rivedere le origini del mito di Bond.
I film su Sky sabato 7 marzo 2026
L’offerta Sky spazia dai successi internazionali alle pellicole d’animazione per i più piccoli:
- Bullet Train – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Brad Pitt guida un cast corale in un’avventura d’azione ambientata su un treno ad alta velocità giapponese.
- Piccole donne – Sky Cinema Due HD (21:15) – L’adattamento diretto da Greta Gerwig del celebre romanzo di Louisa May Alcott.
- Men in Black – Sky Cinema Collection HD (21:15) – La commedia fantascientifica con Will Smith e Tommy Lee Jones.
- La strada per El Dorado – Sky Cinema Family HD (21:00) – Classico d’animazione DreamWorks su due truffatori alla ricerca della città d’oro.
- King Kong – Sky Cinema Action HD (21:00) – La spettacolare versione diretta da Peter Jackson del mito del gorilla gigante.
- Ocean’s 8 – Sky Cinema Comedy HD (21:00) – Uno spin-off tutto al femminile della saga dei furti impossibili, con Sandra Bullock e Cate Blanchett.