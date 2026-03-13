La programmazione di stasera in TV, sabato 14 marzo 2026, si preannuncia spettacolare e variegata. Le reti ammiraglie puntano tutto sulla grande musica e sull’intrattenimento per le famiglie. Su Rai 1 l’atmosfera si scalda con le melodie della kermesse ligure, mentre la concorrenza risponde con eventi live emozionanti. Il sabato sera televisivo offre inoltre una vasta scelta tra cinema d’autore, serie crime internazionali e commedie cult.

Gli appassionati di storie intense troveranno pane per i loro denti sui canali tematici. Dalle atmosfere drammatiche candidate agli Oscar fino agli action movie più adrenalinici, il telecomando sarà lo strumento per navigare tra generi diversi. Anche le piattaforme satellitari arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi e i capitoli più amati delle saghe cinematografiche. Scopriamo nel dettaglio cosa vedere in prima serata.

Stasera in TV sabato 14 marzo 2026: Rai

Le reti Rai propongono una serata tra musica di prestigio e cinema pluripremiato:

Rai 1 – Sanremo Top (21:30) – Carlo Conti conduce una serata speciale dedicata ai grandi successi del Festival. Sul palco si alternano i Big e gli ospiti che hanno segnato la storia della musica italiana.

– (21:30) – Carlo Conti conduce una serata speciale dedicata ai grandi successi del Festival. Sul palco si alternano i Big e gli ospiti che hanno segnato la storia della musica italiana. Rai 2 – F.B.I. (21:20) – Proseguono le indagini ad alta tensione della squadra speciale di New York. Un nuovo caso mette a rischio la sicurezza nazionale.

– (21:20) – Proseguono le indagini ad alta tensione della squadra speciale di New York. Un nuovo caso mette a rischio la sicurezza nazionale. Rai 3 – The Whale (21:25) – La straordinaria interpretazione di Brendan Fraser in un dramma claustrofobico e commovente sulla redenzione.

– (21:25) – La straordinaria interpretazione di Brendan Fraser in un dramma claustrofobico e commovente sulla redenzione. Rai 4 – Boundless (21:19) – Un’avventura epica che ripercorre le gesta dei grandi navigatori del passato tra pericoli e scoperte.

– (21:19) – Un’avventura epica che ripercorre le gesta dei grandi navigatori del passato tra pericoli e scoperte. Rai Movie – Driven (2001) (21:10) – Sylvester Stallone nel mondo delle corse automobilistiche. Un film carico di adrenalina e velocità.

– (21:10) – Sylvester Stallone nel mondo delle corse automobilistiche. Un film carico di adrenalina e velocità. Rai Premium – Don Matteo (21:20) – Le repliche delle indagini del parroco più amato d’Italia tra le strade di Spoleto.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

L’intrattenimento delle reti commerciali spazia dai grandi concerti alla satira politica:

Canale 5 – Concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera! (21:20) – Uno show musicale esclusivo che celebra il talento e la voce di Sal Da Vinci in una veste “Special Edition”.

– (21:20) – Uno show musicale esclusivo che celebra il talento e la voce di Sal Da Vinci in una veste “Special Edition”. Italia 1 – Tata Matilda e il grande botto (21:29) – Emma Thompson torna nei panni della tata magica in una commedia fantastica per tutta la famiglia.

– (21:29) – Emma Thompson torna nei panni della tata magica in una commedia fantastica per tutta la famiglia. Rete 4 – …altrimenti ci arrabbiamo! (21:34) – Un classico intramontabile con Bud Spencer e Terence Hill. Azione e scazzottate per una serata all’insegna del divertimento.

– (21:34) – Un classico intramontabile con Bud Spencer e Terence Hill. Azione e scazzottate per una serata all’insegna del divertimento. La7 – In altre parole (20:35) – Massimo Gramellini analizza i fatti della settimana con i suoi ospiti e il suo stile inconfondibile.

– (20:35) – Massimo Gramellini analizza i fatti della settimana con i suoi ospiti e il suo stile inconfondibile. TV8 – 4 Ristoranti (21:15) – Alessandro Borghese viaggia tra le eccellenze culinarie italiane per decretare il miglior ristoratore della zona.

– (21:15) – Alessandro Borghese viaggia tra le eccellenze culinarie italiane per decretare il miglior ristoratore della zona. Nove – Accordi & disaccordi (21:30) – Il talk show di approfondimento politico condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio.

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta si arricchisce con titoli iconici e serie TV di culto:

Canale 20 – Codice Magnum (21:10) – Arnold Schwarzenegger in un action movie anni ’80 dove la vendetta non ha confini.

– (21:10) – Arnold Schwarzenegger in un action movie anni ’80 dove la vendetta non ha confini. Iris – Crisis (21:14) – Gary Oldman e Armie Hammer in un thriller corale sul mondo spietato degli oppioidi.

– (21:14) – Gary Oldman e Armie Hammer in un thriller corale sul mondo spietato degli oppioidi. TV2000 – Altri 10 giorni senza mamma (21:05) – La commedia francese che racconta con ironia le disavventure di un padre alle prese con i figli in vacanza.

– (21:05) – La commedia francese che racconta con ironia le disavventure di un padre alle prese con i figli in vacanza. La7 Cinema – Agente 007 – Dalla Russia con amore (21:15) – Sean Connery interpreta James Bond in una delle missioni più famose della saga.

– (21:15) – Sean Connery interpreta James Bond in una delle missioni più famose della saga. Cine 34 – L’insegnante va in collegio (21:15) – Un esempio classico della commedia sexy all’italiana con Edwige Fenech.

– (21:15) – Un esempio classico della commedia sexy all’italiana con Edwige Fenech. Giallo – Il giovane ispettore Morse (21:10) – Il poliziesco britannico ambientato nella Oxford degli anni ’60 continua ad appassionare con nuovi gialli.

I film di questa sera in TV – Sabato 14 marzo 2026

Se cercate un’emozione forte, The Whale su Rai 3 è senza dubbio il titolo della serata. Gli amanti della risata classica non possono perdere …altrimenti ci arrabbiamo! su Rete 4. Per chi preferisce lo spionaggio d’altri tempi, La7 Cinema propone l’intramontabile James Bond. La commedia moderna è invece ben rappresentata da Altri 10 giorni senza mamma su TV2000, ideale per una serata rilassata in famiglia.

Programmi Sky: intrattenimento e serie internazionali

Sui canali Sky, la serata si anima con le avventure intorno al mondo e le grandi produzioni originali:

Sky Uno HD – Pechino Express (21:40) – Le coppie di viaggiatori affrontano nuove tappe tra sfide fisiche e incontri culturali mozzafiato.

– (21:40) – Le coppie di viaggiatori affrontano nuove tappe tra sfide fisiche e incontri culturali mozzafiato. Sky Atlantic HD – Tanti piccoli fuochi (21:15) – Reese Witherspoon e Kerry Washington sono le protagoniste di questo intenso dramma familiare e sociale.

– (21:15) – Reese Witherspoon e Kerry Washington sono le protagoniste di questo intenso dramma familiare e sociale. Sky Arte HD – Cy Dear (21:15) – Un documentario affascinante dedicato alla vita e alla poetica dell’artista Cy Twombly.

– (21:15) – Un documentario affascinante dedicato alla vita e alla poetica dell’artista Cy Twombly. Sky Crime – Bande criminali italiane (21:05) – Una serie di documentari che analizzano la nascita e l’evoluzione della malavita organizzata nel nostro Paese.

I film su Sky sabato 14 marzo 2026

Ecco la selezione cinematografica per gli abbonati Sky: