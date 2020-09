La casa del GF Vip 5 si tinge di giallo con le rivelazioni shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno destato l’attenzione dei media e dello stesso Alfonso Signorini. Infatti il conduttore ha ammesso che si potrebbe trattare di un caso mediatico di conseguenze enormi. E non solo dal punto di vista spettacolare.

GF Vip 5: le dichiarazioni shock di Morra e Del Vesco

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto, all’interno della casa di Cinecittà, dichiarazioni esplicite sulla morte di Teodosio Losito. Il produttore e sceneggiatore, che ufficialmente è morto l’8 gennaio 2019, in effetti non si sarebbe suicidato. La sua morte sarebbe piuttosto legata ad una presunta istigazione al suicidio, secondo le parole dell’attrice siciliana.

Sia Adua Del Vesco che Massimiliano Morra hanno più volte sottolineato che Losito amava molto la vita e il suicidio era distante anni luce dai suoi pensieri.

Dalle conversazioni tra i due gieffini è venuto fuori anche il nome del “male assoluto” (così definito dalla Del Vesco ndr). Si tratterebbe del compagno di Teodosio Losito, Alberto Tarallo, con il quale aveva fondato la società di produzione Ares Film che ha realizzato un numero infinito di serie televisive di grande successo per Canale 5. Tra gli altri titoli Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Caterina e le sue figlie.

Insomma stando a quanto hanno detto i due gieffini, in passato avrebbero fatto parte di una specie di “setta” in cui erano presenti personaggi senza scrupoli il cui fine era di manipolare le persone per il raggiungimento di determinati scopi.

Le parole della Del Vesco hanno naturalmente avuto un effetto enorme sui media. E si teme che non siano soltanto chiacchiere da reality show, ma probabilmente potranno esserci dei risvolti.

La Del Vesco dovrebbe essere scampata in qualche modo al potere della “setta”. E sempre nella discussione con Massimiliano Morra ha fatto capire che se fosse rimasta nella “setta” avrebbe potuto fare la stessa fine di Teodosio Losito.

L’interesse del gossip televisivo sull’AresGate

Naturalmente il mistero che si infittisce è stato cavalcato da tutti i contenitori legati a filo doppio con il Grande Fratello. In particolare Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso e Mattino Cinque con Federica Panicucci. In effetti si teme che in questo labirinto di suicidi, di sette e del “male supremo”, possano essere coinvolti anche altri personaggi famosi. I nomi potrebbero essere anche svelati da un momento all’altro.

Naturalmente il web si è appassionato a questa macabra vicenda. E molti hanno cercato di ottenere più informazioni possibili. Sembra infatti che il protagonista principale di un evento così incredibile possa essere stato proprio Alberto Tarallo, produttore televisivo e proprietario della ex Ares Film. La società infatti è fallita.

Si è anche appreso che Teodosio Losito era legato sentimentalmente a Tarallo. Per i prossimi risvolti si attendono nuove rivelazioni altrettanto shock.