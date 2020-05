Arriva su MTV 16 anni e incinta Italia 7. La settima stagione del docu reality sulle future mamme adolescenti arriva in prima visione assoluta sul canale 130 di Sky. Il docu-reality esplora il delicato tema della maternità attraverso le testimonianze delle adolescenti che vivono questa esperienza unica in prima persona. L’appuntamento è giovedì 14 maggio 2020, alle 22.00 –

16 anni e incinta Italia 7 protagonista prima puntata

La protagonista del primo doppio episodio di questa edizione inedita di 16 Anni e Incinta Italia è Alexandra, 17 anni, di Concorezzo (MB). La giovanissima futura mamma racconta il suo personalissimo percorso fatto di emozioni contrastanti per una maternità affrontata in giovane età.

Vive con la mamma, il fratello e il nuovo marito della mamma nella provincia lombarda. La gravidanza è stata una sorpresa e il papà del bambino non era d’accordo. Ma Alexandra non ha avuto paura di scegliere di diventare una mamma single per il suo Gabriele. Il suo coraggio, l’allegria e il forte sostegno da parte della famiglia l’hanno accompagnata in tutto il percorso, a volte duro, di giovanissima mamma.

Da una parte la gioia, la speranza e dall’altra le piccole e grandi difficoltà e cambiamenti da affrontare.

Il docu-reality di MTV vuole essere un racconto neutrale e senza pregiudizi sui cambiamenti che questo percorso comporta. La nuova situazione, oltre a sconvolgere la vita delle ragazze, modifica anche quella dei loro partner e di tutti i loro familiari.

Mentre prima la loro quotidianità era fatta di interrogazioni a scuola e uscite con gli amici, ora che aspettano un bambino, devono prepararsi a rivedere le loro priorità. In questo percorso insieme a loro, il docu – reality fa conoscere da vicino i dubbi, le paure e le insicurezze che si coniugano all’entusiasmo e alla magia che una gravidanza comporta.

La seconda puntata del docu – reality

Il secondo e ultimo doppio episodio di 16 Anni e Incinta Italia andrà in onda giovedì 21 maggio alle 22.00 su MTV. In concomitanza con la partenza dello show, all’indirizzo www.mtv.it/aispa è attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza.

Per fare ciò MTV ha chiesto il supporto della AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata). L’associazione non profit operante su territorio nazionale aveva già collaborato con tutte le precedenti edizioni italiane di 16 Anni e Incinta.

L’Associazione, con sede a Milano è stata fondata nel 2001. Ha lo scopo di stimolare la cultura sessuologica in un’ottica integrata comprensiva delle componenti mediche e psicologiche. In tal modo può rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza. In particolare a chi ha bisogno di aiuto viene data l’opportunità di accedere ad una consulenza autorevole in modalità totalmente anonima.

16 Anni e Incinta Italia è una produzione Viacom CBS International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me.