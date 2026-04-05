La programmazione televisiva di stasera, lunedì 6 aprile 2026, offre una varietà incredibile di contenuti che spaziano dal grande cinema d’autore alle serie TV di successo, fino all’intrattenimento più leggero. Gli utenti che cercano emozioni forti possono sintonizzarsi su Rai 1 per la prima visione del film Io e te dobbiamo parlare, un’opera che scava nelle relazioni umane con estrema sensibilità. Contemporaneamente, Canale 5 prosegue il racconto epico della serie Le donne della Bibbia, focalizzandosi su figure femminili storiche che hanno cambiato il corso degli eventi. La serata propone inoltre titoli cult come Transporter 3 e Rain Man – L’uomo della pioggia, garantendo una scelta ampia per ogni tipologia di spettatore in tutta Italia.

Stasera in TV lunedì 6 aprile 2026: offerta Rai

La TV di Stato presenta un palinsesto ricco di approfondimenti e narrazioni cinematografiche di rilievo. Su Rai 1, il film Io e te dobbiamo parlare cattura l’attenzione per la sua capacità di mettere a nudo i segreti di una coppia moderna. La trama si sviluppa attorno a un confronto serrato che avviene in un’unica notte, dove i protagonisti svelano verità taciute per anni. Rai 2 punta invece sulla sfida di The Floor – Ne rimarrà solo uno, un game show adrenalinico dove la strategia e la cultura generale determinano il vincitore finale. Rai 3 dedica lo spazio a Lo Stato Delle Cose, analizzando l’attualità politica e sociale con ospiti in studio e inchieste esclusive sul territorio nazionale.

Rai 1 – Io e te dobbiamo parlare (21:30) – Film

– (21:30) – Film Rai 2 – The Floor – Ne rimarrà solo uno (21:20) – Intrattenimento

– (21:20) – Intrattenimento Rai 3 – Lo Stato Delle Cose (21:20) – Informazione

– (21:20) – Informazione Rai 4 – La Banda di Chicago (21:21) – Film Action

– (21:21) – Film Action Rai 5 – Petite Maman (21:24) – Film Drammatico

– (21:24) – Film Drammatico Rai Movie – Rio Lobo (21:10) – Film Western

– (21:10) – Film Western Rai Premium – Royal-ish – Principessa per caso (21:20) – Commedia

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove

Le reti Mediaset e le altre emittenti nazionali rispondono con una proposta estremamente competitiva. Canale 5 trasmette un nuovo episodio de Le donne della Bibbia, serie che ricostruisce con accuratezza storica e scenografica le vite di grandi icone del passato. Su Italia 1, l’azione domina con Transporter 3, dove Jason Statham interpreta l’inarrestabile trasportatore Frank Martin alle prese con una missione ad alto rischio tra Marsiglia e l’Ucraina. Rete 4 dedica invece la prima serata a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro che approfondisce i temi caldi dell’economia e della politica interna.

Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33) – Talk Show

– (21:33) – Talk Show Canale 5 – Le donne della Bibbia (21:20) – Serie TV

– (21:20) – Serie TV Italia 1 – Transporter 3 (21:26) – Film d’azione

– (21:26) – Film d’azione La7 – La Torre di Babele – Bernini e Borromini (21:15) – Cultura

– (21:15) – Cultura TV8 – GialappaShow (21:50) – Varietà comico

– (21:50) – Varietà comico Nove – Little Big Italy (21:30) – Cooking Show

Altri canali del digitale terrestre

Il digitale terrestre offre numerose alternative per chi desidera esplorare generi diversi. Cielo propone il capolavoro Rain Man – L’uomo della pioggia, un viaggio emozionante che ha consacrato Dustin Hoffman e Tom Cruise nell’olimpo del cinema mondiale. Iris trasmette invece Dragon – La storia di Bruce Lee, biografia cinematografica che ripercorre le gesta del re delle arti marziali. Per gli amanti della commedia italiana, Cine 34 rispolvera il mito di Fantozzi, la maschera immortale creata da Paolo Villaggio che ancora oggi diverte intere generazioni di italiani.

Canale 20 – Lara Croft: Tomb Raider (21:05) – Film

– (21:05) – Film Iris – Dragon – La storia di Bruce Lee (21:12) – Biografico

– (21:12) – Biografico Cielo – Rain Man (21:20) – Drammatico

– (21:20) – Drammatico Mediaset 27 – 2 single a nozze (21:10) – Commedia

– (21:10) – Commedia TV2000 – La tunica (21:10) – Storico

– (21:10) – Storico La7 Cinema – Fury (21:15) – Film di guerra

– (21:15) – Film di guerra La 5 – Riscatto d’amore (21:10) – Sentimentale

– (21:10) – Sentimentale Real Time – Melek – Il coraggio di una madre (21:40) – Soap

– (21:40) – Soap Cine 34 – Fantozzi (21:00) – Commedia Cult

I film di questa sera in TV: lunedì 6 aprile 2026

Gli appassionati di cinema possono contare su una selezione di altissimo livello. Io e te dobbiamo parlare su Rai 1 rappresenta la scelta ideale per chi ama le storie introspettive. Chi cerca invece intrattenimento puro può optare per Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita su Canale 20, dove Angelina Jolie interpreta l’archeologa più famosa del mondo in una caccia a un manufatto leggendario. Su La7 Cinema, Brad Pitt interpreta un sergente carismatico in Fury, un racconto crudo e realistico ambientato durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Ogni pellicola selezionata garantisce un’esperienza immersiva, grazie a regie di prestigio e cast di rilievo internazionale.

Programmi e cinema su Sky

L’offerta Sky per questo lunedì si rivela imbattibile per gli abbonati alla piattaforma satellitare. Sky Cinema Uno HD trasmette il sequel adrenalinico Io sono nessuno 2, che amplia il mondo di Hutch Mansell con sequenze d’azione ancora più spettacolari. Su Sky Cinema Action HD, l’epica regna sovrana con Il gladiatore II, un’opera che riporta lo spettatore nelle arene dell’Antica Roma. Infine, Sky Cinema Due HD propone Le ali della libertà, una storia di speranza e amicizia che continua a occupare le prime posizioni nelle classifiche dei film più amati di sempre.

Sky Uno – GialappaShow (21:30) – Intrattenimento

– (21:30) – Intrattenimento Sky Atlantic – Under Salt Marsh (21:15) – Serie TV

– (21:15) – Serie TV Sky Cinema Uno – Io sono nessuno 2 (21:15) – Action

– (21:15) – Action Sky Cinema Action – Il gladiatore II (21:15) – Storico

– (21:15) – Storico Sky Cinema Comedy – Il principe cerca moglie (21:00) – Commedia

– (21:00) – Commedia Sky Cinema Drama – Horizon: An American Saga (21:15) – Western

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