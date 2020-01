Signorini vs Carlucci mosse segrete GF Vip contro Il Cantante mascherato

Si profila uno scontro al vertice Signorini vs Carlucci per il predominio della prima (e della seconda) serata del venerdì.

Infatti dal 10 gennaio il prime time di Rai 1 e Canale 5 pone l’uno contro l’altro il nuovo show di Milly Carlucci Il Cantante mascherato e la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che venerdì 10 il reality della principale rete Mediaset è già al secondo appuntamento. Infatti l’esordio è fissato per mercoledì 8 gennaio.

Lo scontro si preannuncia davvero all’ultimo telespettatore. Alfonso Signorini conosce l’attesa che regna intorno al cast de Il Cantante mascherato e cerca in tutti i modi di controllarne la possibile supremazia.

Signorini vs Carlucci l’arma segreta contro Il Cantante mascherato

Dai rumors che circolano in rete sembra che la prima arma segreta di Signorini riguardi l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4. Non tutti i concorrenti del cast oltrepasseranno la porta rossa nella casa di Cinecittà il giorno 8 gennaio. Signorini infatti sta pensando di dilazionare le entrate dei vip nell’appartamento in modo da alimentare, puntata dopo puntata, la curiosità e le aspettative dei telespettatori.

Si pensa ad una scansione dei personaggi all’interno della casa. In passato ci sono stati reclusi entrati in un secondo momento. Ma questa volta c’è un piano preciso per non affollare subito la casa di Cinecittà.

Dall’altra parte Milly Carlucci continua a sua volta a stimolare la curiosità del pubblico sui cantanti mascherati che prenderanno parte al programma. Stanno andando in onda vari mini speciali su Rai 1 che raccontano il dietro le quinte e la preparazione dello spettacolo. Intorno agli otto cantanti mascherati regna un mistero che la Carlucci cerca di incrementare ad uso e consumo dell’audience.

GF Vip 4 – ufficializzati i nomi di Carlotta Maggiorana e Paolo Ciavarro

Le ultime notizie ufficiali confermano la presenza nel cast del GF Vip 4 di due personaggi inattesi. Diciamo innanzitutto che il nome di Paolo Ciavarro circolava già tra le indiscrezioni. Ma è arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia della presenza di Carlotta Maggiorana.

L’ex Miss Italia 2018 sarà nell’appartamento più spiato d’Italia. E probabilmente vi entrerà già nella prima puntata. Nella seconda invece potrebbe arrivare Antonella Elia.

Sorprende comunque la presenza di un ex Miss Italia in un reality dove l’abbondanza del trash fa tradizionalmente a pugni con il messaggio di cui si rende interprete il concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani. Certo c’è un precedente: Clarissa Marchese. Anche lei ex Miss Italia ha partecipato come tronista a Uomini e Donne dove ha incontrato l’amore. Ma c’è una notevolissima differenza tra il programma di Maria De Filippi ed i reality di Cologno Monzese.

GF Vip 4 – il cast completo

Il cast completo del GF Vip 4 è composto da: