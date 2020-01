Venerdì 17 gennaio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda una nuova puntata del GF Vip 4, condotto da Alfonso SIgnorini.

Dopo la bufera che ha sommerso Salvo Veneziano, si è scatenata una feroce polemica su Fernanda Lessa la quale ha offeso con frasi omofobe Licia Nunez, l’ex compagna dell’attivista Imma Battiglia.

Scopriremo inoltre chi tra Elisa ed Andrea Montovoli verrà salvato dal televoto.

Gf Vip 4 diretta 17 gennaio 2020 polemiche nomination eliminati quarta puntata

Alfonso Signorini introduce i temi che verranno affrontati durante la quarta puntata. Si inizia con l‘effetto che ha avuto sulle donne la nomination palese di mercoledì sera. Sono già nate le prime inimicizie come quella tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. E’ evidente che tra le due non c’è feeling e non perdono occasione per punzecchiarsi.

Il conduttore si sofferma ora su Adriana Volpe. La conduttrice è in causa contro Giancarlo Magalli con il quale ha avuto numerosi diverbi sia in televisione sia indirettamente tramite social. Magalli e la Volpe al di là delle faccende burocratiche, i due non si sono ancora mai chiariti. Lei vorrebbe incontrarlo per affrontarlo vis à vis.