Stasera in TV sabato 7 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

7 Marzo 2026
La programmazione di stasera in TV, sabato 7 marzo 2026, si divide tra i grandi show del sabato sera e una vasta selezione di cinema in chiaro. Mentre le reti ammiraglie puntano sull’intrattenimento musicale e sulle storie di vita quotidiana, i canali tematici offrono titoli che spaziano dall’azione pura ai classici per la famiglia.

Su Rai 1 l’appuntamento è con Sanremo Top, uno speciale dedicato ai successi del Festival, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di C’è posta per te. Per chi preferisce il cinema, Italia 1 trasmette la favola moderna Nanny McPhee – Tata Matilda, mentre Rete 4 punta sull’ironia intramontabile di Bud Spencer in Banana Joe.

Stasera in TV sabato 7 marzo 2026: L’offerta Rai

Le reti Rai alternano grandi eventi musicali a serie crime e cinema d’autore:

  • Rai 1Sanremo Top (21:30 – 23:55) – Una serata per ripercorrere i brani e i momenti più significativi della kermesse sanremese.
  • Rai 2F.B.I. (21:20 – 22:10) – Proseguono gli episodi della serie poliziesca incentrata sulle indagini dell’ufficio dell’FBI di New York.
  • Rai 3Caccia all’agente Freegard (21:25 – 23:25) – Thriller basato sulla storia vera di un truffatore che si spacciava per un agente dell’MI5.
  • Rai MovieLaguna blu (21:10 – 23:00) – Il celebre dramma sentimentale che racconta la crescita di due ragazzi naufraghi su un’isola deserta.
  • Rai 4Beast (21:19 – 23:09) – Thriller psicologico ambientato sull’isola di Jersey, tra segreti familiari e sospetti inquietanti.
  • Rai PremiumDon Matteo (21:20 – 23:10) – Repliche dei casi più seguiti della fiction con Raoul Bova.

Mediaset, La7, TV8 e Nove: i programmi principali

Dalle storie emozionanti di Maria De Filippi ai film cult degli anni ’80 e ’90:

  • Canale 5C’è posta per te (21:40 – 00:49) – Il people show di Maria De Filippi torna con nuove storie di ricongiungimenti e sorprese.
  • Italia 1Nanny McPhee – Tata Matilda (21:27 – 23:27) – Emma Thompson interpreta una governante dai poteri magici impegnata a educare sette bambini vivaci.
  • Rete 4Banana Joe (21:33 – 23:38) – Bud Spencer è un commerciante di banane che deve scontrarsi con la burocrazia e la criminalità locale.
  • La7In altre parole (20:35 – 00:00) – Massimo Gramellini conduce il rotocalco di approfondimento culturale e sociale.
  • TV8Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:05 – 22:30) – La sfida culinaria tra i ristoratori d’Italia guidata dallo chef Borghese.
  • NoveAccordi & disaccordi (21:40 – 00:20) – Talk show di approfondimento politico e analisi dell’attualità.
  • Canale 20Crank (21:10 – 22:55) – Jason Statham in un action frenetico: deve mantenere alto il livello di adrenalina nel sangue per sopravvivere a un veleno.
  • IrisColpevole d’omicidio (21:14 – 23:27) – Robert De Niro interpreta un detective che scopre un legame tra un caso di omicidio e il proprio figlio.
  • La7 CinemaAgente 007 – Licenza di uccidere (21:15 – 23:20) – Il primo storico capitolo della saga di James Bond con Sean Connery.

I film consigliati di stasera – sabato 7 marzo 2026

Se la vostra scelta ricade sul cinema in chiaro, ecco i titoli di maggiore interesse per la prima serata:

  • Caccia all’agente Freegard (Rai 3): un thriller teso e realistico sulle dinamiche della manipolazione.
  • Nanny McPhee – Tata Matilda (Italia 1): la scelta ideale per una serata in famiglia.
  • Banana Joe (Rete 4): un classico della comicità italiana, adatto a ogni generazione.
  • Crank (Canale 20): per chi cerca un film d’azione dal ritmo estremo e senza sosta.
  • Agente 007 – Licenza di uccidere (La7 Cinema): un’occasione per rivedere le origini del mito di Bond.

I film su Sky sabato 7 marzo 2026

L’offerta Sky spazia dai successi internazionali alle pellicole d’animazione per i più piccoli:

  • Bullet Train – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Brad Pitt guida un cast corale in un’avventura d’azione ambientata su un treno ad alta velocità giapponese.
  • Piccole donne – Sky Cinema Due HD (21:15) – L’adattamento diretto da Greta Gerwig del celebre romanzo di Louisa May Alcott.
  • Men in Black – Sky Cinema Collection HD (21:15) – La commedia fantascientifica con Will Smith e Tommy Lee Jones.
  • La strada per El Dorado – Sky Cinema Family HD (21:00) – Classico d’animazione DreamWorks su due truffatori alla ricerca della città d’oro.
  • King Kong – Sky Cinema Action HD (21:00) – La spettacolare versione diretta da Peter Jackson del mito del gorilla gigante.
  • Ocean’s 8 – Sky Cinema Comedy HD (21:00) – Uno spin-off tutto al femminile della saga dei furti impossibili, con Sandra Bullock e Cate Blanchett.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

