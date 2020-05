La5 trasmette la seconda edizione di 9 mesi, al via da mercoledì 13 maggio 2020. Sono sei appuntamenti in seconda serata. Il canale dedicato alle giovani donne, con la ripresa del format originale, in chiave docufilm, completa le celebrazioni per il decimo anno di vita della rete.

9 mesi racconta gli eventi che si susseguono nella vita di una coppia, dalla scoperta della gravidanza al parto. Un evento documentato in un processo a ritroso, dalla nascita ai primi giorni di attesa, fino alle ore che precedono il travaglio. Per illustrare emozioni, paure, difficoltà e coraggio di sei neo genitori, senza indugiare su questioni mediche o tecniche.

Al centro di ogni puntata della rete diretta da Marco Costa, i futuri mamma e papà si preparano alla maternità attraverso tappe comuni (visite, ecografie, corsi pre parto) e altri momenti vissuti con declinazioni diverse: l’annuncio a familiari e amici, la scelta del nome, gli acquisti per il corredino, l’organizzazione della cameretta, l’eventuale baby shower.

9 mesi è anche un viaggio attraverso l’Italia. C’è chi vive nel caos della città, chi in un placido borgo e chi nell’hinterland. Chi ha alle spalle molti anni di convivenza e chi si è conosciuto da poco tempo. Chi porta su di sé i segni delle prove della vita e chi si getta nella nuova esperienza con spontaneità e un po’ d’incoscienza.

In 9 mesi sei persone aprono le proprie case e i loro cuori per condividere ciò di più bello e significativo possa succedere nella vita, soprattutto in questo complesso e drammatico periodo: la nascita di una nuova creatura.

La prima puntata

Serena e Fabio sono i protagonisti del primo appuntamento (13 maggio). A seguire, Mimi e Marco (20 maggio), Antonella e Francesco (27 maggio), Yailin e Claudio (3 giugno), Valentina e Giuseppe (10 giugno), Reika e Andrea (17 giugno).

Ogni serata è aperta da un film a tema: la prima, il 13 maggio, dall’ultimo capitolo della trilogia dedicata alla single (quasi) senza speranza Bridget Jones: Bridget Jones’s Baby.

«9 mesi» viene riproposto il mercoledì alle 23.15 e alle 00.15, e il sabato alle 16.00.

9 mesi La5 le coppie protagoniste

Serena e Fabio

Serena è originaria di Aosta mentre Fabio è Ligure. Sono sposati da cinque anni e vivono a Como. Questa gravidanza è stata fortemente desiderata: è il terzo tentativo di procreazione medicalmente assistita. Finalmente andato a buon fine!

Mimì e Marco

Lei è di origini marocchine e lui di Verona. Sono sposati da un anno e vivono nella Città dell’Amore. Mimì non ha la famiglia al suo fianco, ma con il marito e questa gravidanza sta per costruirne una tutta sua. Quello che ha sempre desiderato!

Antonella e Francesco

Antonella e Francesco vivono a Bari e sono sposati da tre anni. Lei è di Gravina e lui di Napoli. Questa è la sesta gravidanza di Antonella, che finalmente è riuscita a portare a termine dopo aver scoperto e risolto un problema di salute!

Yailin e Claudio

Lei è di origini cubane e lui di Fondi: sono sposati e vivono insieme nella cittadina in provincia di Latina. Amanti del fitness, questa è la loro prima gravidanza. La spontaneità di Yailin e la simpatia di Claudio li rende davvero unici e adorabili.

Valentina e Giuseppe

Valentina e Giuseppe vivono insieme a Mira, in provincia di Venezia, e sono sposati da sette anni. Lui combatte con una malattia ereditaria, che non gli ha mai tolto il sorriso e l’entusiasmo per la vita. Lei ha partorito il 19 marzo in piena emergenza sanitaria.

Reika e Andrea

Reika e Andrea vivono a Bergamo insieme a Raul, di otto anni, nato dalla precedente relazione di Reika. Questa seconda gravidanza è stato un traguardo difficile, dopo due anni di percorso di fecondazione medicalmente assistita non riuscita. Nell’attesa di riprovarci la cicogna è arrivata spontaneamente!