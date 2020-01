GF Vip 4 i momenti più trash della settimana. La quarta puntata del reality è terminata con l’eliminazione dell’influencer Elisa De Panicis e del concorrente del GF 1 Sergio Volpini.

Dopo le nomination e l’intervento degli autori, i telespettatori devono scegliere chi salvare tra Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia ed Andrea Denver. Conosceremo il risultato del televoto lunedì 20 gennaio.

Nella settimana che si è appena conclusa, oltre alla bufera su Salvo Veneziano, si è scatenata la polemica sulla frase omofoba pronunciata da Fernanda Lessa nei confronti di Licia Nunez. E’ finita nel mirino del pubblico e degli inquilini per averla definita in modo dispregiativo “la lesbica”.

GF Vip 4 I momenti più trash della settimana 15 – 17 gennaio 2020



Adriana Volpe. La conduttrice continua a sparare a zero sulla Rai. Dopo il racconto della battaglia vinta nel 2011 per far eliminare dai contratti la clausola gravidanza per le donne, ha parlato del suo complicato rapporto con il collega Giancarlo Magalli quando i due erano alla conduzione de I fatti vostri, programma del day time di Rai 2.

I due sono sul piede di guerra dal 28 marzo 2017, giorno in cui volarono scintille per una battuta della Volpe nel programma. In effetti la Volpe rivelò l’età del suo collega e questo scatenò le ire di Magalli. diverbio si è amplificato sui social ed è finito successivamente nelle aule di tribunale dove Magalli rischia un processo per diffamazione.

Una settimana dopo il battibecco Adriana Volpe ha ricevuto le scuse in diretta da Magalli ma il suo pentimento non era sincero. E’ stato costretto a riconoscere pubblicamente di aver sbagliato. Da quel momento non l’ha più salutata.

GF Vip La polemica su Fernanda Lessa

Fernanda Lessa. La modella brasiliana è la concorrente più spocchiosa dell’attuale edizione. Oltre ad avere atteggiamenti di scherno nei confronti dei colleghi ha già avuto uno scontro dialettico con alcuni di loro, in particolare con Antonella Elia. Tra le due infatti i rapporti non sono buoni dall’inizio del reality.

Durante una conversazione con altri inquilini sulle nomination di mercoledì, Fernanda non ricordandosi il nome di Licia Nunez l’ha definita sarcasticamente “la lesbica”. La frase omofoba ha scatenato polemiche sui social e sulle varie testate giornalistiche. Nella puntata del 17 gennaio sentendosi attaccata e consapevole di essere indifendibile ha confessato di aver amato in passato una donna del mondo dello spettacolo di cui non ha voluto svelare l’identità.

E’ stata Fernanda ad interrompere la relazione quando ha scoperto che la sua partner era minorenne.

I telespettatori speravano nella squalifica della modella ma il Grande Fratello le ha risparmiato il provvedimento disciplinare limitandosi ad una concisa paternale.

GF Vip 4 il confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez

Mercoledì 15 gennaio Ivan Gonzalez ha ricevuto la visita di Paola Caruso. La showgirl, approfittando della partecipazione del modello al reality, ha voluto affrontare davanti alle telecamere una questione sentimentale rimasta in sospeso.

I due si erano conosciuti due anni fa a Supervivientes (versione spagnola de L’isola dei famosi) e avevano avuto un fugace flirt che non si è mai evoluto in un legame più concreto.

Indispettita dal rifiuto del giovane, la Caruso ha iniziato a diffondere voci fasulle sulla presunta omosessualità di Gonzalez. Il loro confronto televisivo si è tradotto in una penosa scenetta costruita ad hoc dagli autori con l’intento di strappare qualche punto in più di share.

GF Vip 4 L’espulsione di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano. L’ex gieffino è stato al centro di un fatto deplorevole ed è stato per questo squalificato. In un momento di goliardia con i compagni si è lasciato andare a frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis. “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale” ,“E’ proprio da scannare” sono frasi inaccettabili lesive della dignità femminile.

In un momento in cui si lotta per bloccare la violenza sulle donne, ancora una volta il Grande Fratello propone modelli negativi.

Per tali affermazioni gli autori hanno deciso di espellere Salvo dalla Casa. Hanno anche organizzato un incontro presso un centro antiviolenza per Patrick, Pasquale e Sergio. I tre hanno così avuto modo di ascoltare le testimonianze di donne vittime di aggressioni e maltrattamenti. Da questa esperienza sono diventati più consapevoli, comprendendo che le parole possono ferire più di una lama acuminata.

Al di là del nobile intento, non sarebbe stata una scelta di buon senso far presenziare anche il diretto interessato?